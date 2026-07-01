US Open: Trh pod tlakom kvôli údajom z USA a absencii výhľadu zo strany Warsha

Hlavné americké indexy otvorili seansu pod úrovňami predchádzajúceho záveru, keďže najnovšie makroekonomické údaje mierne zhoršili sentiment investorov a zaťažili krátkodobú náladu na trhu. Investori reagujú predovšetkým na sériu slabších údajov z výrobného sektora a známky postupného ochladzovania trhu práce, čo zvyšuje neistotu ohľadom tempa ekonomického rastu v nasledujúcich mesiacoch.
Index ISM vo výrobnom sektore aj finálne hodnoty PMI pre americký výrobný sektor zaostali za očakávaniami. Poukazujú tak na zreteľné spomalenie priemyselnej aktivity a slabšiu dynamiku nových objednávok. Správa ADP zároveň ukázala, že zamestnanosť v súkromnom sektore v júni vzrástla o 98 tisíc, takisto pod odhadmi. To naznačuje, že trh práce zostáva odolný, ale postupne stráca dynamiku.
Kevin Warsh zároveň pri svojom prvom globálnom vystúpení zachoval veľmi opatrný tón a opäť odmietol poskytnúť akýkoľvek výhľad ohľadom júlového rozhodnutia Fedu o sadzbách. Zdôraznil, že centrálna banka nebude signalizovať budúce kroky, čo potvrdzuje pokračujúci odklon od takzvaného dopredného výhľadu a silnejšie zameranie na prichádzajúce údaje, najmä ukazovatele inflácie a trhu práce. Warsh tiež zdôraznil, že obnovenie cenovej stability zostáva hlavnou prioritou, zatiaľ čo nedávny pokles volatility a výnosov dlhopisov naznačuje stabilnejšie makroekonomické prostredie.
Jeho komentáre sa dotkli aj technologickej transformácie. Warsh naznačil, že Spojené štáty by mohli byť jedným z hlavných príjemcov výhod umelej inteligencie, ktorá by mohla podporiť produktivitu a dlhodobý ekonomický rast. Oznámil tiež vytvorenie špeciálnych pracovných skupín zameraných na predefinovanie spôsobu, akým Fed funguje a komunikuje. To odráža širšiu debatu o menovej politike v prostredí zvýšenej neistoty.
Zdroj: XTB Research
Futures na americké akcie zostávajú vo fáze konsolidácie a obchodujú sa v úzkom pásme blízko nezmenených úrovní. Chýba jasný smerový katalyzátor, zatiaľ čo nedávne údaje z USA naďalej poukazujú na mierne spomalenie ekonomickej dynamiky. Kombinácia slabších údajov z výrobného sektora a známok ochladzovania trhu práce zvyšuje opatrnosť investorov a obmedzuje chuť riskovať. Trhy zároveň zostávajú vo vyčkávacom režime a vyvažujú vyberanie ziskov po predchádzajúcom raste s nedostatkom dostatočne silných impulzov pre hlbší výpredaj alebo rozhodný pohyb nahor.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Zdroj: XTB Research
Akcie Meta (META.US) výrazne rastú po správach, že spoločnosť zvažuje spustenie vlastnej cloudovej platformy, aby komercializovala prebytočnú výpočtovú kapacitu využívanú na vývoj umelej inteligencie. Podľa médií Meta vyhodnocuje možnosť ponúknuť klientom prístup k svojim AI modelom aj výpočtovej infraštruktúre. To by spoločnosti mohlo umožniť konkurovať hlavným poskytovateľom cloudu, ako sú Amazon, Microsoft a Google. Tento krok by pomohol Mete lepšie monetizovať mnohomiliardové investície do dátových centier a znížiť závislosť od príjmov z reklamy. Investori reagovali pozitívne, keďže túto iniciatívu vnímajú ako potenciálny nový dlhodobý motor rastu v jednom z najrýchlejšie rastúcich segmentov technologického trhu.
Sony (SONY.US) oznámila, že od januára 2028 budú všetky nové hry pre PlayStation vydávané výhradne v digitálnom formáte, čo znamená koniec výroby fyzických diskov pre nové tituly. Hry vydané pred týmto dátumom budú stále dostupné na fyzických nosičoch, zatiaľ čo spoločnosť ako hlavné dôvody rozhodnutia uvádza rastúcu popularitu digitálnej distribúcie a meniace sa preferencie hráčov.
Nike (NKE.US) sklamala investorov zverejnenými tržbami, čo poslalo akcie na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov. Trh reagoval negatívne najmä na slabý výhľad a pretrvávajúce problémy s dopytom, predovšetkým v Číne. Analytici sa však stále domnievajú, že spoločnosť sa môže vďaka strategickým zmenám pod novým vedením a aktualizovanému produktovému portfóliu postupne vrátiť na rastovú trajektóriu, hoci sa očakáva, že proces oživenia bude trvať dlhšie, než sa predtým predpokladalo.
ServiceNow (NOW.US) posilnila po tom, čo analytici z Guggenheim zvýšili odporúčanie pre jej akcie. Tvrdia, že nedávny pokles urobil valuáciu opäť atraktívnejšou, zatiaľ čo silná pozícia spoločnosti v oblasti podnikového softvéru a jej rastúce riešenia založené na AI by mohli naďalej podporovať rast tržieb.
Constellation Brands (STZ.US) rastie napriek tomu, že nenaplnila očakávania ohľadom tržieb za prvý štvrťrok. Investori sa namiesto toho zamerali na silnejšie než očakávané tržby, solídnu výkonnosť pivného segmentu a zlepšený výhľad voľného peňažného toku. Ďalšiu podporu priniesla štvrťročná dividenda vo výške 1,03 USD na akciu spolu s pokračujúcimi spätnými odkupmi akcií a potvrdeným celoročným výhľadom.
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