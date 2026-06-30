US OPEN: Nasdaq uzatvára najlepší štvrťrok za posledné roky

Posledná obchodná seansa druhého štvrťroka 2026 prináša na Wall Street pokoj a konsolidáciu. Futures kontrakty na hlavné americké indexy sa pohybujú v blízkosti záverečných hodnôt z prvej obchodnej seansy tohto týždňa. Napriek tomu, že sa v poslednom období hovorí viac o výpredajoch, zároveň uzatvárame jeden z najlepších štvrťrokov za posledné roky.
Za druhý štvrťrok dosahuje rast približne 25 %, zatiaľ čo od začiatku tohto roka predstavuje približne 18 %. Najlepšie si viedli sektory polovodičov, energetiky a hardvéru. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dnes boli zverejnené kľúčové údaje z americkej ekonomiky – index spotrebiteľskej dôvery a správa JOLTS. Prvý z nich, ktorý ukazuje úroveň optimizmu Američanov ohľadom ekonomiky a ich osobných financií, vzrástol v júni na 91,2 bodu, čo však bolo horšie ako trhový konsenzus na úrovni 94,4 bodu. Správa JOLTS, ktorá meria situáciu na trhu práce na základe počtu voľných pracovných miest a prepúšťania, naopak výrazne prekvapila pozitívne – počet voľných pracovných pozícií v máji vzrástol na 7,594 milióna pri očakávaní 7,296 milióna, čo potvrdzuje veľmi silnú kondíciu amerického trhu práce.
Okrem makroúdajov stojí za pozornosť aj posilňovanie amerického dolára, najmä voči japonskému jenu, ktorý oslabil na najslabšiu úroveň od roku 1986. Menový pár USDJPY dosiahol úroveň 162,4.
Mimoriadny záver štvrťroka a rotácia v indexoch Russell
Americké akciové trhy smerujú k uzatvoreniu mimoriadne úspešného prvého polroka, predovšetkým vďaka výraznému oživeniu v druhom štvrťroku. Hlavný široký index S&P 500 od začiatku apríla vzrástol približne o 14 %, čo predstavuje najlepší štvrťročný výsledok za posledných šesť rokov. Nasdaq 100 posilnil o viac ako 25 %, čo je zároveň najlepší výsledok od druhého štvrťroka 2020. Ak nepočítame oživenie po pandémii, ide o najlepší štvrťročný výsledok od roku 2001.
Nasdaq 100 zaznamenáva vo 2. štvrťroku 2026 fenomenálne oživenie. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Hlavným motorom rastu zostáva investičný boom okolo umelej inteligencie (AI). Zároveň však naďalej pozorujeme slabosť softvérových spoločností. Podľa odhadov Bloomberg Intelligence bude len 44 spoločností priamo spojených s AI zodpovedných za takmer 60 % celkového rastu ziskov indexu S&P 500 v kalendárnom roku 2026, pričom porastú tempom presahujúcim 40 %, teda takmer trikrát rýchlejšie ako zvyšok trhu.
Od začiatku tohto roka sa mimoriadne darilo hardvérovým spoločnostiam, konkrétne Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD či Lam Research. Všetky tieto spoločnosti sa do určitej miery zaoberajú polovodičmi a čipmi. Na druhej strane stoja spoločnosti ako Workday, Adobe alebo Thomson Reuters, ktoré na AI revolúcii strácajú. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dnešná obchodná seansa sa začína pomerne pokojne, v blízkosti pondelkových záverečných hodnôt:
- US500, teda futures kontrakty na S&P 500, v prvých 20 minútach obchodovania rastú o 0,15 %
- US100, teda futures kontrakty na Nasdaq 100, rastú o 0,75 %
- US30 stráca približne 0,07 %, zatiaľ čo US2000 oslabuje o 0,15 %
Technická analýza: US100
Hotovostný technologický index Nasdaq 100 vstupuje do dnešnej seansy so štvrťročným rastom presahujúcim 25 %, čím výrazne prekonáva dlhodobý štvrťročný priemer od začiatku 80. rokov na úrovni 4,25 %. Z pohľadu technickej analýzy takáto silná vertikálna rastová sviečka na štvrťročnom grafe (najvyššia hodnota od oživenia po pandémii a obdobia dot-com bubliny) jasne naznačuje silne prekúpený trh v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Index relatívnej sily (RSI) sa pri mnohých súvisiacich tituloch približuje extrémnym hodnotám. Pokiaľ však fundamentálna dynamika ziskov lídrov AI revolúcie drží krok s valuáciami ich akcií, hlavný trend zostáva výrazne rastový a lokálne ochladenia trhu (ako korekcia Bitcoinu alebo konsolidácia Microsoftu) sú v tejto fáze kapitálom vnímané ako príležitosti na akumuláciu akcií.
