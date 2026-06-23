⬇️ US100 klesá o 2,6 %

Počas posledných niekoľkých mesiacov bol naratív jednoduchý: umelá inteligencia je motorom rastu a spoločnosti investujúce miliardy do infraštruktúry AI sú istými víťazmi nasledujúcej dekády. Technologickí giganti sa predbiehali v oznamovaní čoraz väčších rozpočtov na capex, výrobcovia čipov posúvali rekordy a valuácie rástli bez ohľadu na fundamenty. Utorňajšia obchodná seansa zasadila tomuto optimizmu tvrdú ranu. Investori sa teraz masovo pýtajú otázku, ktorá doteraz nebola v kurze: kedy sa tieto astronomické výdavky na AI skutočne premietnu do ziskov?
Bezprostredným spúšťačom bol pondelkový prepad akcií SpaceX (-17 %). Spoločnosť krátko po svojom sledovanom IPO hľadala nové financovanie, čo je signál, že aj najžiadanejšie firmy „novej éry“ potrebujú hotovosť skôr, než trh očakával. Dnes sa SpaceX mierne odráža približne o 1 %, ale zvyšok sektora dostáva tvrdú lekciu. V centre výpredaja sú výrobcovia čipov: Micron stráca viac než 8 %, Intel takmer 7 %, AMD a Qualcomm oba viac než 5 % a iShares Semiconductor ETF (SOXX) sa v premarkete prepadá takmer o 6 %. V Európe klesá Infineon o 6,6 %, ASML o 6 % a STMicroelectronics o viac než 7 %. V Ázii bol dopad devastujúci. KOSPI klesol o 10 %, čo je jeho najväčší jednodňový prepad od marca, ťahaný akciami Samsung a SK Hynix, ktoré obe stratili 12 %.
Výpredaj aktívne podporujú aj makroekonomické faktory. Fed pod novým predsedom Kevinom Warshom signalizuje jastrabí postoj k inflácii a trhy už započítavajú zvýšenie sadzieb o 50 bb do konca roka. Výnosy dvojročných amerických dlhopisov vystrelili na 16-mesačné maximá okolo 4,19 %, dolár posilnil na ročné maximá (USDIDX nad 101) a zlato klesá o 1,5 % na približne 4 127 USD. Ropa Brent sa prepadla pod 76 USD za barel. Za normálnych okolností by to bol pozitívny signál pre akcie, ale dnes nikto neoslavuje, pretože pozornosť sa sústreďuje výhradne na to, čo vyššie úrokové sadzby urobia s valuáciami rastových akcií.
A čo valuácie? Nasdaq 100 sa aktuálne obchoduje pri pomere P/E (TTM) okolo 35,3x. To je stále výrazne nad historickými priemermi, hoci ďaleko od vrcholových hodnôt 39–40x z mája tohto roka, keď bola eufória okolo AI na maxime.
Inými slovami: valuácie sú zvýšené, ale zatiaľ nie sú na úrovniach, ktoré by samy osebe jasne signalizovali, že bublina praská. Skôr platí, že pri rastúcich výnosoch dlhopisov akékoľvek zakolísanie naratívu okolo AI bolestivo testuje prémiu, ktorú trh v posledných mesiacoch platil za technologických gigantov.
Zdroj: XTB
Táto tabuľka s cenami najdôležitejších inštrumentov poskytuje všeobecný prehľad o dnešnej volatilite.
Zdroj: xStation
Viac informácií o tom, čo ovplyvňuje dnešnú obchodnú seansu, nájdete v našich príspevkoch na platforme. ⬇️
Trh sa odvracia od technológií?
Kórejské akcie ustupujú a tlačia na globálny sentiment 🚩 Čo čaká US500 ďalej?
SoFi predstavuje AI nástroj na tvorbu obchodných stratégií 🤖
Akcie Volkswagenu na najnižšej úrovni od roku 2010 📉 Citi znižuje cieľovú cenu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.