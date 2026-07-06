US100: ISM a polovodiče v centre pozornosti po predĺženom víkende

Americký akciový trh sa po skončení predĺženého víkendu vracia k obchodovaniu. Úvod seansy neprináša jasné pohyby hlavných indexov. Futures na US100 rastú približne o 0,2 % a nachádzajú sa mierne pod úrovňou 30 000 bodov.
V pondelok trhu chýbajú významné impulzy z firemných správ, napriek tomu naďalej pozorne sleduje polovodičové spoločnosti, ktoré minulý týždeň výrazne klesli. V centre pozornosti sú makroekonomické údaje súvisiace so sektorom mimo výrobného priemyslu.
Firemné správy:
- Broadcom (AVGO.US): Jeden z lídrov polovodičového sektora na začiatku americkej seansy výrazne rastie a zlepšuje sentiment v odvetví. Akcie posilňujú približne o 5 %. Pohyb je ťahaný správami o rozšírenej spolupráci medzi spoločnosťou a Applom. Partnerstvo má trvať do roku 2031 a zahŕňa vývoj nových ASIC čipov pre Apple.
- TeraWulf (WULF.US): Spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou Bitcoinu podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na jednu zo svojich lokalít so spoločnosťou Anthropic. Akcie rastú o viac než 15 %.
- Seer (SEER.US): Spoločnosť zaoberajúca sa výskumom proteínov rastie o viac než 30 % po tom, čo CEO navrhol stiahnutie spoločnosti z burzy za cenu s jasnou prémiou voči trhovej cene.
- MicroStrategy (MSTR.US): Valuácia spoločnosti klesá približne o 1,5 % po správach o ďalších tranžiach predajov Bitcoinu s cieľom vyplatiť dividendy investorom. Spoločnosť tiež reportuje nerealizované straty z digitálnych aktív vo výške 8,32 miliardy USD. Bitcoin po tejto správe klesá a dostáva sa pod 62 000 USD.
- Zim Integrated (ZIM.US): Cena akcií klesá o viac než 6 % po tom, čo sa izraelský premiér vyjadril k dlho špekulovanému možnému predaju spoločnosti a uviedol, že sa neplánuje.
- DataDog (DDOG.US): Spoločnosť dostala aktualizované odporúčanie od Bernstein, po ktorom klesá o viac než 4 %.
Technická analýza US100 (D1)
Cena osciluje okolo rezistencie na úrovni Fibonacciho retracementu 38,2 %, ale do zóny rezistencie zreteľne vstupuje ponuka. Korekcia zostáva plytká a RSI sa medzitým normalizovalo. Momentum priemerov EMA zároveň zostáva jasne býčie. Ak si predajcovia udržia iniciatívu, ďalšou cieľovou úrovňou by bola hladina Fibonacciho retracementu 61,8 %, okolo 28 445 bodov. Zdroj: xStation
Makroekonomické údaje:
- PMI v službách vyšiel mierne pod očakávaním (51,2 vs. 51,4), stále však predstavuje nárast oproti predchádzajúcej hodnote 50,7.
- Index ISM mimo výrobného sektora dosiahol 54 bodov, mierne pod očakávaním trhu (54,2). Cenový subindex bol nad očakávaním a ukázal na vyšší než predpokladaný rast cien (67,7 vs. 67,5). Týmto údajom môže byť venovaná väčšia pozornosť než predtým kvôli odklonu K. Warsha od politiky „dopredného výhľadu“. To isté platí pre dnešnú konferenciu Christophera Wallera z FOMC.
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