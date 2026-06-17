US Open: Trhy čakajú na Warsha

Index S&P 500 otvoril mierne vyššie (+0,1 %), zatiaľ čo Nasdaq posilňuje výraznejšie (+0,6 %), predovšetkým vďaka oživeniu polovodičových akcií po včerajších poklesoch. Cena ropy Brent sa stabilizuje v blízkosti 79,50 USD za barel a menový pár EURUSD sa obchoduje okolo úrovne 1,16. Trh teraz netrpezlivo očakáva prvé zasadnutie FOMC pod vedením nového predsedu Kevina Warsha, pričom hlavná pozornosť bude venovaná projekciám úrokových sadzieb (Dot Plot) a následnej tlačovej konferencii.
Obrázok 1: Dashboard Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Geopolitika
Prezident Trump medzitým pokračuje vo svojich nejednoznačných vyjadreniach ohľadom dohody s Iránom. Počas summitu G7 v Éviane vo Francúzsku súčasne naznačil, že Hormuzský prieliv bude znovu otvorený v priebehu jedného až dvoch dní, no zároveň uviedol, že súčasné memorandum nepredstavuje finálnu dohodu. Dodal, že ak sa mu vývoj nebude páčiť, „zaútočí na Irán znova“.
Trhy však jeho rétoriku zatiaľ vo veľkej miere ignorujú.
Slávnostný podpis dohody je naplánovaný na piatok. Skutočné obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv by predstavovalo významný pozitívny impulz. Napriek uisteniam Bieleho domu však investori stále zostávajú skeptickí voči definitívnemu ukončeniu americko-iránskeho konfliktu.
Menová politika
Všetko nasvedčuje tomu, že úrokové sadzby zostanú bez zmeny, pretože akákoľvek odchýlka od súčasnej pauzy by predstavovala významné prekvapenie pre trhy. Zasadnutie povedie novo vymenovaný predseda Kevin Warsh.
Po zmene vedenia Fedu sa pôvodne očakával dynamický cyklus znižovania sadzieb, no tieto očakávania v posledných týždňoch výrazne ochladli. Trh však stále predpokladá posun smerom k mierne holubičiemu tónu, ktorý by mohol zmierniť očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb v USA.
Kľúčový bude Dot Plot. Ak sa objaví výrazný rozdiel medzi rétorikou Warsha a skutočnými projekciami členov FOMC, trh môže jeho komentáre ignorovať a spochybniť jeho schopnosť získať podporu ostatných tvorcov menovej politiky. V takom prípade by americký dolár mohol vymazať časť nedávnych strát, najmä ak budú slabnúť očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky ECB.
Sektorová analýza
Polovodičový sektor sa zotavuje na čele so spoločnosťou Applied Materials (+8,9 %), ktorá oznámila partnerstvo so spoločnosťou EssilorLuxottica pri vývoji pokročilých AR okuliarov a produktov využívajúcich umelú inteligenciu. Spoločnosť zároveň profituje zo zvýšenia cieľových cien zo strany analytikov.
Rast sa prenáša aj na ďalšie spoločnosti v odvetví, ako sú Lam Research a ASML, čo naznačuje, že optimizmus zasahuje celý sektor.
Naopak, etablované softvérové spoločnosti ako Adobe, Cognizant a Workday zaostávajú. Inštitucionálni investori sú čoraz skeptickejší voči obchodným modelom SaaS (Software as a Service). Slabosť tohto segmentu môže súvisieť aj s tradičným „window dressingom“ na konci štvrťroka, keď fondy predávajú slabšie pozície pred uzatvorením výsledkov za druhý štvrťrok.
Obrázok 2: Najväčšie zisky a straty v Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 17.06.2026
Obrázok 3: Sektorová heatmapa Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Technická analýza
Obrázok 4: US100 (D1) (14.10.2025 – 17.06.2026)
Zdroj: xStation, 17.06.2026
Po hlbšej korekcii smerom k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu index obnovil svoj strednodobý uptrend a opäť sa dostal nad hranicu 30 000 bodov.
Kľúčovú podporu predstavuje EMA 50 v blízkosti 28 600 bodov. Pokiaľ sa cena udrží nad touto úrovňou, prípadné poklesy by mali byť vnímané len ako korekcie v rámci dominantného rastového trendu.
Indikátor RSI sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 50 bodov, čo naznačuje absenciu jasného smerového trendu. MACD naďalej generuje predajný signál a naznačuje slabnutie predchádzajúceho rastového momenta.
Firemné správy
- La-Z-Boy (LZB.US) – Rast počtu predajní podporil výrazne lepšie výsledky za 4. štvrťrok. Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,26 USD oproti trhovému konsenzu 0,82 USD.
- Lionsgate Studios (LION.US) – Akcie strácajú 6,5 % po správach, že Netflix momentálne nemá záujem o prevzatie štúdia.
- SpaceX (SPCX.US) – Streda sa črtá ako prvá stratová seansa spoločnosti, keď akcie oslabujú o 4,3 %. Trh zároveň očakáva zaradenie spoločnosti do indexu Nasdaq 100 v nasledujúcich týždňoch.
Prinesie Warsh návrat nižších sadzieb?
BREAKING: Americký spotrebiteľ zostáva silný. Dolár po maloobchodných tržbách vyzerá silno
Ceny ropy konsolidujú v očakávaní otvorenia Hormuzského prielivu
Denné zhrnutie – Ropa takmer vymazala vojnové zisky, Wall Street ustupuje pred rozhodnutím Fed (16.06.2026)
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