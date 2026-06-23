US Open: Odvracajú sa trhy od AI?

Od skorých ranných hodín sledujeme prudké zhoršenie sentimentu voči spoločnostiam zo širšieho AI ekosystému. SK Hynix, obchodovaný na kórejskej burze, stratil po dosiahnutí nového maxima viac než 12 %, čím stiahol nadol aj celý index KOSPI (-10 %).
Silnejú hlasy upozorňujúce na nadhodnotenie firiem v tomto sektore, čo sa dnes výrazne premieta do vývoja indexov S&P 500 (-1,3 %) aj Nasdaq Composite (-1,4 %). Medzi najväčšie stratové tituly dnes patria spoločnosti Micron (-11,9 %), SanDisk (-11,5 %), Marvell (-8,6 %), AMD (-7 %) a Intel (-6,7 %). Za zmienku stojí, že Micron zverejní výsledky za 3. štvrťrok zajtra po uzavretí trhu.
- Trh očakáva tržby približne 35 miliárd USD oproti iba 9,3 miliardy USD v rovnakom období minulého roka (viac než trojnásobný rast!).
- Očakávaný zisk na akciu (EPS) by mal presiahnuť 20 USD (oproti 1,9 USD pred rokom).
Ak Micron vykáže čo i len mierne sklamanie v oblasti výhlaďu alebo marží (pri ktorých sa očakáva mimoriadnych 81 %), dnešná korekcia sa môže premeniť na hlbší pokles.
Obrázok 1: Dashboard Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Dnešný výpredaj nešetrí ani hlavný barometer AI revolúcie, spoločnosť Nvidia, ktorej akcie klesajú o 2,7 %. Celý index Philadelphia Semiconductor Index (SOX) zaznamenáva jednu z najhorších seáns tohto štvrťroka. Investori po mesiacoch euforických rastov zjavne realizujú zisky a prehodnocujú očakávania týkajúce sa rýchlosti monetizácie investícií do AI. Zhoršujúci sa sentiment sa odráža aj na indexe volatility VIX (tzv. index strachu), ktorý dnes rastie o viac než 11 %.
Obrázok 2: Najväčšie zisky a straty v Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 23.06.2026
Štvrtková seansa zvýrazňuje klasickú rotáciu kapitálu. Prostriedky sťahované z rastových akcií s vysokými valuáciami smerujú do tradičných defenzívnych sektorov (tzv. value), čo je viditeľné na relatívnej sile indexu Dow Jones Industrial Average (+0,0 %) v porovnaní s technologicky orientovaným Nasdaqom.
Obrázok 3: Sektorová heatmapa Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Technická analýza
Obrázok 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026)
Zdroj: xStation, 23.06.2026
Napriek dnešnému výpredaju zostáva strednodobý uptrend, ktorý sa začal v polovici marca, technicky neporušený. Poklesy zapadajú do scenára dlho očakávaného ochladenia trhu po predchádzajúcich výrazných rastoch. Kľúčovou obrannou oblasťou pre býkov je teraz pásmo 28,9–29 tisíc bodov, kde sa nachádza kĺzavý priemer SMA 50. Pokiaľ sa cena udrží nad touto zónou dopytu, súčasný pokles by mal byť interpretovaný iba ako korekcia v rámci dominantného trendu.
Dnešné poklesy sa však jasne premietajú do indikátorov momenta, ktoré začínajú v krátkodobom horizonte viac nahrávať medveďom. Oscilátor RSI klesol približne na 52,9 bodu, čím neutralizoval predchádzajúcu prekúpenosť a potvrdzuje stav prechodnej rovnováhy s mierne negatívnym nádychom. Indikátor MACD zároveň naďalej drží predajný signál, čo naznačuje slabnutie predchádzajúceho rastového momenta a otvára priestor na test nižších úrovní podpory.
Firemné správy
- AMC Entertainment (AMC.US): Akcie klesajú o viac než 23 % po tom, čo spoločnosť uzavrela dohodu s inštitucionálnymi investormi o emisii takmer 100 miliónov nových kmeňových akcií, prostredníctvom ktorej chce získať približne 200 miliónov USD kapitálu. Emisia vedie k výraznému zriedeniu akcionárskeho kapitálu.
- IBM (IBM.US): Rast akcií o 4,3 % podporujú dve pozitívne správy – zvýšenie odporúčania na „overweight“ od analytikov JPMorgan a zaradenie spoločnosti do programu OpenAI Daybreak Cyber Partner Program.
- Primoris Services (PRIM.US): Spoločnosť výrazne znížila výhlaď upraveného zisku na celý rok 2026, čo vyvolalo veľmi negatívnu reakciu investorov (-28 %).
- Avis Budget Group (CAR.US): Informácia o dosiahnutí dohody s fondom Pentwater Capital Management a súvisiacimi subjektmi znamená ukončenie súdneho sporu týkajúceho sa vrátenia ziskov z tzv. short-swing profits, teda ziskov dosiahnutých insiderom pri nákupe a predaji (alebo predaji a nákupe) akcií vlastnej spoločnosti v období kratšom ako šesť mesiacov. Akcie rastú o 6,7 %.
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