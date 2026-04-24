US Open: Nasdaq rastie, pretože akcie polovodičových firiem zlepšujú sentiment na Wall Street

- Spotrebiteľská dôvera University of Michigan (finálne): 49,8 (oproti odhadu 48,5 a predchádzajúcej hodnote 47,6)
- Index spotrebiteľských očakávaní (finálny): 48,1 (oproti odhadu 47,7 a predchádzajúcej hodnote 46,1)
- Index súčasných podmienok (finálny): 52,5 (oproti odhadu 51,0 a predchádzajúcej hodnote 50,1)
- Päťročné inflačné očakávania (finálne): 3,5 % (oproti odhadu 3,4 % a predchádzajúcej hodnote 3,4 %)
- Jednoročné inflačné očakávania (finálne): 4,7 % (oproti odhadu 4,8 % a predchádzajúcej hodnote 4,8 %)
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
- AbbVie: FDA zamietla schválenie experimentálnej liečby vrások trenibotE pre výrobné problémy. Dôležité však je, že úrad nevzniesol žiadne obavy týkajúce sa bezpečnosti ani účinnosti, čo naznačuje možnosť opätovného podania žiadosti bez potreby ďalších klinických štúdií. Posudzovanie v ďalších regiónoch naďalej pokračuje.
- Ameriprise Financial: Výsledky za prvý štvrťrok ukázali silnú prevádzkovú dynamiku, podporenú vyššími aktívami pod správou a rastom príjmov z poplatkov. Aktíva pod správou vzrástli na 1,7 bilióna USD (+12 % medziročne), čo zvýšilo čistý zisk na 915 miliónov USD. Model založený na poplatkoch si aj naďalej vedie dobre v priaznivom trhovom prostredí.
- Baker Hughes: Spoločnosť vykázala lepšie než očakávané výsledky napriek slabosti vo svojom segmente služieb pre ropné polia. Sila objednávok v priemyselných a energetických technológiách (IET) poskytla kľúčovú protiváhu a ukázala výhody diverzifikácie v prostredí regionálnych narušení.
- Cisco: Spoločnosť pokračuje v expanzii do infraštruktúry pre kvantové počítanie. Jej novo predstavený prepínací čip je navrhnutý tak, aby prepájal rôzne typy kvantových počítačov, čo predstavuje krok smerom k budúcemu „kvantovému internetu“, hoci zatiaľ ide o dlhodobú strategickú stávku.
- Citigroup: Banka posilňuje svoje schopnosti v investičnom bankovníctve tým, že prijíma skúseného bankára Klausa Hessbergera ako spolulídra novovytvorenej jednotky FSI. Tento krok je súčasťou širšej snahy zlepšiť výkonnosť v segmentoch inštitucionálnych klientov.
- Intel: Výhlaď na druhý štvrťrok výrazne prekonal očakávania, čo signalizuje oživenie dopytu v dátových centrách a v segmente súvisiacom s AI. Tržby aj marže podporuje silný dopyt po serverových procesoroch, hoci straty za prvý štvrťrok stále odrážajú pokračujúce náklady na reštrukturalizáciu.
- Newmont: Spoločnosť prekonala odhady zisku vďaka rekordným cenám zlata napriek nižším objemom produkcie. Manažment však upozornil na možné oslabenie produkcie a zvýšené náklady v najbližšom období.
- Nike: Spoločnosť ruší približne 1 400 pracovných miest v rámci širšej reštrukturalizácie v prostredí vleklého spomalenia predajov. Vedenie chce opäť zamerať pozornosť na kľúčové športové kategórie a urýchliť cykly produktových inovácií.
- Palantir: Spoločnosť čelí reputačnému tlaku, keď sa objavujú výzvy, aby Švajčiarska národná banka predala svoj podiel pre zapojenie Palantiru do operácií súvisiacich so sledovaním. To môže negatívne vplývať na investorský sentiment.
- Tesla: Pokrok v segmente robotaxi sa zdá byť pomalší, než sa predtým očakávalo. Opatrnejší prístup odráža prevádzkovú zložitosť a riziká, čo môže odsunúť časový horizont zmysluplnej monetizácie.
- VeriSign: Spoločnosť naďalej vykazuje stabilný rast tržieb a rastúci počet registrácií domén, čo odráža pokračujúci trend digitalizácie. Napriek tomu je akcia po výsledkoch pod tlakom napriek odolnému modelu opakovaných príjmov. Berkshire Hathaway zostáva akcionárom.
Zmeny v odporúčaniach analytikov
- Blackstone: JPMorgan znížila cieľovú cenu na 136 USD zo 142 USD s odvolaním sa na slabšie než očakávané poplatky za správu po výsledkoch za 1. štvrťrok.
- Monolithic Power Systems: Oppenheimer zvýšil cieľovú cenu na 1 600 USD z 1 500 USD vďaka silnému výhlaďu dopytu po dátových centrách poháňaného AI.
- Nasdaq: JPMorgan zvýšila cieľovú cenu na 111 USD zo 110 USD po solídnych výsledkoch za 1. štvrťrok, ktoré podporil silný organický rast a stabilné marže.
- Roper Technologies: Piper Sandler zvýšila cieľovú cenu na 540 USD z 530 USD po solídnych kvartálnych výsledkoch.
- West Pharmaceutical Services: Jefferies zvýšila cieľovú cenu na 365 USD z 295 USD po silných výsledkoch, ktoré ukázali vyváženejší rast a zlepšujúce sa marže.
Zdroj: xStation5
