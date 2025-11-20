Uber spúšťa robotické doručovanie v Európe. Ako prvé prídu na rad Leeds a Sheffield

- Uber spúšťa robotické doručovanie Uber Eats v Európe, prvé budú Leeds a Sheffield, ďalšie európske trhy majú nasledovať v roku 2026, USA v roku 2027.
- Uber spúšťa robotické doručovanie Uber Eats v Európe, prvé budú Leeds a Sheffield, ďalšie európske trhy majú nasledovať v roku 2026, USA v roku 2027.
- Starship prevádzkuje viac než 2 700 robotov vo viac ako 270 lokalitách, má za sebou cez 9 miliónov doručení a po novom sa zapojí aj do ekosystému Uberu.
- Konkurencia silnie, DoorDash posilňuje v Európe cez Deliveroo a Wolt a testuje vlastné robotické doručovanie s Coco Robotics v Helsinkách, Los Angeles a Chicagu.
Prví roboti Uberu v Európe: Leeds a Sheffield
Uber Technologies rozširuje svoje doručovacie služby o roboty na chodníkoch aj v Európe. V spolupráci so spoločnosťou Starship Technologies spustí v decembri pilotnú prevádzku vo vybraných častiach Spojeného kráľovstva.
Zákazníci v Leeds a Sheffield si budú môcť objednať doručenie od vybraných podnikov na platforme Uber Eats s využitím autonómnych robotov. Podľa firmy dokážu roboti doručiť zásielku približne do 30 minút na vzdialenosť až dvoch míľ. Uber plánuje službu postupne rozšíriť do ďalších lokalít v Británii, na ďalšie európske trhy v roku 2026 a do USA v roku 2027.
Hybridný model: ľudia a autonómne technológie
Uber stavia na hybridnom modeli, v ktorom sa na doručovaní budú podieľať kuriéri aj autonómne vozidlá. Firma už má uzavretých viac než desať partnerstiev v oblasti robotiky a samo-riadiacich technológií. Doručovacia divízia navyše tvorí čoraz väčšiu časť biznisu. Analytici očakávajú, že v roku 2025 zabezpečí približne 47 % hrubých bookings.
V spolupráci s ďalšími partnermi ponúka Uber autonómne doručovanie už teraz pre tisíce obchodníkov v deviatich mestách v USA a Japonsku. Zapojením Starshipu chce tento model otestovať aj v Európe, kde sa konkurencia v doručovaní výrazne vyostruje.
Starship: tisíce robotov a milióny doručení
Starship Technologies podľa zverejnených údajov prevádzkuje najväčšiu robotickú doručovaciu flotilu na svete. Tvoria ju viac než 2 700 robotov vo viac ako 270 lokalitách. Šesťkolesové vozidlá veľkosti menšieho chladiaceho boxu sa pohybujú po chodníkoch a peších zónach.
Starship už spolupracuje aj s konkurentmi Uberu. Pre Bolt doručuje v časti Európy, pre Grubhub na univerzitných kampusoch v USA. V poslednom kole Series C získala firma 50 miliónov dolárov a prekročila hranicu deviatich miliónov dokončených doručení.
Rastúci tlak konkurencie
Na európskom trhu zároveň posilňuje DoorDash, najväčší americký konkurent Uberu. Svoju pozíciu rozšíril akvizíciou britskej aplikácie Deliveroo v októbri tohto roka a kúpou Wolt v roku 2022. DoorDash testuje robotické doručovanie v spolupráci s Coco Robotics. Pilot beží v Helsinkách a následne sa rozšíril aj do Los Angeles a Chicaga.
Partnerstvo Uberu so Starshipom tak nie je len technologickým experimentom, ale aj odpoveďou na silný konkurenčný tlak v európskom doručovacom biznise.
Graf: UBER.US (D1)
