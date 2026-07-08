US OPEN: Trump ukončuje prímerie, Wall Street sa prepadá do červených čísel

- Americké indexy dnes otvárajú výrazne nižšie v dôsledku návratu averzie ku geopolitickému riziku
- Donald Trump oznamuje koniec prímeria s Iránom. Ceny ropy Brent prudko rastú druhý deň po sebe a pripisujú si viac než 3 %. Ropa Brent sa blíži k 78 USD za barel
- Technologický sektor pokračuje v ústupe od spoločností napojených na AI, zatiaľ čo Alibaba rastie takmer o 10 %
- Americké indexy dnes otvárajú výrazne nižšie v dôsledku návratu averzie ku geopolitickému riziku
- Donald Trump oznamuje koniec prímeria s Iránom. Ceny ropy Brent prudko rastú druhý deň po sebe a pripisujú si viac než 3 %. Ropa Brent sa blíži k 78 USD za barel
- Technologický sektor pokračuje v ústupe od spoločností napojených na AI, zatiaľ čo Alibaba rastie takmer o 10 %
Americké akciové trhy začínajú dnešnú hotovostnú seansu v znamení druhého výrazného výpredaja za sebou a úteku investorov do bezpečných prístavov vrátane amerického dolára. Hlavným spúšťačom poklesov boli jednoznačné slová prezidenta Donalda Trumpa počas druhého dňa summitu NATO v Ankare. Trump vyhlásil, že krehké prímerie s Iránom sa „skončilo“, a rokovania označil za „stratu času“. Vo svojom najnovšom vyjadrení Trump hovoril o možnom ďalšom bombardovaní počas nadchádzajúcej noci a poukázal na možné prevzatie ostrova Kharg a útok na odsoľovaciu infraštruktúru. Spojené štáty navyše predtým obnovili sankcie na iránsky vývoz ropy po tom, čo uskutočnili útok na 80 cieľov v Iráne. Celá táto eskalácia zo strany USA je reakciou na iránsky útok na tri obchodné lode, ktorý bol zjavným porušením podmienok memoranda o prímerí.
Stojí za pripomenutie, že dnes o 20:00 bude zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia FOMC. Hoci význam zápisnice v posledných rokoch klesol, teraz s novým šéfom a obmedzenou komunikáciou môže byť zápisnica opäť dôležitou udalosťou pre celý finančný trh.
Eskalácia na Blízkom východe a návrat inflačných obáv
Komentáre Donalda Trumpa sa okamžite premietli do komoditných a dlhopisových trhov. Kontrakty na ropu Brent vzrástli na 79 USD za barel, čo je najvyššia úroveň od 22. júna, a americká ropa WTI sa vrátila nad hranicu 75 USD. Vyhliadka obnovených narušení v strategickom Hormuzskom prielive zvýšila inflačné očakávania a vyvolala náhly rast výnosov štátnych dlhopisov. Výnos amerického desaťročného benchmarku rastie na 4,57 % a dvojročného na 4,22 %.
Rast trhových úrokových sadzieb priamo zasahuje valuácie akciových indexov, kde je viditeľné prehlbovanie prebiehajúcej rotácie kapitálu.
- US500: Futures na index S&P 500 strácajú pri otvorení približne 0,5 % a klesajú smerom k úrovni 7 511 bodov. Širší trh sa prehýba pod váhou obáv z vyšších nákladov na energie.
- US100: Technologický Nasdaq 100 stráca o niečo menej, a to 0,25 %, v oblasti 29 340 bodov. Ide o pokračovanie poklesov, ktoré boli včera ťahané výrobcami pamäťových čipov a polovodičov.
- US30: Index Dow Jones si vedie najhoršie a stráca približne 0,9 %.
- US2000: Index malých spoločností Russell 2000 je pod silným tlakom rastúcich výnosov dlhopisov. Aktuálne stráca približne 0,5 % a dosahuje úroveň 2 981 bodov.
