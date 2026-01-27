UnitedHealth očakáva v roku 2026 vyšší zisk aj napriek poklesu tržieb a regulačným rizikám

-
UnitedHealth predpokladá v roku 2026 vyšší zisk na akciu nad 17,75 USD, no tržby by mali klesnúť pod 439 miliárd USD.
-
Návrh CMS na symbolické zvýšenie platieb v Medicare Advantage o 0,09 % vyvolal obavy investorov.
-
Akcie spoločnosti sa prepadli až o 19 % pre slabý výhľad tržieb a rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť.
-
-
-
Spoločnosť UnitedHealth Group zverejnila výhľad na rok 2026, ktorý naznačuje mierne prekročenie očakávaní zisku na akciu – upravený EPS by mal presiahnuť hranicu 17,75 USD. Tento pozitívny signál prichádza napriek tomu, že firma čelí spomaľujúcemu rastu a regulačným výzvam v oblasti zdravotníctva.
Naopak, celkové tržby spoločnosti by mali v roku 2026 klesnúť pod 439 miliárd USD, čo predstavuje približne 2 % medziročný pokles. Tento výsledok zaostáva za očakávaniami analytikov, ktorí predpokladali príjmy na úrovni 454 miliárd USD.
Návrh CMS znepokojuje trh
Negatívnym impulzom bol aj návrh amerického regulačného úradu CMS, ktorý odporúča iba minimálne zvýšenie platieb v rámci programu Medicare Advantage – konkrétne o 0,09 % pre rok 2027. Tento údaj je výrazne pod očakávaniami poistného sektora.
Reakcia trhu bola okamžitá
Akcie UnitedHealth sa v reakcii na slabší výhľad a regulačné obavy prepadli až o 19 %. Pokles zaznamenali aj konkurenčné spoločnosti ako Humana či CVS Health, ktoré taktiež čelili výpredaju. Zdroj: xStation5
Rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť
Spoločnosť zaznamenala zvýšenie podielu nákladov na zdravotnú starostlivosť (medical care ratio) na 88,9 % v roku 2025. Tento ukazovateľ odráža vyššiu mieru využívania zdravotníckych služieb, najmä v oblasti duševného zdravia a domácich ošetrení. V roku 2026 UnitedHealth očakáva mierne zníženie na úroveň 88,8 % vďaka cenovým úpravám a optimalizácii nákladov.
