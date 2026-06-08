Ropa klesá a ignoruje napätie na Blízkom východe 🚨 Hrozia na jeseň 2026 výpadky v rafinériách?

Futures na ropu Brent (OIL) vymazali takmer všetky svoje intradenné zisky. Trh podľa všetkého vníma iránske útoky na Izrael predovšetkým ako jednorazovú udalosť. To medzi riadkami naznačil aj samotný Teherán. Izrael sa navyše zdržal reakcie, čo môžu investori vnímať ako signál, že rokovania medzi USA a Iránom skutočne vstupujú do rozhodujúcej fázy.
Prezident Trump dnes tento pohľad podporil, keď iránske údery bagatelizoval. Výsledkom je, že ropný trh do veľkej miery ignoruje geopolitickú patovú situáciu na Blízkom východe, a to napriek čoraz znepokojivejším výhľadom globálnych zásob. Ak by súčasná patová situácia pretrvala až do októbra 2026, rafinérie by mohli čeliť významným logistickým problémom a výpadkom vo výrobe palív a rafinovaných produktov.
Zdroj: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI
Zatiaľ existuje len málo dôkazov o deštrukcii dopytu na ropnom trhu, zatiaľ čo globálne ekonomické dáta zostávajú prinajmenšom všeobecne podporné. V Spojených štátoch zostáva ekonomický rast pomalý, ale pozitívny, zatiaľ čo aktivita vo výrobnom sektore aj sektore služieb v Číne zostáva výrazne nad recesnými úrovňami.
Dohromady tieto faktory ukazujú na scenár, v ktorom by dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu mohlo začať mať po lete významný dopad na energetické trhy, najmä ak nebude dosiahnuté diplomatické riešenie. Trump tiež včera uviedol, že Spojené štáty by mohli zvážiť operáciu v štýle komanda v Iráne, ak by mierové rokovania nakoniec zlyhali.
Zdroj: xStation5
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