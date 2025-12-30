Zemný plyn posilňuje o 4 % v dôsledku chladného počasia v USA a silného dopytu 📈 Čo bude nasledovať?

Futures na zemný plyn v USA (NATGAS) dnes rastú o 4 %, pričom najprudšie posilňuje januárový kontrakt pred expiráciou. Rástli aj kontrakty s neskorším dodaním.
Hlavným býčím impulzom je krátkodobá predpoveď chladnejšieho počasia pre sever a západ USA, keď od 31. decembra do začiatku januára meteorologické modely ukazujú na silnejší vpád chladu – čo zvyšuje očakávania vyššieho dopytu po vykurovaní.
- Ďalším kľúčovým faktorom je mimoriadne silný dopyt po LNG, pričom americký export do svetových trhov dosahuje rekordné alebo takmer rekordné úrovne, čo pomáha absorbovať domácu ponuku.
- Tieto pozitívne vplyvy však mierne kompenzuje silná produkcia v USA, ktorá naďalej poskytuje významnú ponukovú rezervu a obmedzuje rozsah rastu cien.
- Najnovšia správa EIA o zásobách podporila rast cien: za týždeň končiaci 19. decembra došlo k odčerpaniu 166 miliárd kubických stôp (Bcf), čím sa zásoby znížili na 3 413 Bcf.
- Tento pokles posunul americké zásoby prvýkrát od apríla pod päťročný priemer, čo naznačuje prechod trhu z komfortnej ponuky k tesnejšej rovnováhe.
- Zásoby sú teraz 24 Bcf pod sezónnym priemerom rokov 2020–2024, zatiaľ čo ešte pred týždňom boli 32 Bcf nad priemerom – výrazný zvrat, ktorý trh okamžite započítal.
- Objem výberu bol blízky očakávaniam (169 Bcf podľa WSJ), čo posilňuje dôveru, že dopyt poháňaný chladom sa začína prejavovať.
- Napriek tomu môže byť tento rast otestovaný začiatkom januára, keďže Climate Prediction Center (NOAA) signalizuje oteplenie v USA v období od 6. do 12. januára 2026.
Zdroj: NOAA, CPC
Futures na zemný plyn dnes vzrástli takmer o 4 % a dosiahli najvyššiu úroveň od 17. decembra. Ak by cena klesla z dnešnej úrovne, test hladiny 3,80 USD môže byť bezprostredný.
Na druhej strane, ak cena pokračuje v raste a prelomí úroveň EMA50 (oranžová čiara), fundamenty môžu podporiť trend aj v januári – najmä ak sa predpovede počasia NOAA pre obdobie 6.–12. januára zmenia.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Americké indexy mierne oslabujú na konci roka
BREAKING: Zmiešaný signál z USA – ropa klesá, benzín a destiláty rastú
US Open: Americké indexy mierne klesajú počas posledného obchodného dňa roka 2025
Cukor smeruje k najväčšiemu ročnému poklesu od roku 2017 prebytok ponuky
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.