US Open: Indexy sa zotavujú uprostred drahších iPhonov a predobjednávok GTA 6 (18.06.2026)

Wall Street sa opatrne zotavuje zo včerajšieho výpredaja po zasadnutí FOMC. Futures na S&P 500 a Nasdaq rastú o 1,4 %, respektíve 2,25 %. Futures na DJIA pridávajú 1,1 %, zatiaľ čo akcie malých firiem z indexu Russell 2000 rastú o 1,7 %.
Investori sa pohybujú v zložitom makroekonomickom prostredí po historickej mierovej dohode medzi USA a Iránom, poklese cien benzínu a rekordnom IPO SpaceX, ktoré prilákalo masívny prílev kapitálu od retailových investorov. Nervozita však zostáva vysoká pod vedením nového predsedu Fed Kevina Warsha. Jeho rozhodnutie opustiť explicitný forward guidance prináša neistotu v menovej politike a núti trhy oceňovať dáta v reálnom čase.
Žiadosti o podporu klesli na 226 tisíc pri nízkom počte prepúšťaní
Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA klesli o 4 tisíce na sezónne očistených 226 tisíc za týždeň končiaci sa 13. júna. Výsledok zodpovedal očakávaniam a potvrdzuje stabilný stav trhu práce. Hoci nové prepúšťanie zostáva z historického pohľadu nízke, pokračujúce žiadosti vzrástli o 24 tisíc na 1,81 milióna, čo signalizuje, že hľadanie nového zamestnania trvá dlhšie pre neistotu v politike a geopolitike. Ide však iba o mierny signál a údaj zostáva v pásme zdravého trhu práce.
Zdroj: XTB Research
US100 (H4)
Kontrakty na US100 dnes vzrástli o 2,0 % a vďaka silnému býčiemu momentu rozhodne prerazili nad úroveň 78,6% Fibonacciho retracementu (30 264 USD). Cena sa na 4-hodinovom grafe naďalej obchoduje výrazne nad svojimi 10-, 30- a 100-periodnými exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA), čo signalizuje neporušený krátkodobý uptrend. Kupci teraz sledujú opätovný test psychologickej rezistencie v blízkosti nedávneho maxima na 30 769 USD, zatiaľ čo 14-periodný RSI sa pohodlne nachádza na úrovni 58,4, čo ponecháva dostatok priestoru pred vstupom do prekúpeného pásma.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- SpaceX (SPCX.US) prehlbuje včerajšie straty o 7,3 % a klesá približne na 178 USD.
- Apple upozorňuje na „nevyhnutné“ zdražovanie pre rastúce náklady na čipy (AAPL.US: +0,6 %): Odchádzajúci CEO Tim Cook varoval, že rast cien hardvéru je nevyhnutný pre neudržateľný skok v nákladoch na pamäťové čipy. Ceny RAM sa od konca roka 2025 zdvojnásobili vplyvom silného dopytu po AI a narušenia dodávateľských reťazcov hélia pre vojnu na Blízkom východe. Analytici odhadujú, že ceny nových smartfónov môžu globálne vzrásť o 20 %, čo by pri chystanom iPhone 18 mohlo znamenať zdraženie až o 150 USD.
- Accenture spúšťa globálny výpredaj IT poradenstva po znížení výhľadu (ACN.US: -16,7 %): Akcie prudko klesli po tom, čo spoločnosť vykázala slabšie tržby za 3. štvrťrok fiškálneho roka 2026 (18,7 miliardy USD vs. očakávanie 18,78 miliardy USD) a zúžila celoročný výhľad organického rastu na 3–4 %. Slabšie tržby vyvolali silný výpredaj v nervóznom sektore pre obavy zo štrukturálnej zmeny spojenej s AI. Francúzsky konkurent Capgemini (CAP.FR) klesol o 8,4 % na nové 52-týždňové minimum, zatiaľ čo Cognizant a Infosys stratili až 5,8 %.
- HIVE Digital prudko rastie po veľkom GPU kontrakte za 220 miliónov USD a expanzii (HIVE.US: +7,5 %): Akcie vyskočili po tom, čo spoločnosť získala trojročný kontrakt na GPU cloud v hodnote 220 miliónov USD so spoločnosťami Bell Canada a Cohere na nasadenie 2 304 GPU NVIDIA Grace Blackwell, čo pridá 70 miliónov USD v ročných opakujúcich sa tržbách (ARR). Samostatne HIVE získala súhlas mesta na akvizíciu svojho prenajatého dátového centra „Big Boden“ vo Švédsku s kapacitou 32 MW.
- Finančný riaditeľ Pfizeru Dave Denton odstúpi v auguste (PFE.US: -2,3 %): Spoločnosť oznámila, že finančný riaditeľ Dave Denton odíde 15. augusta, aby využil príležitosť v oblasti spotrebného tovaru mimo farmaceutického priemyslu. Cecile Guegan, seniorná viceprezidentka pre financie globálneho biofarmaceutického biznisu, prevezme od 16. augusta funkciu dočasnej finančnej riaditeľky. Spoločnosť zároveň začína komplexné hľadanie trvalého nástupcu.
- Rockstar spúšťa predobjednávky GTA 6 na 25. júna uprostred debaty o cene: Rockstar Games oficiálne predstavil animovaný panelový obal hry Grand Theft Auto 6 a oznámil, že predobjednávky pre konzoly začnú 25. júna pred vydaním plánovaným na 19. novembra. Vydanie pre PC zostáva nepotvrdené. Oznámenie však okamžite presúva pozornosť na finálnu cenu, keďže silnejú špekulácie, že Take-Two môže zvýšiť cenu štandardnej edície na 80 USD alebo viac.
- Rumble prudko rastie po akvizícii Northern Data a obrate k AI (RUM.US: +7 %): Akcie vyskočili po dokončení akvizície 85,2% podielu v spoločnosti Northern Data AG. Spoločnosť sa premenovala na RUM Group Inc. a vytvorila „Quake AI“, cloudovú infraštruktúrnu jednotku kombinujúcu Rumble Cloud s majetkom Northern Data zahŕňajúcim 22 000 GPU NVIDIA H100/H200. Vďaka kontraktu s Together AI v hodnote 270 miliónov USD Northern Data zároveň zvýšila celoročný výhľad tržieb pre rok 2026 o 30 % na 170–190 miliónov EUR.
Microsoft a Amazon čelia tlaku EÚ pre cloudové služby ⚠️
Akcie Accenture klesajú po tržbách 📉
Čína sa blíži k medvediemu trhu 🚩 Výpredaj vedú Alibaba a Tencent
🔴 Wall Street Open Extra: Zasadnutie Fed poslalo akcie nadol, problémy BMW v Číne
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.