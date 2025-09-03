US OPEN: Wall Street si dáva pauzu

Utorňajšia seansa nebola pre kupcov priaznivá. Výpredaj dlhopisov, vyvolaný rastúcimi obavami investorov, stiahol nadol akciové trhy po celom svete. Futures na S&P 500 v určitých momentoch stratili viac než 1,5 %. Dnešná seansa sa však začína korekciou tohto nervózneho poklesu. S&P je vyššie o 0,3 % a NASDAQ rastie o 0,7 %.
Trhu sa podarilo zmazať väčšinu včerajších strát, no americká seansa aj tak skončila v červených číslach. Hlavný americký akciový index klesol približne o 0,6 %. Kľúčovými rizikovými faktormi boli rastúce obavy investorov o udržanie silných výsledkov na pozadí oslabujúcej ekonomiky. Niektorí zároveň vyjadrovali obavy o zdravotný stav súčasného prezidenta a započítavali možnosť jeho rezignácie. Zlomovým momentom bol náhly výpredaj dlhopisov G7, pretože investori očividne začínajú oceňovať dlhodobé riziká a infláciu.
Dnešnú pozitívnu náladu podporujú technologické spoločnosti, holubičie komentáre Wallera a slabé dáta z trhu práce, ktoré zvyšujú nádej na skoršie a výraznejšie zníženie sadzieb.
Makroekonomické dáta:
Americký úrad pre štatistiku práce dnes zverejnil dlho očakávané dáta z trhu práce. Investori čakali ďalšie ochladenie, no čísla dopadli ešte slabšie, než sa očakávalo.
-
Voľné pracovné miesta (JOLTS): Skutočnosť 7,181 mil. (očakávanie 7,382 mil.; predchádzajúca 7,437 mil.)
Neskôr počas dňa budú investori sledovať prejav člena FOMC Kashkariho a zverejnenie Beige Book.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation
Na grafe možno pozorovať relatívnu silu kupujúcich, ktorí napriek prudkému a náhlemu poklesu ľahko ubránili úroveň podpory okolo 38,2 % FIBO retracementu. Cena sa rýchlo vrátila do oblasti blízko spodnej hranice strednodobého uptrendu, no nedokázala sa vrátiť späť do rastúceho kanála. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na grafe sa ako pravdepodobný scenár javí konsolidácia ceny medzi posledným vrcholom a rezistentnou zónou okolo 6 360 USD. Na druhej strane môže prudký a náhly pokles signalizovať zmenu sentimentu a obrat trendu smerom nadol.
Firemné správy:
Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Technologické akcie rastú po kľúčovom rozhodnutí súdu. V antitrustovej žalobe rozhodol súd v prospech Googlu, ktorý nebude nútený rozdeliť svoje podnikanie na menšie spoločnosti a zachová si možnosť propagovať svoj vyhľadávač ako predvolený. Na oplátku je spoločnosť povinná zdieľať zozbierané dáta s konkurenciou. Akcie Alphabet rastú o viac než 6 %, Apple si pripisuje 3 %.
Kraft Heinz (KHC.US) — Výrobca potravín vymazáva časť strát z predchádzajúcej seansy po tom, čo získal vyšší rating od Morgan Stanley. Akcie v premarkete rastú o viac než 1 %.
Zscaler (ZS.US) — Výrobca softvéru klesá o viac než 3 % pri otvorení trhu, napriek tomu, že oznámil silné výsledky za 2Q 2025. Výsledky prekonali očakávania investorov a spoločnosť zároveň zverejnila optimistický výhlaď.
Dollar Tree (DLRT.US) — Maloobchodník zverejnil výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov rastom EPS, tržieb a predajov. Spoločnosť zároveň predstavila solídny výhlaď. Výsledky a prognózy však investorov neuspokojili. Akcie klesajú o takmer 9 %.
