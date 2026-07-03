US OPEN: Amerika oslavuje, futures rastú

Americký akciový trh dnes neotvorí pre sviatočné obdobie v Spojených štátoch spojené s Dňom nezávislosti. Napriek výrazne zníženému objemu obchodovanie a oceňovanie pokračujú prostredníctvom derivátov. Futures na US100 dnes rastú približne o 1,2 %, čo možno interpretovať ako korekciu strát z posledných dvoch dní. Menšie zisky vidieť pri futures na US500 a US2000, kde rast dosahuje iba 0,3–0,4 %. Mierne poklesy možno pozorovať pri US30.
Správy:
- Konkurencia v odvetví AI sa zostruje. Financial Times informujú o rozsiahlej internej kampani v spoločnosti Anthropic zameranej na zabránenie ďalším krádežiam dát a „scalpingu“ algoritmov s cieľom podporiť vývoj čínskych náprotivkov amerických modelov Claude/ChatGPT. Alibaba, líder čínskeho odvetvia AI, zároveň oficiálne zakázala používanie modelu Claude v rámci organizácie s odkazom na „bezpečnostné problémy“.
- V Iráne sa konal pohreb predchádzajúceho „najvyššieho vodcu“ a podľa mediálnych správ sa objavilo mnoho iránskych vládnych predstaviteľov, ktorí neboli mesiace verejne videní. Trh to vníma ako potvrdenie, že konflikt medzi USA a Iránom sa skončil. Výpredaj ropy pokračuje.
- Meta zhoršuje sentiment v technologickom sektore. Včera jeden hyperscaler oznámil, že bude predávať „prebytočnú“ výpočtovú kapacitu, čo spochybňuje tézu o trvalom nedostatku na trhu. Dnes Reuters informuje, že CEO spoločnosti vyjadril názor, že vývoj agentnej AI, považovanej za kľúčovú pre býčiu tézu v odvetví AI, postupuje pomalšie, než sa očakávalo. Optimistickejší tón prichádza od šéfa divízie „Superintelligence“ spoločnosti Meta Alexandra Wanga, ktorý tvrdí, že interné AI modely spoločnosti dobehli produkty lídrov odvetvia OpenAI a Anthropic.
- Donald Trump poskytol rozhovor CNBC. Medzi trhovo relevantnými komentármi americký prezident stanovil cieľ, aby „40–60 % globálnej výroby čipov bolo umiestnených v USA“ a aby „rast HDP USA dosahoval približne 12–13 %“. Prezident tiež uviedol, že má v úmysle pokračovať v snahe odvolať Lisu Cook (Fed) z funkcie po súdnom rozhodnutí.
- Tesla a Apple podporujú valuácie čínskych spoločností, ktoré týmto konglomerátom dodávajú. Čínske podniky zaznamenávajú pri vybraných firmách zvýšený dopyt a výrobu.
US100 (D1)
Graf ukazuje formáciu rastúceho trojuholníka. Trojnásobný test maxima okolo 30 500 bodov naznačuje silu tejto zóny rezistencie, zatiaľ čo čoraz menšie rozsahy zostupných korekcií zároveň ukazujú na slabnúci predajný tlak. Zdroj: xStation
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