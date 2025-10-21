UnitedHealth investuje do AI. Cena akcií rastie!

- Nový systém Optum Real znižuje počet zamietnutých nárokov a zrýchľuje schvaľovanie benefitov
UnitedHealth Group robí významné pokroky v digitálnej transformácii zdravotníctva zavedením systému s umelou inteligenciou s názvom Optum Real. Toto riešenie má za cieľ zefektívniť jeden z najzložitejších a najnákladnejších procesov v odvetví — spracovanie zdravotných poistných nárokov. Systém je v súčasnosti testovaný v sieti 12 nemocníc Allina Health, kde už prináša výsledky znížením počtu zamietnutých žiadostí, zrýchlením schvaľovania benefitov a zjednodušením administratívnych procesov. Optum Real analyzuje zložité poistné pravidlá v reálnom čase, odhaľuje nedostatky v dokumentácii a znižuje riziko nákladných sporov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami.
Aj keď je nástroj zatiaľ využívaný interne v rámci UnitedHealthcare, spoločnosť plánuje jeho širšie sprístupnenie na trhu — vrátane ďalších poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Základné funkcie budú ponúkané bezplatne, pričom tržby budú pochádzať z doplnkových digitálnych služieb a pokročilej analytiky.
Z pohľadu investorov ide o dôležitý signál, že sa UnitedHealth nezameriava len na znižovanie nákladov, ale aktívne rozvíja nové technologicky orientované oblasti podnikania. Optum Real má potenciál priniesť úspory v oblasti poistenia aj dodatočné tržby z technologických riešení v nasledujúcich rokoch. To môže zlepšiť prevádzkové marže a zvýšiť hodnotu pre akcionárov bez potreby rozsiahlych investícií alebo agresívnej expanzie.
V roku 2025 klesla cena akcií UnitedHealth o takmer 30 % v dôsledku rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, regulačných výziev a neistoty ohľadom ziskovosti. Akcie ustúpili zo svojich historických maxím, čo na jednej strane odráža aktuálne ťažkosti, no na druhej strane predstavuje dlhodobú investičnú príležitosť. Implementácia a rozšírenie systému Optum Real by sa mohli stať kľúčovým katalyzátorom zlepšenia trhového sentimentu. Zefektívnenie spracovania nárokov, zníženie nákladov a potenciál pre nové zdroje príjmov môžu pozitívne ovplyvniť finančné výsledky spoločnosti a jej atraktivitu.
