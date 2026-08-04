Wells Fargo zavádza tokenizované vklady. Platby budú fungovať nepretržite 24/7 💳

Spoločnosť Wells Fargo predstavila nový platobný program založený na tokenizovaných vkladoch, ktorý umožní firemným klientom uskutočňovať cezhraničné platby prostredníctvom blockchainovej infraštruktúry. Banka tak pokračuje v rozširovaní využitia digitálnych technológií v tradičných finančných službách a pripája sa k rastúcemu počtu inštitúcií, ktoré zavádzajú blockchain do bežného bankovníctva.
Prvá fáza projektu sa zameria na cezhraničné platby medzi americkým dolárom (USD) a britskou librou (GBP). V priebehu budúceho roka plánuje Wells Fargo rozšíriť službu o ďalšie meny, krajiny aj firemných klientov.
Platby budú prebiehať nepretržite
Tokenizované vklady predstavujú digitálnu podobu klasických bankových vkladov. Na rozdiel od bežných bankových prevodov však umožňujú presúvať prostriedky v reálnom čase, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka.
Z pohľadu klienta sa spôsob využívania bankových služieb nijako nemení. Podľa finančného riaditeľa spoločnosti Mikea Santomassima budú podniky naďalej komunikovať s bankou rovnakým spôsobom ako doteraz, zatiaľ čo samotné spracovanie platieb bude prebiehať prostredníctvom blockchainovej infraštruktúry.
Vďaka tokenizácii môžu banky využívať výhody blockchainu bez potreby pracovať s verejnými kryptomenami alebo vytvárať ďalšie regulačné komplikácie. Platby sú rýchlejšie, lepšie programovateľné a dostupné nepretržite.
Blockchain preniká do tradičného bankovníctva
Projekt potvrdzuje rastúci záujem veľkých finančných inštitúcií o tokenizáciu tradičných aktív. Namiesto využívania stablecoinov alebo iných digitálnych mien banky čoraz častejšie vytvárajú vlastné tokenizované vklady, ktoré zostávajú plne súčasťou regulovaného bankového systému.
Tento prístup umožňuje modernizovať platobnú infraštruktúru pri zachovaní existujúcich pravidiel pre správu vkladov, identifikáciu klientov aj riadenie rizík.
Význam tokenizovaných vkladov spočíva aj v možnosti automatizácie platobných procesov prostredníctvom smart kontraktov. Firmy tak môžu efektívnejšie riadiť likviditu, zrýchliť vyrovnanie transakcií a znížiť prevádzkové náklady spojené s cezhraničnými prevodmi.
Wells Fargo spolupracuje s ďalšími veľkými bankami
Okrem vlastného projektu je Wells Fargo aj členom konzorcia popredných amerických bánk, ktoré buduje spoločnú sieť tokenizovaných vkladov pod vedením organizácie The Clearing House.
Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť štandardizovanú infraštruktúru, ktorá umožní bezpečné a okamžité prevody medzi bankami bez potreby využívať verejné blockchainové siete alebo externých poskytovateľov platobných služieb.
Ak sa podobné projekty rozšíria, môžu počas nasledujúcich rokov výrazne zmeniť fungovanie firemných platieb, medzinárodného vyrovnania aj správy hotovosti. Tokenizácia sa tak stáva jedným z hlavných smerov modernizácie tradičného bankovníctva.
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