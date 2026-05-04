Berkshire Hathaway: Zaostáva legendárny fond?

Berkshire Hathaway je investičná spoločnosť založená a vedená jedným z najlegendárnejších investorov všetkých čias – Warrenom Buffettom. Počas posledných desaťročí firma dosahovala vynikajúce a veľmi konzistentné výsledky. Jej výkonnosť bola obzvlášť pôsobivá počas dlhších medvedích trhov, ako bol pokles v rokoch 2022–2023.
Pre svoj vysoký vek však Warren Buffett musel odstúpiť z pozície hlavného manažéra a odovzdal túto úlohu Gregovi Abelovi. Spoločnosť zverejnila svoje prvé výsledky pod vedením nového CEO.
Finančné ukazovatele:
- Tržby: medziročne vzrástli o viac než 4 % na 93,7 miliardy USD.
- Prevádzkový zisk: medziročne vzrástol o 17 % na 11,35 miliardy USD.
- Čistý zisk pripadajúci akcionárom: vzrástol o takmer 120 % na 10,1 miliardy USD.
- Spätné odkupy akcií: 235 miliárd USD.
- Hotovosť: ďalší rekord na úrovni 373,5 miliardy USD.
Z pohľadu metrík a rastu spoločnosť naďalej funguje mimoriadne dobre a mierne prekonala konsenzuálne očakávania trhu. Napriek legendárnemu statusu Warrena Buffetta navyše nový CEO takisto nie je v centre pozornosti.
Najväčšiu debatu okolo spoločnosti vyvoláva jej správanie vo vzťahu k širšiemu trhu a jej obrovská hotovostná pozícia. Z dlhodobého pohľadu Berkshire prekonávala index S&P 500 o široký rozdiel, v posledných štvrťrokoch však fond za širším trhom zreteľne zaostáva – približne o 12 % oproti benchmarkovému indexu.
To je obzvlášť kontroverzné práve vzhľadom na obrovskú hotovostnú rezervu. V predchádzajúcich trhových cykloch vysoký objem hotovosti vo firme signalizoval, že čaká na správny okamih na uskutočnenie veľkých, a napokon veľmi výnosných nákupov. Tento sentiment ohľadom prístupu spoločnosti je viditeľný už dlhší čas a čím viac sa S&P 500 vzďaľuje od výkonnosti Berkshire, tým viac otázok si účastníci trhu začínajú klásť.
Tento pohľad na fond však môže byť zásadne mylný. Berkshire je investičná spoločnosť so zásadne odlišným profilom než dnešný S&P 500, ktorému dominujú technologické firmy.
Génius Warrena Buffetta spočíval v jeho výnimočnej schopnosti generovať rast v obdobiach, keď bol trhový sentiment negatívny. Berkshire kladie na prvé miesto ochranu kapitálu investorov a až potom sa snaží generovať nadštandardné výnosy.
V posledných štvrťrokoch sa však zdá, že trh zostal v režime neochvejnej eufórie, takmer úplne sústredenej do technologických akcií. Fondy ako Berkshire nemôžu výkonnosť širokého trhu prekonávať konzistentne, pretože by si to vyžadovalo neprijateľnú úroveň rizika.
BRKA.US (D1)
Na grafe možno pozorovať crossover EMA200 a EMA100 zhora po prvý raz od roku 2022. Historicky takéto správanie – v rozpore s tradičnou technickou analýzou – predchádzalo dlhodobým rastovým obdobiam. Bude to tak aj tentoraz? Zdroj: xStation5
