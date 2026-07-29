US OPEN: Wall Street zadržiava dych pred rozhodnutím Fedu a výsledkami technologických gigantov

Americké akciové trhy sa pripravujú na jednu z najdôležitejších seáns tohto leta. Hlavné indexy otvárajú výrazne v červených číslach a pozornosť investorov na Wall Street sa dnes sústreďuje na dva významné zdroje volatility.
Po prvé o 20:00 oznámi Fed svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Nasledovať bude očakávaná tlačová konferencia predsedu Kevina Warsha.
Po druhé bezprostredne po zatvorení hlavnej obchodnej seansy zverejnia výsledky technologickí giganti Microsoft a Meta Platforms. Ich reporty môžu určiť krátkodobý aj strednodobý smer celého sektora umelej inteligencie.
Situácia na trhu a kľúčové indexy
Na trhu je viditeľné rozdelenie medzi technologickým sektorom, ktorý sa pokúša o oživenie, a slabnúcim tradičným priemyslom. Dnes sledujeme výrazné oslabenie „starej ekonomiky“, ktoré ilustruje prudký pokles indexu Dow Jones Industrial Average.
Výrazne však stráca aj Nasdaq 100, zatiaľ čo najväčší pokles spomedzi hlavných indexov zaznamenáva S&P 500.
- S&P 500 (US500): Futures kontrakty strácajú približne 0,8 %. Široký trhový index sa pokúšal stabilizovať, po prvej hodine obchodovania však výrazne oslabil a klesol na najnižšie úrovne od konca júna. Opčné trhy započítavajú pohyb indexu S&P 500 po rozhodnutí Fedu približne o 0,8 %. Podľa analytikov JPMorgan pripisujú trhy 28 % pravdepodobnosť holubičieho ponechania sadzieb bez zmeny, čo by predstavovalo najlepší scenár pre býkov a mohlo by vyvolať rast indexu o 0,5 až 1,0 %. Stále však existuje viac než tretinová pravdepodobnosť jastrabieho zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov.
- Nasdaq 100 (US100): Technologický index po úvodnom oživení počas dňa už stráca približne 1,4 %. Trh dnes reaguje aj na výrazný prepad juhokórejského indexu KOSPI, ktorý súvisí s oznámenými vysokými kapitálovými výdavkami spoločnosti SK Hynix. Investori sa zároveň pripravujú na večerné výsledky spoločností Microsoft a Meta.
Hoci boli akcie Teradyne pri otvorení trhu najsilnejším titulom, aktuálne sa nachádzajú na 4. mieste. Od začiatku roka však stále posilňujú o viac než 260 %.
Zdroj: XTB
- Dow Jones (US30): Index blue-chip spoločností je dnes najslabším článkom trhu. Pri otvorení strácal približne 0,6 %, pričom neskôr sa pokles prehĺbil až na 1,4 %. Index zaťažujú sklamávajúce výhľady a slabý začiatok obchodovania priemyselných a spotrebiteľských spoločností vrátane Caterpillaru a Procter & Gamble.
Akcie Chevronu dnes výrazne rastú vďaka vývoju cien ropy. Na druhom mieste sa po včerajších výsledkoch nachádza Coca-Cola.
Zdroj: XTB
- Russell 2000 (US2000): Index menších spoločností klesá o 1,25 %.
Technická analýza US100
Pri pohľade na ocenenie technologického indexu Nasdaq 100 sledujú technickí aj fundamentálni investori predovšetkým korelovaný Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Index SOX sa približuje ku kľúčovej úrovni ocenenia. Jeho forward P/E kleslo z takmer 28 na 19,8. V minulosti, konkrétne na minimách v apríli 2025 a 2026, táto úroveň fungovala ako silná podpora a zastavila výpredaje. Dnešná seansa bude pre býkov na indexe US100 dôležitým testom. Index klesá pod 7 430 bodov, teda pod spodné knôty posledných sviečok, a dostáva sa na najnižšie úrovne od 29. júna. Návrat nad podporu by bol možný v prípade výrazne lepších výsledkov spoločností Big Tech. Po minulom týždni a výsledkoch spoločností Alphabet a Tesla to však bude veľmi náročná úloha.
Kľúčové informácie o spoločnostiach
- Avis Budget (CAR.US): Akcie autopožičovne prudko klesajú o takmer 11,8 %. Zisk aj tržby za druhý štvrťrok zaostali za očakávaniami analytikov z Wall Street.
- Procter & Gamble (PG.US): Akcie spoločnosti oslabujú o 2,6 % po zverejnení veľmi opatrného výhľadu na aktuálny fiškálny rok. Vedenie upozornilo na problémy spojené s obmedzovaním výdavkov spotrebiteľov, ktorí čelia rastúcemu finančnému tlaku.
- Vertiv Holdings (VRT.US): Poskytovateľ infraštruktúry pre dátové centrá stráca až 13,0 %. Čisté tržby za druhý štvrťrok zaostali za odhadmi a problémy v dodávateľskom reťazci začínajú ohrozovať rastový potenciál segmentu AI.
- Humana (HUM.US): Akcie zdravotnej poisťovne klesajú o 7 %. Hoci spoločnosť vykázala lepší než očakávaný zisk, investori negatívne reagovali na ponechanie celoročného výhľadu bez zmeny. V tejto fáze výsledkovej sezóny trh očakával jeho zvýšenie.
- Caterpillar (CAT.US): Akcie priemyselného giganta oslabujú o 4,8 % po tom, ako analytici spoločnosti Baird znížili odporúčanie na „Neutral“. Dôvodom sú rastúce zásahy štátnych úradov zamerané na dátové centrá, ktoré boli v posledných mesiacoch jedným z hlavných motorov rastu spoločnosti.
- GE Healthcare (GEHC.US): Spoločnosť po prvej hodine obchodovania posilňuje o 12 %. Výrobca zdravotníckeho vybavenia vykázal upravený zisk na akciu, ktorý výrazne prekonal odhady Wall Street.
- Teradyne (TER.US): Technologická spoločnosť patrí medzi najvýraznejšie rastové tituly. Pri otvorení trhu akcie vyskočili o viac než 10 %, neskôr však rast zmiernili na približne 5 %. Podporou boli veľmi solídne finančné výsledky a silný výhlaď na ďalšie štvrťroky.
- Akcie Microsoftu (MSFT.US) a Mety (META.US) sa niekoľko hodín pred zverejnením výsledkov obchodujú veľmi blízko včerajších záverečných hodnôt.
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