Trump a Si riešili pravidlá pre umelú inteligenciu aj čipy Nvidia 💾

- Trump uviedol, že so Si Ťin-pchingom rokoval o bezpečnostných pravidlách pre umelú inteligenciu aj o čipoch Nvidia H200.
- USA sa obávajú zneužívania amerických AI modelov čínskymi firmami a chcú obmedziť praktiky typu adversarial distillation.
- Čína zatiaľ podľa Trumpa neschválila nákupy čipov H200, pretože chce rozvíjať vlastnú polovodičovú sebestačnosť.
- Nvidia zostáva v citlivej pozícii medzi obchodným potenciálom čínskeho trhu a geopolitickým napätím medzi USA a Čínou.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že počas dvojdňového summitu v Pekingu rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom o možných pravidlách pre umelú inteligenciu a tiež o čipoch H200 spoločnosti Nvidia. Podľa Trumpa sa obe strany rozprávali o možnosti spolupráce na základných „mantineloch“ pre AI, teda pravidlách, ktoré by mali obmedziť najrizikovejšie spôsoby využitia tejto technológie. Detaily však prezident bližšie nerozviedol a iba uviedol, že išlo o štandardné bezpečnostné rámce, o ktorých sa v súvislosti s AI hovorí dlhodobo.
Téma umelej inteligencie sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou americko-čínskeho súperenia. Spojené štáty sa obávajú nielen vojenského a kybernetického využitia pokročilých modelov, ale aj toho, že čínske firmy môžu využívať výstupy amerických AI systémov na lacnejší vývoj vlastných konkurenčných chatbotov. Tento problém sa označuje ako adversarial distillation, teda situácia, keď jedna firma alebo vývojár nepriamo ťaží z výsledkov pokročilejšieho modelu a používa ich na zrýchlenie vývoja vlastného systému. Washington sa preto snaží nastaviť pravidlá, ktoré by obmedzili neoprávnené získavanie výstupov z modelov amerických firiem, ako sú OpenAI, Anthropic alebo Google.
Popri bezpečnostných pravidlách pre AI sa na rokovaniach objavila aj citlivá téma polovodičov. Trump už skôr súhlasil s tým, aby Nvidia mohla do Číny dodávať svoje výkonné čipy H200, čo predstavovalo zmiernenie amerických obmedzení na vývoz pokročilých technológií. Tento krok mal potenciálne otvoriť cestu k novému biznisu pre Nvidiu aj ďalších amerických výrobcov čipov. Podľa Trumpa však Čína zatiaľ nákupy týchto čipov neschválila, pretože sa chce viac sústrediť na vývoj vlastných technológií. Inými slovami, problém už nestojí iba na americkom vývoznom povolení, ale aj na ochote Pekingu dovoliť čínskym firmám takéto čipy skutočne nakupovať.
Tento vývoj ukazuje zložitú pozíciu Nvidie. Firma má na čínskom trhu stále obrovský obchodný potenciál, ale zároveň sa ocitá medzi dvoma politickými tlakmi. Washington sa snaží zabrániť tomu, aby najpokročilejšie americké technológie urýchľovali čínsky pokrok v AI, zatiaľ čo Peking sa usiluje o väčšiu sebestačnosť v polovodičoch a podporuje domácich šampiónov, napríklad Huawei. Čína už skôr odmietla dovoz menej pokročilých čipov Nvidia H20, čo naznačilo, že nechce byť dlhodobo závislá od upravených verzií amerických technológií určených špeciálne pre čínsky trh.
Pre Nvidiu je preto situácia nejednoznačná. Na jednej strane existuje možnosť, že sa predaje čipov H200 do Číny nakoniec rozbehnú, najmä ak sa podarí nájsť politický kompromis medzi Washingtonom a Pekingom. Na druhej strane však čínske úrady môžu nákupy brzdiť, aby podporili domáce alternatívy a znížili závislosť od amerických dodávateľov. Prítomnosť Jensena Huanga v Trumpovej delegácii zvýšila očakávania, že by sa v otázke predaja pokročilých čipov mohol objaviť posun. Zatiaľ však nie je jasné, či sa politické rokovania skutočne premenia na nové objednávky.
Celkovo summit ukazuje, že umelá inteligencia a polovodiče sa stávajú jedným z najcitlivejších bodov vzťahov medzi USA a Čínou. Nejde už iba o obchodný spor, ale o strategickú kontrolu nad technológiami, ktoré môžu rozhodovať o ekonomickej konkurencieschopnosti, kybernetickej bezpečnosti aj vojenskej prevahe. Trumpove slová naznačujú ochotu otvoriť komunikačný kanál pre bezpečnosť AI, ale zároveň zostáva zrejmé, že obe veľmoci si chcú chrániť vlastné technologické záujmy. Pre trhy to znamená, že akcie firiem ako Nvidia, ale aj ďalších polovodičových a AI spoločností, budú naďalej veľmi citlivé na akýkoľvek signál z americko-čínskych rokovaní.
