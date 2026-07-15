US Open: S&P 500 rastie vďaka slabšej inflácii PPI 🔼 Pamäťové akcie klesajú, PayPal posilňuje o 15 %

Indexy na Wall Street sa po stredajšom otvorení obchodujú mierne vyššie, podporované ziskami najväčších technologických spoločností a ďalšími signálmi, že inflačný tlak v USA slabne. S&P 500 rastie približne o 0,4 %, Nasdaq Composite získava 0,2 % a Dow Jones si pripisuje zhruba 0,1 %. Sentiment sa zlepšil po slabších než očakávaných dátach PPI a komentároch prezidenta newyorského Fedu Johna Williamsa, ktorý poukázal na rastúce vyhliadky na ďalší pokles inflácie. Rozsah rastu však zostáva obmedzený ďalším zvýšením cien ropy po nových amerických úderoch na ciele v Iráne. V porovnaní s futures na Nasdaq 100, ktoré brzdia straty akcií výrobcov pamäťových čipov, si futures na S&P 500 vedú citeľne lepšie.
- Tesla rastie približne o 2 %, zatiaľ čo Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet získavajú viac než 1 % a podporujú širší trh.
- Americký index výrobných cien v júni medzimesačne klesol o 0,3 %, zatiaľ čo očakávania počítali so stagnáciou. To posilňuje signál zo skoršej slabšej než očakávanej správy CPI.
- Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu v júli klesla na 17 % zo 42 % o deň skôr, hoci trhy stále vidia možnosť pohybu v septembri.
- Investori pozitívne reagovali na komentáre Johna Williamsa, že inflácia už možno dosiahla vrchol a v nadchádzajúcich štvrťrokoch by mala postupne klesať.
- Ropa WTI rastie približne o 1 % nad 80 USD za barel, zatiaľ čo Brent získava zhruba 0,6 % a po ďalších amerických útokoch na Irán zostáva nad 85 USD.
- Akcie BlackRock rastú o viac než 6 % po tom, čo správca aktív zverejnil lepšie než očakávané štvrťročné výsledky.
- Napriek zlepšujúcim sa inflačným dátam sa trh naďalej sústreďuje na zvýšené ceny ropy a potenciálny inflačný tlak spojený s investičným boomom do AI.
Graf US500 (interval D1)
Kontrakt dnes rastie takmer k 7 620 bodom a približuje sa k zóne historických maxím napriek ústupu niektorých technologických akcií. Kľúčovou úrovňou supportu zostáva 50-dňová EMA blízko 7 500 bodov, zatiaľ čo 200-dňová EMA sa nachádza blízko 7 000 bodov. Prerazenie nad 7 700 bodov by bolo pre býkov zásadné a mohlo by otvoriť cestu k úrovni 8 000 bodov.
Zdroj: xStation5
Otvorenie americkej seansy – grafy
Na začiatku seansy vedie PayPal zisky v indexe Nasdaq 100 po správach o možnej ponuke na prevzatie zo strany Stripe a private equity spoločnosti Advent. Medzi najsilnejšími titulmi sú aj Adobe, Workday a Strategy, zatiaľ čo poklesom dominujú polovodičové spoločnosti vrátane Sandisk, Marvell, Western Digital a Micron. To naznačuje čiastočné vyberanie ziskov po silnej AI rally v sektore. Napriek slabosti vybraných pamäťových a čipových akcií zostáva širší sentiment voči technologickému sektoru pozitívny.
Zdroj: XTB Research
Kontrakt dnes rastie takmer k 7 620 bodom a približuje sa k zóne historických maxím napriek ústupu niektorých technologických akcií. Kľúčovou úrovňou supportu zostáva 50-dňová EMA blízko 7 500 bodov, zatiaľ čo 200-dňová EMA sa nachádza blízko 7 000 bodov. Prerazenie nad 7 700 bodov by bolo pre býkov zásadné a mohlo by otvoriť cestu k úrovni 8 000 bodov.
Zdroj: XTB Research
Firemné správy
PayPal (PYPL.US): Akcie digitálnej platobnej platformy vzrástli takmer o 16 % po tom, čo Reuters uviedol, že Stripe a private equity spoločnosť Advent predložili ponuku na prevzatie vo výške 53 mld. USD. Navrhovaná cena predstavuje 60,50 USD za akciu. Podľa zdrojov bola ponuka predložená začiatkom tohto mesiaca.
Johnson & Johnson (JNJ.US): Akcie v premarkete klesli o viac než 1 % napriek lepším než očakávaným výsledkom za druhý štvrťrok. J&J vykázal upravený zisk na akciu vo výške 2,90 USD oproti prognóze 2,85 USD. Tržby dosiahli 25,31 mld. USD a prekonali konsenzuálny odhad 25,05 mld. USD.
Alibaba (BABA.US): Americké ADR Alibaby vzrástli približne o 5 % po správach, že jej AI model Qwen bude integrovaný do Apple Intelligence v Číne. Informáciu priniesli čínske štátne médiá. Trh tento vývoj vnímal ako potenciálne dôležitú podporu pozície Alibaby v domácom ekosystéme umelej inteligencie v Číne.
Polovodičový sektor: Výrobcovia čipov na začiatku seansy rástli, zatiaľ čo VanEck Semiconductor ETF (SMH) získal približne 1,2 %. Rast viedol ASML, ktorý posilnil o 3 % po tom, čo druhýkrát v tomto roku zvýšil výhľad tržieb. Intel a Lam Research taktiež získali viac než 3 %, čo potvrdzuje širšie zlepšenie sentimentu v sektore.
Akcie PayPal (interval D1)
Akcie PayPal sa opäť obchodujú nad 200-dňovou EMA, vyznačenou červenou líniou, ale obrat dlhodobého trendu by si vyžadoval prerazenie nad hornú hranicu viacročného klesajúceho kanála. Pohyb nad 60 USD by mohol takýto scenár zvýšiť, zatiaľ čo pokles pod 50 USD za akciu by mohol signalizovať, že medvede opäť získavajú kontrolu, a zároveň naznačiť, že k prevzatiu nedôjde. Navrhovaná transakcia oceňuje spoločnosť s prémiou približne 10 % voči jej aktuálnej cene akcií.
Zdroj: xStation5
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