US Open: US2000 dosahuje februárové maximá vďaka optimizmu na Wall Street📈 AMD rastie o 7 %

- Index US2000 je dnes najsilnejším americkým indexom, keď posilňuje o 0,9 %.
- Donald Trump zvažuje ďalších troch kandidátov na post predsedu Fedu.
- Scott Bessent uviedol, že úrokové sadzby v USA by mali klesnúť až o 175 bázických bodov.
- Americký dolár oslabuje, zatiaľ čo futures na drahé kovy rastú. Na trhu veľkých spoločností dnes vynikajú akcie AMD so ziskom 6 % spolu s módnou značkou Capri Holdings.
US2000 (D1 chart)
Futures na index Russell 2000 (US2000) rastú na úroveň 3 313 USD, ktorú trh naposledy dosiahol vo februári 2025. Index aktuálne testuje kľúčové rezistentné zóny, ktoré súvisia s koncentráciou ponuky a predchádzajúcimi cenovými reakciami. Kĺzavý priemer EMA50 (oranžová línia) zostáva dôležitou úrovňou podpory.
Zdroj: xStation5
Akcie spoločnosti AMD dnes posilňujú o takmer 6 % na 185 USD, čo zodpovedá lokálnym maximám z júla 2024. Analytici Citi dnes potvrdili neutrálne odporúčanie pre túto akciu.
Zdroj: xStation5
Zatiaľ čo akcie AMD boli pred šiestimi mesiacmi relatívne atraktívne ocenené, dnes sa blížia k historickým maximám. Investori aktuálne platia vysokú prémiu – 100-násobok ročných ziskov a 37-násobok očakávaných 12-mesačných ziskov. Trh však verí, že spoločnosť získa významný podiel na trhu s AI čipmi, čo by mohlo výrazne a dlhodobo zlepšiť jej ziskovosť.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Firemné správy (USA):
-
C3.ai Inc. (AI.US) klesá po tom, čo Oppenheimer znížil odporúčanie z „outperform“ na „market perform“ v dôsledku slabých predbežných výsledkov.
-
Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) oslabuje po znížení odporúčania od BofA Global Research z „neutral“ na „underperform“ pre obavy z pomalého rastu a súčasného prostredia v oblasti M&A.
-
Capri Holdings (CPRI.US) posilňuje o 7 % po zvýšení hodnotenia od JPMorgan z „neutral“ na „overweight“. Očakáva sa, že menšie zľavy a zmiernenie ciel podporia rast zisku spoločnosti.
-
HanesBrands (HBI.US) stráca takmer 6 % po tom, čo Gildan Activewear oznámil akvizíciu firmy s odhadovanou hodnotou približne 2,2 miliardy USD. Akcie Gildan mierne rastú.
-
Intapp Inc. (INTA.US) rastie o viac než 20 % po zverejnení kvartálnych výsledkov, ktoré prekročili očakávania, spolu s pozitívnym výhľadom.
-
KinderCare (KLC.US) sa prepadá o 20 % po slabých výsledkoch za 2. kvartál, pričom firma uviedla nižšiu než očakávanú návštevnosť a znižila celoročnú prognózu.
-
Lumentum (LITE.US) rastie o 4 % po silných výsledkoch za 4Q, ktoré viedli k zvýšeniu ratingu zo strany analytikov.
-
Palo Alto Networks (PANW.US) posilňuje o takmer 2 % po upgrade od Deutsche Bank z „hold“ na „buy“.
-
SimilarWeb (SMWB.US) pridáva vyše 20 % po tom, čo firma oznámila tržby nad očakávaniami za 2Q a zároveň zvýšila celoročný výhľad upraveného prevádzkového zisku.
-
Webtoon (WBTN.US) rastie v premarkete o viac než 30 % po oznámení partnerstva s Disney (DIS.US), vďaka ktorému sa približne 100 sérií objaví v anglickej verzii aplikácie.
