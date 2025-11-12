US OPEN: Wall Street čaká na koniec vládnej uzávery

Stredajšia obchodná seansa na Wall Street prebieha v duchu opatrného optimizmu. Investori stále reagujú na správy o možnom ukončení prebiehajúcej vládnej uzávery v USA, ktorá už zanechala výrazné stopy na trhoch aj v makroekonomických údajoch. Nádeje na politickú dohodu vo Washingtone dnes patria medzi hlavné dôvody zlepšenej nálady, pretože ukončenie administratívneho paralyzovania by umožnilo obnoviť publikovanie kľúčových ekonomických správ a vrátiť väčšiu transparentnosť pri hodnotení stavu americkej ekonomiky.
Zároveň trh pozorne sleduje signály z Fedu. Nedávne slabšie údaje z trhu práce, vrátane sklamania v ADP reporte, posilnili očakávania, že by Fed mohol znížiť sadzby už v decembri. Takýto krok by bol vnímaný ako jasná podpora ekonomiky po období sprísňovania politiky. Vo vnútri Fedu sú však viditeľné rozpory – niektorí členovia varujú pred príliš rýchlym uvoľnením, ktoré by mohlo znovu rozprúdiť inflačné tlaky.
Z makroekonomického hľadiska americká ekonomika napriek politickej patovej situácii stále vykazuje prekvapivú odolnosť. Rast zostáva mierny, no už sa objavujú náznaky spomalenia v určitých sektoroch, najmä v priemysle a zahraničnom obchode. Ďalšími rizikovými faktormi sú neistota v globálnych dodávateľských reťazcoch a slabšie dáta z Číny, ktoré môžu utlmiť chuť investorov riskovať.
Trh sa momentálne nachádza medzi nádejou na vyriešenie rozpočtovej krízy a očakávaniami ohľadom rozhodnutí Fedu. Táto kombinácia vytvára mierny optimizmus, no zároveň zdôrazňuje krehkosť súčasnej rovnováhy. Ak dôjde ku koncu shutdownu a Fed zaujme zmierlivejší postoj v decembri, americké akcie by mohli rok uzavrieť vo výrazne lepšej nálade. Zatiaľ však investori zostávajú opatrní – vedomí si toho, že akékoľvek nové vyhlásenie z Washingtonu či od Fedu môže náladu rýchlo zmeniť.
US500 (H1 interval)
Futures na index US500 aktuálne rastú, hoci po nedávnych maximách je vidieť miernu korekciu. Index sa drží nad kľúčovými exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA 25, 50 a 100), čo z technického hľadiska signalizuje dominanciu býkov a pokračovanie rastového trendu. RSI osciluje v neutrálnej až mierne optimistickej zóne, čo naznačuje priestor na ďalší rast. Trhy však ostávajú mierne opatrné v súvislosti s prebiehajúcou vládnou uzáverou, ktorá zvyšuje neistotu. Podpora okolo uvedených priemerov je silná, no ďalší vývoj bude závisieť od makroekonomických dát a politických rozhodnutí.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- AMD (AMD.US) – Akcie AMD na začiatku seansy rastú o viac než 8 % v reakcii na optimistické výhľady pre trh dátových centier v oblasti umelej inteligencie. CEO Lisa Su odhaduje, že trh by mohol do roku 2030 dosiahnuť hodnotu 1 bilión USD. Spoločnosť očakáva rýchly rast príjmov z dátových centier do desiatok miliárd USD do roku 2027, a to vďaka novým GPU čipom a systémom Helios. Investori pozitívne reagujú aj na silné výsledky za 3Q 2025 – tržby vzrástli o 36 % na 9,25 miliardy USD, zisk na akciu bol 1,20 USD a prekonal očakávania analytikov. Akcie si od začiatku roka pripísali vyše 90 %. AMD zároveň expanduje do sektoru obrany, letectva a telekomunikácií, čo podporuje dlhodobý rastový potenciál.
- IBM (IBM.US) – Akcie rastú približne o 2,5 % po správach o pokroku v oblasti kvantových technológií, vrátane uvedenia nového procesora Quantum Nighthawk, ktorý zvládne o 30 % zložitejšie obvody.
- Circle Internet Group (CRCL.US) – Akcie klesajú o viac než 7 % po tom, čo firma oznámila pokles návratnosti rezerv v 3. kvartáli. Napriek prekonaniu očakávaní a priaznivému výhľadu ročnej marže po distribúcii, investori zostávajú opatrní. Firma zameraná na stablecoin technológiu zároveň uviedla, že prevádzkové náklady môžu byť vyššie než pôvodne predpokladala, čo vysvetľuje pokles ceny akcií.
- OKLO (OKLO.US) – Akcie rastú približne o 11 % vďaka správam o náraste hotovosti v 3Q a novom strategickom zameraní na získanie schválenia od amerického ministerstva energetiky. Optimistický vývoj odráža rastúcu dôveru investorov v budúcnosť jadrovej technológie a potenciál reaktorov novej generácie.
- Bill Holdings (BILL.US) – Akcie rastú o viac než 12 % po správach, že spoločnosť zvažuje rôzne strategické možnosti, vrátane potenciálneho predaja.
