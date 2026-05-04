Akcie Norwegian klesajú 📉

- Norwegian znížila celoročný výhľad upraveného zisku na 1,45 až 1,79 USD na akciu z predchádzajúcich 2,38 USD.
- Firma očakáva prvý ročný pokles zisku od roku 2020 a výraznejšie zhoršenie než hlavní konkurenti.
- Vyššie ceny paliva, slabší dopyt po Európe a napätie na Blízkom východe tlačia na rezervácie aj marže.
- Akcie Norwegian reagovali poklesom až o 7,5 % v premarkete a od začiatku roka zaostávajú za rivalmi.
- Norwegian znížila celoročný výhľad upraveného zisku na 1,45 až 1,79 USD na akciu z predchádzajúcich 2,38 USD.
- Firma očakáva prvý ročný pokles zisku od roku 2020 a výraznejšie zhoršenie než hlavní konkurenti.
- Vyššie ceny paliva, slabší dopyt po Európe a napätie na Blízkom východe tlačia na rezervácie aj marže.
- Akcie Norwegian reagovali poklesom až o 7,5 % v premarkete a od začiatku roka zaostávajú za rivalmi.
Spoločnosť Norwegian Cruise Line Holdings výrazne znížila svoj celoročný výhľad upraveného zisku, čím naznačila, že bude z veľkých prevádzkovateľov výletných plavieb pravdepodobne najviac zasiahnutá súčasnými problémami spojenými s napätím na Blízkom východe. Firma teraz očakáva upravený zisk na akciu v rozmedzí 1,45 až 1,79 USD, zatiaľ čo predchádzajúci výhľad počítal s hodnotou 2,38 USD. To predstavuje nielen výrazné zhoršenie očakávaní, ale aj prvý medziročný pokles od roku 2020.
Negatívna revízia je dôležitá aj preto, že je výraznejšia než zmeny výhľadu u hlavných konkurentov Royal Caribbean Cruises a Carnival. Norwegian tak aktuálne pôsobí ako najslabší článok v sektore, ktorý sa po pandémii snažil ťažiť z obnovenej poptávky po cestovaní. Namiesto pokračujúceho rastu však spoločnosť naráža na kombináciu vyšších nákladov, slabších rezervácií a zhoršenej nálady zákazníkov pri niektorých destináciách.
Hlavným problémom sú podľa spoločnosti vyššie ceny palív, ktoré priamo zvyšujú prevádzkové náklady. Pri výletných lodiach ide o mimoriadne citlivú položku, pretože palivo patrí medzi najväčšie nákladové zložky celého biznisu. Ak ceny energií zostávajú zvýšené, tlak na marže sa rýchlo premieta do ziskovosti. Pre Norwegian je tento vývoj o to nepríjemnejší, že prichádza v čase, keď rezervácie zostávajú pod interným cieľom spoločnosti.
Ďalším slabým miestom je slabnúci dopyt po cestách do Európy. Európske trasy sú pre výletné spoločnosti dôležitou súčasťou sezónnej ponuky, ale geopolitické napätie a neistota okolo Blízkeho východu môžu časť zákazníkov odrádzať od rezervácií. Norwegian uviedla, že konflikt dopadá na všetky tri jej značky, čo znamená, že nejde o izolovaný problém jednej časti portfólia, ale o širší tlak na celý biznis.
Trh na slabší výhľad reagoval negatívne. Akcie Norwegian v premarkete klesali až o 7,5 % a už pred oznámením boli od začiatku roka nižšie o 16 %. To je horší výkon než pri Royal Caribbean, ktorej akcie za rovnaké obdobie strácali 4,8 %, aj než pri Carnivale, ktorý odpisoval približne 13 %. Investori tak zjavne vnímajú Norwegian ako spoločnosť s vyššou citlivosťou na súčasné prevádzkové a geopolitické problémy.
Sklamaním je aj výhľad čistých výnosov na druhý štvrťrok. Tento ukazovateľ meria výnosy na jeden cestovný deň pasažiera a patrí medzi kľúčové metriky v odvetví výletných plavieb. Norwegian očakáva pri konštantných menách pokles zhruba o 3,6 % oproti predchádzajúcemu roku, zatiaľ čo analytici naopak čakali rast o 2,9 %. Takto výrazný rozdiel ukazuje, že dopytové prostredie je slabšie, než trh predpokladal.
Z investičného pohľadu ide o varovný signál pre celý sektor výletných plavieb, ale najviac práve pre Norwegian. Firma musí súčasne riešiť slabšie rezervácie, tlak palivových nákladov a horší výhľad výnosov. Ak sa situácia v Európe a na Blízkom východe rýchlo neupokojí, pre spoločnosť môže byť náročné obnoviť dôveru investorov a vrátiť sa k pôvodným ziskovým cieľom.
Celkovo možno povedať, že Norwegian sa dostáva do nepríjemnej kombinácie nákladového aj dopytového tlaku. Vyššie ceny paliva znižujú marže, zatiaľ čo geopolitická neistota brzdí rezervácie a zhoršuje výhľad výnosov. Pre akcie to znamená zvýšené riziko volatility, pretože trh bude pozorne sledovať, či ide iba o krátkodobý výpadok, alebo začiatok hlbšieho spomalenia v dopyte po výletných plavbách.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
AI čipy ťahajú ďalšie IPO: Nový vyzývateľ Nvidie chce využiť AI horúčku 🤖
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Aký bol prvý kvartál Berkshire Hathaway bez Warrena Buffetta?
Záchranný plán, alebo hazard? GameStop chce kúpiť eBay 💰
🎥 Týždeň na trhoch: Firmy valcujú očakávania trhu, americké indexy na maximách a SAE opúšťajú OPEC
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.