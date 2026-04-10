US OPEN: Trh sa upokojuje pred výsledkovou sezónou

Záverečná seansa turbulentného týždňa na Wall Street sa začína v znamení pokoja a opatrného optimizmu. Od lokálneho minima z 31. marca už hlavné americké indexy posilnili približne o 9 % a vrátili sa na úrovne z obdobia pred začiatkom vojny s Iránom, a to napriek tomu, že v regióne stále neexistujú pevné vyhliadky na mier. Dnes sa väčšina futures na hlavné indexy drží blízko otváracích úrovní a rast je obmedzený približne na 0,2 %.
Hoci ceny ropy zostávajú blízko hranice 100 USD za barel, trh zrejme opäť presúva pozornosť k technologickému sektoru a AI.
Budúci týždeň sa zároveň oficiálne začne ďalšia výsledková sezóna. Ako prvý zverejní výsledky finančný sektor. V pondelok uvidíme výsledky spoločností Goldman Sachs a FB Financial.
Makroekonomické dáta
BLS zverejnil americké inflačné dáta za marec. V súlade s trhovým očakávaním rast cien v dôsledku konfliktu s Iránom citeľne zrýchlil, konečný údaj však nakoniec vyšiel mierne pod trhovým konsenzom. Jasne je tiež vidieť rozdiel medzi celkovou a jadrovou infláciou, čo ukazuje, ktoré spotrebné kategórie sa na raste cien podieľajú najviac.
- Inflácia CPI (r/r): 3,3 % (očakávanie: 3,4 %; predchádzajúce: 2,4 %)
- Jadrová inflácia CPI (r/r): 2,6 % (očakávanie: 2,7 %; predchádzajúce: 2,5 %)
US100 (D1)
Graf ukazuje rýchly a rozhodný návrat kontroly na stranu kupujúcich po odraze od úrovne 23 000 bodov. Kĺzavé priemery EMA sa vracajú k býčiemu momentu a MACD vysiela jasný býčí signál. Základným scenárom sa zdá byť test úrovne 26 000 bodov. Býci by si však mali dávať pozor na rastúce RSI. Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
- CoreWeave (CRWV.US): Prevádzkovateľ cloudovej infraštruktúry oznámil partnerstvo so spoločnosťou Anthropic. Jeden z popredných vývojárov AI modelov by si mal od firmy prenajať výpočtovú kapacitu. Akcie rastú približne o 3 %.
- Lumentum Holdings (LITE.US): Generálny riaditeľ spoločnosti hovoril o silnom dopyte po jej riešeniach, ktorý podporuje dopyt súvisiaci s AI. Akcie rastú o viac než 2 %.
- Nike (NKE.US): Odevný gigant dostal negatívne odporúčanie od investičnej spoločnosti. Akcie klesajú približne o 1 %.
- Palantir (PLTR.US): Jeden z popredných poskytovateľov AI riešení pre vlády a veľké firmy zaznamenáva ďalší výrazný pokles. Akcie oslabujú najmä pre obavy z konkurencie zo strany riešení spoločnosti Anthropic.
- Organon (OGN.US): Farmaceutická spoločnosť rastie o viac než 20 % po tom, čo Economic Times zverejnil článok uvádzajúci, že Sun Pharmaceutical by mohla firmu prevziať za 12 miliárd USD.
- CrowdStrike (CRWD.US) a Palo Alto (PANW.US): Obe spoločnosti opäť klesajú pre obavy z možností modelu „Claude Mythos“ od spoločnosti Anthropic.