Napriek nedávnemu výpredaju akcií výrobcov pamätí môžeme pozorovať mierne oživenie pri niektorých kľúčových spoločnostiach, ako sú Western Digital a Sandisk. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza US500
Po testovaní 7 600 bodov na začiatku tohto týždňa teraz vidíme pullback k úrovniam blízko 7 500 bodov. Stojí však za zmienku, že začiatok seansy je veľmi volatilný, keďže poklesy sa na chvíľu dostali na najnižšie úrovne od 29. júna. Aktuálne je kľúčovou úrovňou supportu oblasť 7 400 bodov na 38,2 % retracemente poslednej zostupnej vlny. Ak však nastane situácia, keď sa USA a Irán vrátia k rokovaniam, súčasné minimá by mohli slúžiť ako nákupná príležitosť, najmä pri výrazne prepredaných technologických spoločnostiach. Stojí za zmienku, že US500 je iba 1,5 % od historických maxím.
Najdôležitejšie firemné správy z otvorenia seansy
- Energetický sektor sa pokúša rásť: Rastúce ceny ropy podporili očakávania silnej seansy pre producentov ropy. ExxonMobil (XOM.US) v premarkete rástol až o 3 %, aktuálne však v dôsledku výraznej volatility na trhu s ropou stráca až 0,5 %. Stojí za zmienku, že dnes sa objavila správa, podľa ktorej boli zisky Exxonu za 2. štvrťrok podporené takmer 4 mld. USD vďaka vysokým cenám ropy počas konfliktu na Blízkom východe. Akcie rástli o 3,0 % po správe, že konflikt s Iránom zvýšil zisky za druhý štvrťrok takmer o 4 mld. USD. Chevron (CVX.US) získava 0,8 % a Occidental Petroleum (OXY.US) rastie o 1,7 % po zvýšení odporúčania od Evercore ISI na „outperform“.
- Výpredaj výrobcov čipov a AI: Investori hromadne opúšťajú preplnené technologické pozície. Nvidia (NVDA.US) pri otvorení stráca viac než 0,4 % a prehlbuje prebiehajúci pokles. Akcie sú už 16 % pod májovým maximom. Na druhej strane vidíme oživenie pri výrobcoch pamätí po nedávnych prudkých poklesoch. Sandisk (SNDK.US) rastie takmer o 4 %, Micron (MU.US) aktuálne získava 0,8 % po tom, čo v premarkete klesal až o 6 %, a Western Digital (WDC.US) tiež posilňuje o 4 %.
- Alibaba (BABA.US) vedie rast: Americké ADR čínskeho e-commerce giganta v premarkete vystrelili o 10 % a tieto zisky aktuálne pokračujú, pričom akcie dosahujú približne 108 USD. Optimizmus okolo nadchádzajúcich finančných výsledkov vyvolal prílev kapitálu do veľkých čínskych internetových spoločností, z čoho profitujú aj Baidu (BIDU.US) (+5,0 %) a JD.com (JD.US) (+3,2 %).
- Aerolínie a výletné spoločnosti pod tlakom drahého paliva: Hrozba vyšších prevádzkových nákladov zasahuje spoločnosti citlivé na ceny leteckého paliva. United Airlines (UAL.US) stráca 2,9 % a cestovný gigant Carnival (CCL.US) klesá o 3,1 %.
- FuelCell Energy (FCEL.US) mieri ku dnu: Akcie spoločnosti klesajú o 12 % po oficiálnom ocenení novej verejnej ponuky 10,7 mil. akcií na 21,00 USD za akciu, čo predstavuje výrazný diskont voči nedávnym trhovým valuáciám.
-
Samsung spúšťa masovú výrobu pamätí pre Nvidiu
Čínsky DeepSeek chystá vlastný AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉
Meškania v Nvidii: Je projekt Kyber v ohrození?
OpenAI ponúka Trumpovej administratíve časť akcií. Prichádza nová éra štátneho vplyvu v AI? ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.