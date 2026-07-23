US Open: Alphabet a Tesla ťažia Wall Street, zatiaľ čo ceny ropy opäť vyvolávajú obavy investorov

Wall Street dnes zostáva pod tlakom, hlavné indexy sa obchodujú na slabšej strane trhu. Investori sa snažia nájsť smer uprostred zmiešaných signálov z výsledkovej sezóny, makroekonomických dát a rastúceho geopolitického napätia. Hoci niektoré z najväčších technologických spoločností zverejnili výsledky nad očakávaniami, reakcia trhu zostáva opatrná. Ukazuje sa tak, že samotné silné výsledky už vždy nestačia na ospravedlnenie veľmi vysokých valuácií.
Najväčšia pozornosť sa dnes sústreďuje na výsledkové reporty Alphabetu, materskej spoločnosti Googlu, a Tesly. Obe spoločnosti vykázali výsledky, ktoré prekonali prognózy analytikov, investori však reagujú zmiešane. Alphabet naďalej ťaží z rozvoja umelej inteligencie a silného reklamného biznisu, ale trh čoraz viac hľadá jasnejšiu návratnosť masívnych investícií spoločnosti do AI. Spoločnosť vykázala ďalší rast tržieb, podporovaný silným momentom v Google Cloud a pokračujúcou silou reklamného segmentu. Alphabet zároveň zvyšuje výdavky na infraštruktúru spojenú s AI, čo môže v krátkodobom horizonte zaťažiť peňažné toky, ale cieľom je posilniť pozíciu spoločnosti v pretekoch o líderstvo v AI.
V prípade Tesly sa investori zameriavajú na plány spoločnosti spojené s umelou inteligenciou, autonómnym riadením a projektom Optimus. Účastníci trhu však zostávajú opatrní pre tlak na marže a rastúcu konkurenciu v sektore elektromobilov. Výsledky Tesly ukázali vyššie predaje a pokračujúci pokrok v kľúčových technologických projektoch, ale nižšia ziskovosť a vyššie výdavky na nové riešenia obmedzujú krátkodobé zlepšenie finančnej výkonnosti. Tesla sa čoraz viac profiluje ako technologická spoločnosť, nie iba ako výrobca automobilov, so zameraním na autonómne vozidlá, robotiku a riešenia založené na AI. Investori zostávajú rozdelení, pretože potenciál týchto projektov je významný, ale ich premena na zmysluplné toky tržieb môže vyžadovať viac času a ďalšie značné investície.
Po dnešnej seanse zverejní výsledkový report Intel. Investori budú venovať osobitnú pozornosť stavu jeho procesorového biznisu, komentárom manažmentu k budúcemu dopytu a pozícii spoločnosti na čoraz konkurenčnejšom polovodičovom trhu.
Pozornosť sa medzitým naďalej sústreďuje na najnovšie ekonomické dáta z USA. Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti dosiahli 187 000, výrazne pod očakávaním 212 000, čo potvrdzuje, že americký trh práce zostáva odolný. Silné dáta o zamestnanosti sú pozitívnym signálom pre ekonomiku, ale zároveň znižujú tlak na Fed, aby rýchlo znižoval úrokové sadzby. Investori naďalej čakajú na ďalšie inflačné dáta a doplňujúci výhľad týkajúci sa budúceho smerovania menovej politiky.
Ďalším zdrojom obáv zostáva ropný trh. Ceny ropy sa opäť pohybujú smerom k úrovni 100 USD za barel pre eskalujúce napätie na Blízkom východe a riziko výpadkov dodávok z regiónu Perzského zálivu. Trh sa obáva, že ďalšia eskalácia konfliktu by mohla opäť zvýšiť inflačné tlaky a sťažiť centrálnym bankám uvoľňovanie menovej politiky.
Dnešná seansa ukazuje, že americký trh zostáva pod výrazným tlakom a sentiment investorov sa citeľne zhoršuje. Na jednej strane zostáva ekonomika relatívne silná a najväčšie technologické spoločnosti naďalej ťažia z rastu ťahaného AI. Na druhej strane sa investori čoraz viac zameriavajú na zvýšené valuácie, zatiaľ čo geopolitické riziká, ceny energií a neistota okolo menovej politiky zostávajú ďalšími protivietrami. Hlavné indexy tak zostávajú pod tlakom.
Zdroj: XTB Research
Futures na S&P 500 (US500) dnes zostávajú pod tlakom po období silných ziskov. Index konsoliduje v blízkosti rekordných maxím, zatiaľ čo trh sa snaží udržať ďalšie rastové momentum. Slabší sentiment je ťahaný predovšetkým opatrnejším pohľadom na technologický sektor po výsledkových reportoch Alphabetu a Tesly, ktoré napriek pozitívnym výsledkom nedokázali plne naplniť zvýšené očakávania trhu.
Ďalšie riziko prináša rastúce napätie na Blízkom východe, ktoré zvyšuje tlak na ceny komodít a opäť presúva pozornosť investorov k možnosti návratu cien ropy smerom k 100 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Elon Musk oznámil, že Micron (MU.US) zabezpečil významné dodávky pamäťových čipov pre Teslu (TSLA.US), čo pomáha znížiť riziká spojené s dostupnosťou kritických komponentov potrebných pre rozvoj AI. Zabezpečenie dodávok by mohlo podporiť ďalšiu expanziu Tesly v oblasti autonómneho riadenia, robotiky a výpočtovej infraštruktúry. Investori však budú naďalej posudzovať, ako rýchlo sa tieto investície premietnu do merateľných obchodných výsledkov.
Texas Instruments (TXN.US) zverejnila výsledky za druhý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Napriek pozitívnemu reportu však akcie spoločnosti zostávajú pod tlakom a klesajú približne o 3 %. Opatrná reakcia trhu bola ťahaná hlavne obavami z tvorby peňažných tokov a vysokých kapitálových výdavkov spojených s rozširovaním výrobných kapacít. Dlhodobý výhľad zároveň zostáva podporovaný zlepšujúcimi sa podmienkami v polovodičovom sektore, oživením priemyselného dopytu a rastúcim dopytom po čipoch využívaných v dátových centrách a AI infraštruktúre.
Lockheed Martin (LMT.US) zverejnil výsledky za druhý štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu a vyvolali pozitívnu reakciu ceny akcií. Spoločnosť dosiahla tržby 20,1 mld. USD, zatiaľ čo zisk na akciu predstavoval 7,94 USD, podporený rastom predajov naprieč všetkými kľúčovými segmentmi, najmä raketovými systémami a protivzdušnou obranou. Lockheed Martin tiež zvýšil svoj celoročný výhľad a poukázal na silný backlog objednávok a pokračujúci vysoký dopyt po obranných technológiách.
Zdroj: XTB Research
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