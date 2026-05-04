Amazon otvára Supply Chain Services všetkým firmám a rozširuje biznis mimo vlastného marketplaceu

Amazon 4. mája spustil Amazon Supply Chain Services a otvoril svoju sieť freightu, distribúcie, fulfillmentu a parcel shippingu aj firmám mimo vlastných marketplace predajcov. Akcie Amazonu v intradennom obchodovaní vzrástli približne o 1,8 %, zatiaľ čo UPS a FedEx klesli asi o 8,4 % a 6,9 %, keď investori vyhodnocovali konkurenčný dopad širšej logistickej expanzie Amazonu. Tento krok dáva firmám z odvetví ako retail, zdravotníctvo, výroba alebo automotive prístup k rovnakej sieti, ktorú Amazon vybudoval pre vlastné operácie a nezávislých predajcov.
Čo Amazon otvára
Amazon uviedol, že nová služba umožní firmám všetkých veľkostí využívať celý logistický stack spoločnosti vrátane námornej, leteckej, cestnej a železničnej prepravy, skladovania, fulfillmentu a doručovania zásielok. Firma zároveň uviedla, že objednávky bude možné obsluhovať naprieč vlastným webom obchodníka, sociálnymi sieťami, ecommerce marketplaceami aj kamennými predajňami, pričom pri parcel shippingu ponúka doručenie do dvoch až piatich dní a prevádzku sedem dní v týždni.
Amazon zároveň uviedol, že sa už zapojilo niekoľko veľkých firiem. Reuters spomenul spoločnosti Procter & Gamble, 3M a American Eagle Outfitters, zatiaľ čo Amazon doplnil, že Lands’ End využíva túto sieť na fulfillment objednávok naprieč viacerými predajnými kanálmi.
Prečo je to dôležité
Spustenie otvára Amazonu novú rastovú cestu v ecommerce a logistike, keďže z internej infraštruktúry robí širšiu službu pre tretie strany. Reuters uviedol, že sieť Amazonu zahŕňa viac než 100 nákladných lietadiel a rozsiahly systém skladov a triediacich centier, čo môže zvýšiť tlak na etablovaných logistických hráčov v cenách aj v rýchlosti doručenia.
Amazon zároveň tento krok jasne stavia ako logistickú obdobu AWS. Spoločnosť uviedla, že Supply Chain Services rozširuje schopnosti pôvodne vybudované pre vlastné potreby Amazonu a neskôr využívané stovkami tisíc predajcov, zatiaľ čo Reuters pripomenul paralelu s Amazon Web Services, ktoré začínali ako interná infraštruktúra a neskôr sa premenili na zásadný externý biznis. Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo Amazon rozšíri adopciu mimo svojej predajcovskej základne a či tento krok vytvorí trvalejší tlak na tradičných prepravcov a poskytovateľov third-party logistics.