US100 pokračuje vo včerajšom odraze a prekonáva hranicu 30 000 bodov. Prelomenie úrovne 30 300 bodov, spojenej s 23,6 % Fibonacciho retracementom posledného rastového impulzu, môže byť predzvesťou rastu smerom k historickým maximám, ktoré sa nachádzajú tesne pod hranicou 31 000 bodov.
Kľúčové informácie z firemného sektora
- Sektor Big Tech (Magnificent Seven): Na začiatku obchodovania panuje medzi megakapitalizačnými lídrami zmiešaná nálada. Nvidia (NVDA) rastie o 1,4 %, Alphabet (GOOGL) stráca 0,6 %, hoci na úplnom začiatku seansy bol v zisku 0,5 %, a Microsoft (MSFT) pridáva 0,9 %, napriek tomu smeruje k uzatvoreniu svojho najslabšieho mesiaca od decembra 2000. Tesla (TSLA) pri otvorení strácala až 1,5 %, no aktuálne väčšinu strát vymazala. Amazon (AMZN) oslabuje o 0,4 %.
- Sentiment okolo polovodičového sektora ochladili správy z Taiwanu, kde vládne úrady prehľadali kancelárie spoločnosti Super Micro Computer v súvislosti s vyšetrovaním údajného pašovania čipov Nvidia do Číny.
- AeroVironment (AVAV): Akcie výrobcu dronov a obranných systémov vyskočili o viac ako 20 % (na maxime až o 36 %). Spoločnosť zverejnila výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania Wall Street, a predstavila výhľad tržieb na rok 2027 nad odhadmi analytikov.
- Enphase Energy (ENPH) & SolarEdge (SEDG): Akcie amerických výrobcov solárnych technológií výrazne rastú (ENPH o 2,5 %, SEDG o 5,7 %) po správach, že Federálna komisia pre komunikácie (FCC) pripravuje návrh zákazu dovozu zahraničných meničov do USA.
- Concentrix (CNXC): Akcie spoločnosti poskytujúcej služby call centier sa prepadli o 20 % po tom, čo firma výrazne znížila svoj finančný výhľad na celý fiškálny rok.
- Air Products (APD): Akcie rastú o 8,8 % napriek tomu, že spoločnosť oznámila, že nebude pokračovať v projekte Louisiana Clean Energy Complex a v treťom fiškálnom štvrťroku odpíše až 2,9 miliardy USD. Investori vnímajú odstúpenie od kapitálovo náročného projektu pozitívne.
- Comcast (CMCSA): Akcie posilňujú o 0,8 % po úvodnom raste o viac ako 2 %. Analytici naďalej pozitívne hodnotia plán oddelenia mediálnych aktív (NBCUniversal a Sky). Deutsche Bank navyše zvýšila odporúčanie na „Buy“ s cieľovou cenou 32 USD.
- MicroStrategy Inc. (MSTR): Spoločnosť Michaela Saylora stráca 7,5 % po poklese ceny Bitcoinu pod hranicu 60 000 USD a po rozhodnutiach analytikov znížiť cieľové ceny v súvislosti so zmenou modelu financovania a posunom spoločnosti smerom k predaju tokenov.
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