Circle a Coinbase rastú po tom, čo senátny kompromis uvoľnil cestu kryptomenovému zákonu

Akcie Circle a Coinbase 4. mája rástli po tom, čo americkí zákonodarcovia predstavili upravené znenie pravidiel pre stablecoiny, ktoré zrejme odstraňuje kľúčovú prekážku pre senátny zákon o štruktúre kryptomenového trhu. Circle v intradennom obchodovaní rástol o 15,6 % na 115,25 USD, zatiaľ čo Coinbase pridával 6,3 % na 203,38 USD. Za pohybom stál kompromis, ktorý by zablokoval úročenie stablecoinových zostatkov v štýle bankových vkladov, no zároveň by ponechal niektoré odmeny naviazané na skutočné využívanie platforiem.
Upravené pravidlá pre stablecoiny zmiernili hlavný sporný bod
Coinbase 1. mája uviedol, že vyjednávači dosiahli dohodu pri jednej z najspornejších častí legislatívy. Banky sa stavali proti zneniu, ktoré by mohlo kryptofirmám umožniť ponúkať výnosové produkty naviazané na stablecoiny konkurujúce bankovým vkladom, zatiaľ čo kryptospoločnosti tvrdili, že potrebujú priestor pre zákaznícke odmeny. Kompromisné znenie podľa správ zakazuje odmeny ekonomicky podobné úroku z vkladu, ale zachováva časť stimulov naviazaných na aktivitu používateľov.
Širší návrh CLARITY Act má vytvoriť jasnejší regulačný rámec pre digitálne aktíva a určiť, ako sa má dohľad rozdeliť medzi americké úrady vrátane Securities and Exchange Commission (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Vyriešenie otázky stablecoinových odmien by tak mohlo po mesiacoch zdržania pomôcť posunúť zákon ďalej v Senáte.
Prečo Circle a Coinbase reagovali tak výrazne
Upravené znenie má priamy význam pre obe firmy. Circle je emitentom USDC, jedného z najväčších stablecoinov, zatiaľ čo Coinbase má významnú expozíciu voči stablecoinovej aktivite a dlhodobo tvrdí, že používateľské odmeny sú dôležité pre adopciu. Investori zrejme kompromis čítajú ako signál, že Washington môže pre stablecoiny stále schváliť použiteľný regulačný rámec namiesto tvrdšej verzie, ktorá by obmedzila rast spojený s odmenami.
Trhy teraz budú sledovať, či Senát návrh posunie k markup a hlasovaniu, a ako regulátori napokon vymedzia, ktoré formy odmien zostanú povolené. Pre Circle a Coinbase bude kľúčové, či kompromis vydrží v legislatívnom procese a premení sa na jasnejšiu cestu pre adopciu stablecoinov v USA.
