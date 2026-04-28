US OPEN: Obavy okolo OpenAI ťahajú celý trh nadol

Wall Street otvára v prostredí obáv o ziskovosť sektora „AI“. Sentiment navyše zaťažuje absencia pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom. Futures na hlavné americké indexy klesajú; US100 vedie straty a okolo otvorenia odpisuje viac než 1 %.
- WSJ v pondelok uviedol, že OpenAI nedosiahla kľúčový míľnik súvisiaci s tržbami a počtom používateľov. To vyvolalo nervozitu naprieč technologickým sektorom, pričom obzvlášť výrazné poklesy sú viditeľné pri spoločnostiach najviac závislých od OpenAI.
- OpenAI tiež upravila svoju dohodu o spolupráci s Microsoftom. Microsoft bol zbavený exkluzívnej doložky týkajúcej sa licencovania tejto technológie.
- Vo štvrtok sa má tiež začať súdny spor medzi OpenAI a Elonom Muskom. Musk od start-upu požaduje odškodnenie vo výške 150 miliárd USD s argumentom, že spoločnosť nezákonne zmenila svoj status z neziskovej na komerčnú.
- Komunikácia z Bieleho domu ohľadom rokovaní bola obmedzená, no predstavitelia vyjadrili sklamanie a netrpezlivosť s postojom Iránu.
- Iránski predstavitelia trvajú na svojich maximalistických požiadavkách a žiadajú kontrolu nad prielivom, bezpečnostné záruky a uznanie práva na obohacovanie uránu.
Makroekonomické dáta
- Conference Board zverejní index spotrebiteľskej dôvery 30 minút po otvorení seansy. Trhový konsenzus očakáva pokles z 91,8 na 89,3 bodu.
US100 (D1)
Kupujúci v posledných dňoch jasne prevzali iniciatívu, rozhodne prerazili nad kĺzavý priemer EMA200 a následne vytlačili cenu smerom k novému maximu. Takúto dlhú býčiu sériu bude čoraz ťažšie udržať; RSI sa drží okolo ~70. Ak sa trh pokúsi cenu stlačiť nižšie, kľúčová bude jasne vymedzená zóna rezistencie medzi úrovňami 23,6 a 38,2 Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
- CoreWeave (CRWV.US) a Oracle (ORCL.US): obe akcie klesajú takmer o 5 % po správach o komplikáciách na strane OpenAI.
- Meta (META.US): čínska vláda zablokovala kúpu AI modelu „Manus“ pre obavy o národnú bezpečnosť. Akcie strácajú viac než 1 %.
- Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): spoločnosť oznámila výsledky, ktoré výrazne prekonali očakávania na úrovni EPS. Strata na akciu klesla na 0,24 USD oproti očakávaniu okolo 0,33 USD. Akcie rastú o viac než 25 %.
- UPS (UPS.US): kuriérska spoločnosť stráca viac než 4 % napriek slušným výsledkom za 1. štvrťrok 2026. Analytici poukazujú na absenciu očakávaného zvýšenia konzervatívnych finančných cieľov spoločnosti.
- Coca-Cola (CCH.UK): skupina z oblasti potravín a nápojov zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2026. Spoločnosť naplnila očakávania na úrovni tržieb aj ziskovosti; akcie rastú približne o 3 %.
Nákladná vojna a lukratívne kontrakty: Obnova zásob munície po vojne s Iránom
Trump stojí pred ťažkým rozhodnutím: Prijať iránsku ponuku, alebo riskovať ďalší rast ropy? 🛢️
⚫Brent mieri vyššie vďaka napätiu na trhu
Zhrnutie trhov: Indexy sa snažia zotaviť vďaka nádejam na rokovania medzi USA a Iránom 🇪🇺 SAP po tržbách rastie o 6 % 📈
