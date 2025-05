US100 +0,7 % pred NFP 📈

Index sa nach├ídza na 200-dennom k─║zavom priemere pred k─ż├║─Źov├Żmi ┼ítatistikami z americk├ęho trhu pr├íce

Z├ívere─Źn├í obchodn├í seansa prv├ęho t├Ż┼żd┼ła v mesiaci tradi─Źne prin├í┼ía k─ż├║─Źov├ę d├íta z americk├ęho trhu pr├íce. Dne┼ín├í spr├íva NFP (Non-Farm Payrolls) m├┤┼że rozhodn├║┼ą o tom, ─Źi ÔÇ×rizikov├ę akt├şvaÔÇť uzavr├║ t├Ż┼żde┼ł v pozit├şvnom p├ísme a ─Źi sa toto momentum prenesie aj do bud├║ceho t├Ż┼żd┼ła.

 

─îo trh o─Źak├íva?

Priemern├í hodinov├í mzda (r/r, apr├şl): o─Źak├ívanie 3,9 % vs. predch├ídzaj├║ca 3,8 %

Priemern├í hodinov├í mzda (m/m, apr├şl): o─Źak├ívanie 0,3 % vs. predch├ídzaj├║ca 0,3 %

NFP ÔÇô po─Źet nov├Żch pracovn├Żch miest mimo po─żnohospod├írstva (apr├şl): o─Źak├ívanie 138 tis. vs. predch├ídzaj├║cich 228 tis.

S├║kromn├Ż sektor ÔÇô NFP (apr├şl): o─Źak├ívanie 124 tis. vs. predch├ídzaj├║cich 209 tis.

Miera nezamestnanosti (apr├şl): o─Źak├ívanie 4,2 % vs. predch├ídzaj├║ca 4,2 %

Trh o─Źak├íva mierne slab┼íiu spr├ívu o zamestnanosti za apr├şl, ktor├í by potvrdila spoma─żovanie n├íborovej aktivity, no z├írove┼ł pretrv├ívaj├║ci tlak na rast miezd. O─Źak├íva sa, ┼że po─Źet nov├Żch pracovn├Żch miest mimo po─żnohospod├írstva vzrastie o 138 tis├şc (oproti 228 tis├şcom v predch├ídzaj├║com mesiaci), pri─Źom miera nezamestnanosti zostane nezmenen├í na ├║rovni 4,2 %. Rast priemernej hodinovej mzdy by mal medziro─Źne zr├Żchli┼ą na 3,9 % z marcov├Żch 3,8 %.

Objavuj├║ sa obavy, ┼że rast zamestnanosti kles├í, ke─Ć┼że ─Źoraz viac odvetv├ş obmedzuje n├íbor kv├┤li rast├║cej ekonomickej neistote sp├┤sobenej colnou politikou prezidenta Trumpa. Najviac s├║ zasiahnut├ę cestovn├Ż ruch, pohostinstvo, doprava a logistika. Rast pracovn├Żch miest sa pravdepodobne udr┼ż├ş len v stavebn├şctve a podnikov├Żch slu┼żb├ích.

Mo┼żn├í reakcia trhu

Pozit├şvna NFP spr├íva by posilnila dol├ír a mohla by oddiali┼ą zn├ş┼żenie sadzieb Fedu a┼ż na j├║n. Dol├írov├Ż index u┼ż prerazil nad ├║rove┼ł 100,00 a USD/JPY vzr├ístol o 1,6 % po holubi─Źom postoji Bank of Japan a zmiernen├ş obchodn├ęho nap├Ątia medzi ─î├şnou a USA.┬áZdroj: Bloomberg Financial LP

Rozdelenie analytick├Żch odhadov pre dne┼ín├ę NFP pod─ża norm├ílneho rozlo┼żenia je posunut├ę doprava (po vyl├║─Źen├ş extr├ęmnych hodn├┤t), ─Źo vytv├íra priestor pre vy┼í┼í├ş ne┼ż o─Źak├ívan├Ż v├Żsledok.┬áZdroj: Bloomberg Financial LP

 

US100 (D1)

Index Nasdaq 100 (US100) sa obchoduje bl├şzko 38,2 % Fibonacciho retracementu, ─Źo predstavuje k─ż├║─Źov├║ rezistentn├║ z├│nu. B├Żci sa bud├║ sna┼żi┼ą otestova┼ą sp├Ą┼ą 200- a 100-denn├ę k─║zav├ę priemery, zatia─ż ─Źo medvede sa pravdepodobne pok├║sia prelomi┼ą hladinu 19 195, ktor├í predt├Żm spustila uptrend, s cie─żovou ├║rov┼łou bl├şzko 61,8 % Fibonacciho retracementu. RSI indik├ítor zost├íva nad hodnotou 48,5, ─Źo historicky nazna─Źovalo n├ívrat k b├Ż─Źiemu momentu po jej prerazen├ş. Z├írove┼ł sa MACD roz┼íiruje, ─Źo poukazuje na rast├║ce b├Ż─Źie momentum.

 

Zdroj: xStation

 

 

Zaujala V├ís t├íto t├ęma? V XTB m├┤┼żete obchodova┼ą viac ako 25 CFD na indexy z r├┤znych kraj├şn!

Konkuren─Źn├ę spready

N├şzke swapov├ę body, v─Ćaka ktor├Żm m├┤┼żete dr┼ża┼ą poz├şcie dlh┼íie

Mo┼żnos┼ą obchodova┼ą u┼ż od 0,01 lotu a p├ír desiatok EUR

 

Okrem ┼íirok├ęho spektra n├ístrojov od n├ís z├şskate aj vzdel├ívacie materi├íly ako ─Źl├ínky, e-booky ─Źi kurzy zadarmo: