UBS zvyšuje cieľovú cenu akcií Micron. Akcie rastú!

Pozitívne správy o spoločnosti Micron prichádzajú takmer nepretržite. UBS práve zvýšila cieľovú cenu akcií z 195 na 225 USD a zároveň potvrdila svoje odporúčanie „Buy“. Ide o ďalší signál rastúceho optimizmu okolo výrobcu pamäťových čipov, a to najmä vďaka dynamickému rastu dopytu po HBM (High Bandwidth Memory), kľúčovej súčasti pri vývoji umelej inteligencie a pokročilých výpočtových systémov.
UBS upravila svoje výhľady a teraz očakáva, že globálny dopyt po HBM dosiahne v roku 2025 objem 17,1 miliardy GB a v roku 2026 vzrastie na 27,2 miliardy GB, čo je viac než v predchádzajúcich odhadoch. Jedným z hlavných zákazníkov by mala byť spoločnosť NVIDIA, čo ďalej posilňuje výhliadky na rast tržieb Micronu. UBS však upozorňuje na obmedzené výrobné kapacity – plná prevádzka novej továrne v Idahu sa očakáva až v druhej polovici roku 2027, čo môže obmedziť tempo expanzie. Napriek tomu zostáva nálada na trhu pozitívna.
Akcie Micron dnes rastú o 5 % a od januára si už pripísali viac než 120 %. Nové ocenenie od UBS môže pôsobiť ako ďalší katalyzátor, no vzhľadom na taký dynamický rast je na mieste opatrnosť a dôkladné sledovanie, či spoločnosť dokáže udržať aktuálne tempo.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.