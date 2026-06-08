Akcie Applu klesajú počas konferencie WWDC 📉 Bez prielomu v AI?

Počas konferencie WWDC Apple predstavil iOS 27, ktorý bude naďalej podporovať modely iPhone 11, ako aj nový operačný systém macOS 27 „Golden Gate“. Podľa generálneho riaditeľa Tima Cooka sa tohtoročné oznámenia sústreďujú na Apple Intelligence a novinky spojené so Siri. Napriek predstaveniu nových produktov investori reagovali opatrne a akcie Applu zamierili nižšie, čo naznačuje sklamanie z rozsahu najnovších inovácií spoločnosti.
Trh v tejto fáze možno jednoducho nevníma Apple ako jedného z hlavných ťahúňov pretekov v AI, ale skôr ako spoločnosť, ktorá bude z umelej inteligencie profitovať nepriamo prostredníctvom svojho ekosystému a produktov. Investori možno dúfali v ambicióznejšiu AI stratégiu alebo prielomové oznámenie, ktoré by posilnilo pozíciu Applu voči popredným konkurentom zameraným na AI.
Zdroj: xStation5
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