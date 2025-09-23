UBS zaplatí Francúzsku 835 miliónov eur za urovnanie daňového sporu

Švajčiarska banková skupina UBS súhlasila s vyplatením 835 miliónov eur, aby urovnala dlhoročný právny spor s Francúzskom týkajúci sa jej činnosti medzi rokmi 2004 až 2012. Celková suma zahŕňa pokutu vo výške 730 miliónov eur a odškodné vo výške 105 miliónov eur, ktoré bude vyplatené francúzskemu štátu.
Pozadie prípadu
Francúzske orgány obvinili UBS z nelegálneho oslovovania bohatých klientov na francúzskom území a pomoci pri zakladaní tajných účtov vo Švajčiarsku za účelom vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Banka údajne umožňovala aj pranie špinavých peňazí prostredníctvom týchto účtov.
V roku 2023 kasačný súd vo Francúzsku potvrdil rozsudok o vine, no niektoré aspekty – najmä výšku pokút – vrátil na opätovné posúdenie nižšiemu súdu.
Hlavné čísla
-
730 miliónov eur – pokuta pre UBS
-
105 miliónov eur – občianske odškodné pre francúzsky štát
-
835 miliónov eur – celková suma vyrovnania
V minulosti čelila UBS oveľa vyšším sankciám – v roku 2019 jej francúzsky súd uložil pokutu 4,5 miliardy eur, ktorá bola neskôr znížená na 1,8 miliardy eur.
Dopad na UBS
UBS oznámila, že má na túto sumu vytvorenú plnú rezervu a vyrovnanie teda neohrozí jej finančné zdravie. Dohoda odstraňuje právnu neistotu, znižuje reputačné riziká a umožňuje banke sústrediť sa na ďalší rozvoj.
Širší kontext a dôsledky
Tento prípad je súčasťou rastúceho tlaku na finančné inštitúcie, ktoré sa v minulosti podieľali na uľahčovaní daňových únikov a iných neetických praktikách. Ukazuje sa, že ani historické prípady sa nevyhnú spravodlivosti.
Pre UBS je to síce drahé, ale strategické rozhodnutie, ktoré umožní stabilnejšie plánovanie do budúcnosti. Otázky ohľadom etiky a dodržiavania predpisov však zostanú predmetom verejného aj regulačného dohľadu.
