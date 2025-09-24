US OPEN: Trh konsoliduje blízko vrcholu

Včerajší prejav predsedu Fedu Jeromea Powella ochladil investorský sentiment. Jeho poznámky, že ceny aktív sú „relatívne vysoké“ a že centrálna banka bude pri ďalšom znižovaní sadzieb postupovať opatrne, poslali indexy nadol. Výsledkom bolo, že S&P 500, Nasdaq a Dow ukončili seansu mierne slabšie. Dnes sa však trh snaží časť strát získať späť, futures kontrakty sú pri otvorení mierne v pluse, no nedokážu si rast udržať.
Trhy stále vyhodnocujú včerajšie komentáre Jeromea Powella aj ďalších členov Fedu, ktoré investorom pripomenuli opatrný prístup centrálnej banky k ďalšiemu uvoľňovaniu politiky. Sentiment tak zostáva volatilný a účastníci trhu čakajú na ďalšie impulzy – či už z nových makroekonomických údajov tento týždeň, alebo z dát, ktoré prídu na budúci týždeň. Práve tie môžu určiť smer ďalšieho pohybu indexov aj očakávania ohľadom ďalších rozhodnutí Fedu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Dnes jednoznačne strácajú reality, zdravotníctvo a technológie. Indexy sú naopak ťahané nahor ťažobnými a spotrebiteľskými spoločnosťami.
Makroekonomické dáta:
Dnes o 16:00 boli zverejnené dáta o predajoch nových domov v USA:
-
Predaje domov v septembri: 800 tis. (Očak.: 650 tis., Predchádzajúce: 652 tis.)
Dnešné dáta o predajoch nových domov v USA prekvapili trh. Dopyt po bývaní zostáva vysoký aj napriek stále drahým hypotekárnym úverom. To je signál, že spotrebitelia majú relatívne silnú finančnú pozíciu a ekonomika naďalej vykazuje odolnosť.
Takto silný údaj môže posilniť obavy z pretrvávajúcich inflačných tlakov a spochybniť ďalšie zníženie sadzieb Fedu, čo by mohlo vyvíjať tlak na trhy, ale podporiť dolár.
US500 (D1)
Zdroj: xStation
Index prerazil smerom nahor z predchádzajúceho rastového kanála a vytvoril ďalší, strmší. Vzhľadom na indikátor RSI v pásme „prekúpené“ môžu mať kupujúci problém udržať tempo. V prípade prelomenia nového kanála smerom nadol je možný test podpory okolo 6 660 USD. Ak by bola táto úroveň prekonaná, najpravdepodobnejším scenárom je konsolidácia okolo 6 500 USD.
Firemné správy:
-
Lithium Americas (LAC.US) – Akcie ťažobnej spoločnosti vyskočili pri otvorení o viac ako 50 % po oznámení, že americká vláda odkúpi 10 % akcií v rámci strategickej kontroly sektora.
-
Adobe (ADBE.US) – Akcie softvérovej spoločnosti klesajú asi o 1,5 % po tom, čo Morgan Stanley znížila odhady pre firmu.
-
Alibaba (BABA.US) – Čínsky e-commerce gigant oznámil zvýšenie rozpočtu na rozvoj AI na 50 miliárd, čo poslalo akcie pri otvorení nahor o viac ako 8 %.
-
Micron (MU.US) – Výrobca čipov zverejnil optimistický výhlaď tržieb na vlne dopytu po AI. Akcie rastú o viac ako 2 %.
