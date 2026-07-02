US Open: Nasdaq prudko rastie vďaka oživeniu polovodičov 🔼 Akcie Tesly klesajú napriek silnej správe o dodávkach

Futures na americké akciové indexy zostávajú pred otvorením trhu vyššie
Futures na americké akciové indexy sa naďalej obchodujú vyššie, hoci časť ziskov zaznamenaných bezprostredne po zverejnení slabšej než očakávanej správy z amerického trhu práce za jún odovzdali. Americká ekonomika vytvorila iba 57 tisíc pracovných miest, výrazne pod konsenzuálnym odhadom 115 tisíc, čo posilňuje očakávania, že Fed môže ponechať úrokové sadzby nezmenené dlhšie. Výnos dvojročného amerického štátneho dlhopisu po zverejnení správy klesol, čo poskytlo ďalšiu podporu akciám. Po stredajšom výpredaji sa investori vrátili k polovodičovým akciám, pričom AMD, Intel a Micron v predobchodnej fáze rastú každý približne o 1 %. Silnejší sentiment v USA kontrastuje s prudkým výpredajom ázijských technologických akcií, kde Samsung a SK Hynix zaznamenali výrazné poklesy.
Kľúčové body
- Americký trh práce sklamal: Počet pracovných miest vzrástol iba o 57 tisíc oproti očakávaniu 115 tisíc, zatiaľ čo miera nezamestnanosti nečakane klesla na 4,2 %.
- Futures na Wall Street zostávajú v pluse: Futures na Dow Jones rastú o 0,5 %, futures na S&P 500 pridávajú 0,4 % a futures na Nasdaq-100 posilňujú o 0,3 %.
- Polovodičové akcie sa odrážajú: AMD, Intel a Micron rastú približne o 1 % po tom, čo sa počas stredajšej seansy dostali pod tlak.
Nasdaq 100 zostáva iba 2,5 % pod svojím historickým maximom a od začiatku roka rastie o 18,4 %, čo potvrdzuje, že dlhodobejší býčí trend zostáva neporušený. Index sa však naďalej obchoduje pri náročnej valuácii s pomerom P/E na úrovni 30. V posledných seansách patrili medzi najvýkonnejšie sektory materiály, financie a tovar základnej spotreby, zatiaľ čo technologické a internetové akcie zaostávali. Šírka trhu tiež zostáva zdravá, keďže viac než 60 % titulov z indexu Nasdaq 100 sa obchoduje nad svojím 200-dňovým kĺzavým priemerom. Relatívnu silu naďalej vedú spoločnosti z oblasti AI a polovodičov vrátane Marvell Technology, Arm Holdings a Intel.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf US100 (D1)
Pri pohľade na denný graf sa futures kontrakt US100 naďalej obchoduje nad 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA50), ktorý je znázornený oranžovou líniou, čo naznačuje, že býčí momentum zostáva dominantné. Trh zároveň vytvára sériu vyšších miním, čo potvrdzuje prevládajúci uptrend. Na hornej strane zostáva dôležitou rezistenciou úroveň 30 300 bodov, ktorá odráža predchádzajúce cenové reakcie. Počiatočný support možno nájsť okolo 29 400 bodov.
Zdroj: xStation 5
Firemné správy
- Tesla (-1 %) – Akcie výrobcu elektromobilov sa obchodujú nižšie napriek silnejším než očakávaným výsledkom dodávok za druhý štvrťrok. Tesla dodala 480 126 vozidiel, výrazne nad konsenzuálnym odhadom 406 600 a výrazne viac než 384 000 vozidiel dodaných v rovnakom období minulého roka.
- Alphabet (-1 %) – Materská spoločnosť Googlu klesá po tom, čo európsky súd potvrdil protimonopolnú pokutu vo výške 4,1 miliardy EUR (4,67 miliardy USD) súvisiacu s praxou spoločnosti, ktorá v rámci ekosystému Android zvýhodňovala vlastné aplikácie.
- Bending Spoons (-7 %) – Akcie talianskej technologickej spoločnosti ustupujú po stredajšom debute na burze. Napriek dnešnému poklesu zostáva akcia približne 40 % nad cenou pri IPO.
- AeroVironment (+4 %) – Spoločnosť z oblasti obranných technológií rastie po tom, čo získala kontrakt americkej armády v hodnote 500 miliónov USD na vývoj schopností na boj proti dronom.
Graf Tesly (D1)
Denný graf Tesly ukazuje potenciálnu formáciu trojuholníka. Kým akcia neprerazí nad 425 USD, hlavným technickým rizikom zostáva prieraz smerom nadol, ktorý by mohol viesť k opätovnému otestovaniu supportu v oblasti 390 USD. Naopak, prieraz nad hornú hranicu formácie by mohol otvoriť cestu k 480 USD v blízkosti maxím dosiahnutých v roku 2025.
Zdroj: xStation 5
Tesla prekvapuje Wall Street, dodávky rastú o 25 % a výrazne prekonávajú očakávania
Tesla oznámila výrazne silnejšie než očakávané výsledky dodávok vozidiel za druhý štvrťrok 2026, čo signalizuje, že dlhodobé spomaľovanie predajov spoločnosti sa možno konečne blíži ku koncu. Výrobca elektromobilov dodal 480 126 vozidiel, výrazne nad konsenzuálnym odhadom Wall Street vo výške približne 406 600. Výsledky nielen pohodlne prekonali očakávania, ale znamenali aj návrat k silnému rastu po dvoch po sebe idúcich rokoch poklesu ročných predajov vozidiel.
Kľúčové čísla za 2Q 2026
- Dodávky vozidiel: 480 126 (konsenzus: 406 600)
- Výroba vozidiel: 451 758
- Medziročný rast dodávok: +25 %
- Medzikvartálny rast dodávok: +34 % oproti 1Q 2026
Na porovnanie, Tesla v druhom štvrťroku minulého roka dodala približne 384 000 vozidiel, zatiaľ čo dodávky v prvom štvrťroku 2026 dosiahli 358 023 vozidiel.
Model 3 a Model Y naďalej dominujú
Sedan Model 3 a SUV Model Y opäť tvorili drvivú väčšinu dodávok Tesly.
Spolu predstavovali 467 762 vozidiel, teda približne 97 % celkových dodávok počas štvrťroka.
Tesla nezverejňuje dodávky podľa regiónov ani jednotlivých modelov, ale čísla jasne ukazujú, že jej lacnejšie vozidlá pre masový trh zostávajú hlavným motorom rastu spoločnosti.
Prečo boli výsledky také silné?
Silnejšie než očakávané dodávky boli pravdepodobne podporené viacerými faktormi:
- uvedením lacnejších verzií Modelu 3 a Modelu Y,
- zavedením Full Self-Driving (Supervised) na vybraných európskych trhoch,
- silnejším dopytom po elektromobiloch v Európe v období zvýšených cien palív spôsobených konfliktom s Iránom.
Tesla sa zároveň snaží zotaviť po viacerých prekážkach z posledných dvoch rokov vrátane odporu časti spotrebiteľov voči Elonovi Muskovi, vypršania amerických federálnych daňových úľav na elektromobily a silnejúcej konkurencie zo strany výrobcov ako BYD, Nio, Xiaomi, Hyundai a Volkswagen.
Energetický biznis tiež prekonáva očakávania
Pozitívne prekvapil aj energetický segment Tesly.
Spoločnosť počas druhého štvrťroka nasadila systémy na ukladanie energie s kapacitou 13,5 GWh, čím prekonala očakávania analytikov vo výške 13,3 GWh a zlepšila sa oproti 9,6 GWh pred rokom.
Ďalšiu podporu priniesla transakcia so SpaceX, ktorá v apríli nakúpila batériové systémy Tesla Megapack v hodnote 269 miliónov USD na napájanie energeticky náročných dátových centier xAI.
Čo bude ďalej?
V druhej polovici roka sa Tesla plánuje zamerať na navyšovanie výroby viacerých kľúčových projektov:
- autonómneho vozidla Cybercab,
- elektrického nákladného vozidla Tesla Semi,
- humanoidného robota Optimus.
Spoločnosť tiež oznámila, že ukončí výrobu Modelu S a Modelu X, aby uvoľnila výrobnú kapacitu vo svojej továrni vo Fremonte pre výrobu Optimu.
Aké výzvy pretrvávajú?
Napriek silným číslam dodávok Tesla naďalej čelí viacerým dôležitým výzvam:
- rastúcej konkurencii zo strany čínskych výrobcov elektromobilov,
- slabšiemu dopytu po plne elektrických vozidlách v Spojených štátoch, kde spotrebitelia čoraz častejšie volia hybridné modely,
- neistote okolo inflácie, obchodnej politiky a rastúcich nákladov na polovodiče a ďalšie kľúčové komponenty.
Investori teraz zameriavajú pozornosť na tržby
Hoci správa o dodávkach výrazne zlepšila sentiment investorov, pozornosť sa teraz presúva k úplným finančným výsledkom Tesly za druhý štvrťrok, ktoré má spoločnosť zverejniť 22. júla po uzavretí obchodovania na Wall Street. Investori budú sledovať, či sa prudký nárast dodávok premietol aj do silnejšieho rastu tržieb, lepších marží a vyššej ziskovosti.
Tesla – finančné dashboardy
Prvý graf ukazuje, že hoci Tesla naďalej generuje značné tržby, jej ziskovosť sa za posledné dva roky výrazne zhoršila. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli tržby približne 22,4 miliardy USD, zatiaľ čo čistý zisk klesol na iba 477 miliónov USD. Prevádzková marža sa mierne zotavila na 5,0 %, ale čistá zisková marža zostala nízko na úrovni iba 3,9 %, výrazne pod úrovňami nad 15 % zaznamenanými na konci roka 2023. To naznačuje, že Tesla naďalej čelí tlaku na ceny a rastúcim nákladom v dôsledku silnejúcej konkurencie na trhu elektromobilov. Nadchádzajúca správa o tržbách za druhý štvrťrok ukáže, či sa oveľa silnejšie než očakávané dodávky vozidiel premietli aj do vyšších marží a zlepšenej ziskovosti.
Druhý graf ukazuje, že schopnosť Tesly generovať návratnosť investovaného kapitálu sa za posledné dva roky výrazne oslabila. V prvom štvrťroku 2026 klesol ROIC spoločnosti približne na 3,4 %, zatiaľ čo jej vážené priemerné náklady kapitálu (WACC) vzrástli na 16,1 %, čo naznačuje, že Tesla v súčasnosti generuje výnosy výrazne pod svojimi nákladmi kapitálu. EBITDA klesla zhruba na 2,5 miliardy USD, zatiaľ čo hrubý zisk dosiahol približne 4,7 miliardy USD a zostával pod úrovňami zaznamenanými v druhej polovici roka 2025. Taký široký rozdiel medzi ROIC a WACC zdôrazňuje pokračujúci tlak na ziskovosť a kapitálovú efektívnosť. Silnejšie než očakávané údaje o dodávkach za druhý štvrťrok sa budú musieť premietnuť do zlepšujúcich sa ukazovateľov ziskovosti, aby potvrdili udržateľné zlepšenie základných fundamentov Tesly.
Zdroj: XTB Research
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