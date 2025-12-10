US Open: Wall Street čaká na Fed 🗽GE Vernova rastie, akcie AeroVironment klesajú

Nálada na Wall Street je pred otvorením amerických trhov veľmi pokojná, keďže investori vyčkávajú na rozhodnutie Fedu, ktoré (spolu s ekonomickými projekciami) bude zverejnené o 19:00. Predseda Fedu Jerome Powell vystúpi o 20:00. Futures na index S&P 500 (US500) rastú len o 0,1 %, zatiaľ čo US100 mierne klesá. Akcie Nvidie mierne posilňujú po správach o možných veľkých objednávkach od ByteDance a Alibaba po tom, čo prezident USA Donald Trump schválil vývoz AI čipov H200 do Číny.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
-
Braze, prevádzkovateľ platformy na zapojenie zákazníkov, vzrástol v premarket obchodovaní o viac než 15 % po tom, čo zverejnil výsledky za tretí kvartál nad očakávaniami. Tržby dosiahli 191 miliónov USD oproti konsenzuálnym 184 miliónom USD podľa LSEG. Upravený zisk na akciu dosiahol 0,06 USD, čo bolo v súlade s očakávaniami, no silná rastová dynamika tržieb podporila rast akcií.
-
AeroVironment sa dostal pod tlak, akcie klesli o viac než 4 % po tom, čo výrobca dronov oznámil výrazne nižší zisk, ako sa čakalo. Spoločnosť vykázala zisk 0,44 USD na akciu za fiškálny 2. kvartál, čo je pod očakávaním analytikov (0,78 USD). Slabé výsledky zatienili inak stabilné prevádzkové komentáre.
-
GameStop oslabil približne o 6 % po zverejnení výsledkov za tretí kvartál, ktoré ukázali na pokračujúcu slabosť tržieb. Spoločnosť vykázala upravený zisk 0,24 USD na akciu pri tržbách 821 miliónov USD, čo zaostalo za očakávaním niektorých analytikov (nad 900 miliónov USD). Výsledky poukazujú na pretrvávajúce problémy stabilizovať hlavné podnikanie aj napriek úsporným opatreniam.
-
Blue Owl Capital získal približne 3 % po tom, čo Raymond James zvýšil hodnotenie akcie z „Market Perform“ na „Strong Buy“. Analytička Wilma Burdis uviedla, že riziká spojené s odkúpmi sú „zvládnuteľné“ a firma je pripravená splniť požiadavky na výbery – čím sa odstránil jeden z hlavných negatívnych faktorov, ktoré ovplyvňovali sentiment.
-
Cracker Barrel stratil približne 9 % v obchodovaní po uzávierke po tom, čo výsledky za prvý fiškálny kvartál nedosiahli očakávania. Tržby dosiahli 797,2 milióna USD oproti očakávaniu 800,3 milióna USD (FactSet). Napriek slabším tržbám bola upravená strata menšia, ako sa predpokladalo.
-
GE Vernova prudko posilnila, akcie vzrástli o 8 % po tom, čo spoločnosť uviedla, že tržby za rok 2025 smerujú k hornej hranici výhľadu. Zároveň zdvojnásobila štvrťročnú dividendu z 25 na 50 centov za akciu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Pred zasadnutím Fedu
Od Fedu sa všeobecne očakáva zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, čo by bol tretí krok po sebe. Očakáva sa holubičí tón, no jestvuje riziko jestvovania jastrabieho nádychu v dot plote, ktorý môže obmedziť počiatočný rast. Narážky na zmenu rozvahy (nákupy T-bills) nenápadne podporujú likviditu a rizikové aktíva. Skutočným hnacím motorom nebude samotné zníženie, ale to, ako holubičí bude Powell a ako rozdelený sa výbor ukáže byť. Slabá Béžová kniha a údaje ADP dávajú Powellovi priestor obhájiť uvoľnenie. Na tlačovej konferencii možno očakávať, že:
-
zdôrazní zmäkčujúce sa podmienky na trhu práce
-
poukáže na obmedzený inflačný tlak
-
prizná, že niektorí predstavitelia sú proti ďalším zníženiam
Táto kombinácia – holubičí odkaz s uznaním jastrabov – bude kľúčová pre rizikový sentiment.
Rozdelený FOMC: Viditeľné a „tiché“ nesúhlasy
Očakáva sa jeden verejný nesúhlas (Schmid z Kansas City, za ponechanie sadzieb).
Až päť ďalších predstaviteľov môže nesúhlas naznačiť cez dot plot.
Dynamika „jastrabia menšina vs. Powellova holubičia koalícia“ určí, ako trh vyhodnotí výhľad.
Aktualizovaný dot plot: Nie tak holubičí, ako by trh chcel
Fed pravdepodobne ponechá výhľad:
-
zníženie sadzieb o 75 bps v roku 2025
-
iba jedno 25 bps zníženie v roku 2026
-
ďalšie 25 bps zníženie v roku 2027
Trhy aktuálne započítavajú omnoho viac uvoľnenia. Rozdiel medzi dot plotom Fedu a očakávaniami trhu je spúšťačom volatility, hlavne pre:
-
americké výnosy (2Y, 5Y)
-
menové páry s USD
-
akcie citlivé na duráciu (technologické, rastové)
Inflácia sa zlepšuje & trh práce zmäkčuje: Holubičí faktor
Core PCE pre rok 2025 bude pravdepodobne revidovaný nadol na 2,9 % (z 3,1 %). Nižšia inflácia + rastúca nezamestnanosť = obhájiteľná cesta k uvoľneniu.
Očakávaná nezamestnanosť pre 2026 mierne stúpne a vyhlásenie poukáže na:
-
mieru nezamestnanosti nad trendom
-
zjavné zmäkčenie trhu práce
Tento posun smerom k riadeniu rizík v oblasti zamestnanosti posilňuje holubičí výklad.
Politika rozvahy: Tichá, ale významná
Od januára 2026 Fed pravdepodobne:
-
začne nakupovať T-bills (~10–15 mld. USD mesačne)
-
bude sa snažiť udržať rezervy „dostatočné“, keďže sa blížia k „nedostatočným“
To predstavuje pomalý odklon od QT a podporu pre:
-
podmienky likvidity
-
peňažné trhy
-
rizikové aktíva všeobecne
Ide o „spiaci“ býčí faktor pre akcie a kredit.
Vyhlásenie FOMC: Minimálne zmeny (so zmiernením inflačného jazyka)
Kľúčová zmena formulácie:
-
Inflácia „zostáva mierne zvýšená“, namiesto predchádzajúceho „sa zvýšila“
-
Uznať zmäkčujúci trh práce
-
Zdôrazniť rastúce riziká pre zamestnanosť – hlavný dôvod pre uvoľnenie
Trhy by to mali vnímať ako ešte viac holubičí signál.
Powellovo budovanie konsenzu bude rozhodujúce pre reakciu trhu
Aj keď Powell môže byť v menšine tých, ktorí chcú ďalej znižovať sadzby v budúcom roku, slabé dáta posilňujú jeho pozíciu.
Ak sa mu podarí vytvoriť dojem jednoty napriek jastrabiemu táboru, trhy si to vyložia ako:
-
nižšie sadzby po dlhšiu dobu sú stále v hre
-
ak bude rozdelenie príliš viditeľné: výnosy na krátkom konci môžu vyskočiť, USD posilniť
Zníženie o 25 bps je už započítané — tón určí reakciu trhu.
Očakávaný silnejší rast a klesajúca inflácia môžu naďalej podporovať sentiment na Wall Street.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
