US OPEN: Tempo trhu určujú geopolitika a tržby

Začiatok pondelkovej americkej seansy prebieha v tieni zatiaľ stále prevažne predpokladanej eskalácie v Hormuzskom prielive. Futures na americké indexy reagujú miernymi poklesmi a straty sa držia maximálne do 0,5 %.
Výraznejšie pohyby vidieť na dlhopisovom a ropnom trhu. Výnosy dlhopisov rastú na strednej časti krivky, teda pri splatnostiach 1 až 5 rokov, takmer o 1 %. Ropa je dočasne vyššie o 3 % a Brent sa pohybuje nad 111 USD za barel.
Iránska agentúra FARS uviedla, že dvoma raketami zasiahla bližšie neurčený typ americkej vojnovej lode. K útoku malo údajne dôjsť vo chvíli, keď sa plavidlo pokúsilo silou preplávať prielivom. V reakcii na to nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy povedal serveru Axios, že k žiadnemu takémuto útoku nedošlo.
To všetko sa odohráva v kontexte Project Freedom, ktorý v nedeľu oznámil D. Trump. Ide o vojenskú operáciu, ktorá má zatiaľ nie celkom presne špecifikovaným spôsobom vytvoriť podmienky pre vojenský sprievod obchodných lodí cez prieliv.
Makroekonomické dáta
Census Bureau dnes pol hodiny po otvorení seansy zverejní objednávky tovarov dlhodobej spotreby a továrenské objednávky v USA za marec.
- Trh očakáva, že anualizovaná zmena objednávok tovarov dlhodobej spotreby sa zlepší z -1,2 % na 0,8 %.
- Pri továrenských objednávkach sa očakáva rast o 0,5 % oproti 0 % o mesiac skôr.
US100 (D1)
Index zostáva vo veľmi strmom uptrende a pohybuje sa v blízkosti historických maxím. RSI rastie do prekúpeného pásma (76). Ak by predajcovia znovu prevzali iniciatívu, prvým silným supportom by bola úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Berkshire Hathaway (BRKB.US): Spoločnosť spojená s legendárnym Warrenom Buffettom zverejnila prvé výsledky pod vedením nového CEO Grega Abela. Prekonala očakávania trhu, keď vykázala zisk na akciu 7,878 USD a tržby 93,68 miliardy USD. Hotovosť vzrástla na 397,38 miliardy USD a spätné odkupy akcií dosiahli 234 miliónov USD. Akcie reagujú len minimálne.
- GameStop (GME.US): Akcie rastú v premarkete o viac než 6 % po tom, čo spoločnosť oznámila ponuku na prevzatie e-commerce platformy eBay v hodnote 56 miliárd USD, čo predstavuje prémiu voči trhovej valuácii okolo 20 %. Akcie eBay rastú v premarkete o viac než 7 %.
- Palantir (PLTR.US): Spoločnosť po uzavretí trhu zverejní výsledky za Q1 2026. Trh očakáva medziročný rast zisku na akciu na približne 0,28 USD a tržby nad 1,5 miliardy USD.
- Norwegian Cruise (NCLH.US): Prevádzkovateľ výletných plavieb vydal sklamaný výhľad pre Q2 aj celoročné výsledky. Akcie klesajú o viac než 7 % a tlačia nadol celý sektor.
- Celcuity (CELC.US): Biotechnologická spoločnosť rastie o viac než 10 % po zverejnení výsledkov ďalšej fázy testov svojho lieku na rakovinu prsníka.
