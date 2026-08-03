Wall Street oživuje, keďže výsledková sezóna za 2. štvrťrok výrazne prekonáva očakávania investorov

Výsledková sezóna za 2. štvrťrok 2026 výrazne prekonáva očakávania Wall Street a potvrdzuje mimoriadnu silu amerických spoločností. Väčšina firiem nielenže prekonáva odhady analytikov, ale zároveň vedie k zvyšovaniu výhľadov tržieb pre celý index S&P 500. Ak bude súčasný trend pokračovať aj počas zvyšku výsledkovej sezóny, údaje spoločnosti FactSet naznačujú, že americké firmy môžu vykázať najsilnejší rast tržieb od konca roka 2021.
- 86 % spoločností z indexu S&P 500 vykázalo zisk na akciu nad očakávaniami analytikov, zatiaľ čo 77 % spoločností prekonalo odhady tržieb.
- Súhrnné tempo rastu tržieb spoločností z indexu S&P 500 za 2. štvrťrok 2026 aktuálne dosahuje medziročne 47,4 %. Išlo by tak o najsilnejší rast od 4. štvrťroka 2021, keď dosiahol 91,6 %.
- Ešte 30. júna trh očakával medziročný rast tržieb iba o 23,2 %. Odhady sa tak počas výsledkovej sezóny takmer zdvojnásobili.
- V deviatich z jedenástich sektorov indexu S&P 500 došlo k zvýšeniu odhadov tržieb. Dôvodom boli lepšie než očakávané výsledky a pozitívne revízie odhadov zisku na akciu.
- Pri pohľade na 3. štvrťrok zverejnilo 34 spoločností z indexu S&P 500 pozitívny výhľad zisku na akciu, zatiaľ čo iba 20 spoločností vydalo negatívny výhľad.
- Index S&P 500 sa aktuálne obchoduje s forwardovým pomerom P/E na nasledujúcich 12 mesiacov na úrovni 19,6. To je pod päťročným priemerom 19,9, ale mierne nad desaťročným priemerom 19,0.
US500 (interval D1)
Pri pohľade na index US500 je viditeľné, že nedávno našiel podporu v blízkosti úrovne 7 300 bodov a následne obnovil uptrend. Index presvedčivo prekonal hranicu 7 600 bodov. Rast teraz pokračuje už tretiu seansu po sebe a index sa nachádza približne 80 bodov pod historickým maximom.
Zdroj: xStation5
Amazon a Alphabet tvoria významnú časť rastu tržieb indexu S&P 500
Jedným z hlavných záverov tohtoročnej výsledkovej sezóny je mimoriadne silný vplyv najväčších technologických spoločností na celkový rast tržieb indexu S&P 500. Hoci sa výsledky zlepšili vo väčšine sektorov ekonomiky, samotné spoločnosti Amazon a Alphabet sa podieľajú na významnej časti rastu súhrnných očakávaní tržieb. Potvrdzuje to, že výsledky niekoľkých najväčších technologických firiem naďalej výrazne ovplyvňujú celkovú ziskovosť amerických spoločností.
- Počas posledného týždňa vzrástol očakávaný medziročný rast tržieb indexu S&P 500 za 2. štvrťrok z 38,0 % na 47,4 %.
- Najväčší podiel na tejto revízii mal Amazon, ktorý vykázal zisk na akciu podľa štandardu GAAP vo výške 55,75 USD, výrazne nad konsenzom 1,82 USD.
- Podľa spoločnosti FactSet pripadalo na Amazon približne 76 % celkového zvýšenia očakávaného rastu tržieb indexu S&P 500 počas posledného týždňa.
- Mimoriadny výsledok bol z veľkej časti spôsobený jednorazovým ziskom pred zdanením vo výške 53,4 mld. USD, súvisiacim predovšetkým s investíciou do spoločnosti Anthropic.
- FactSet tento výsledok zahrnul do výpočtov, pretože väčšina analytikov svoje odhady takisto založila na zisku na akciu podľa štandardu GAAP, čím sa zachovala porovnateľnosť s trhovým konsenzom.
- Alphabet zostáva najväčším prispievateľom k rastu tržieb indexu S&P 500 v 2. štvrťroku, zatiaľ čo Amazon sa po zverejnení výsledkov posunul na druhé miesto.
- Bez započítania spoločností Alphabet a Amazon by očakávaný rast tržieb indexu S&P 500 klesol z 47,4 % na 28,8 %.
- Aj bez týchto dvoch spoločností by index smeroval k druhému štvrťroku po sebe s rastom tržieb nad 20 % a už siedmemu po sebe idúcemu štvrťroku s dvojciferným rastom tržieb.
Spoločnosti s vyššou medzinárodnou expozíciou vykazujú silnejší rast tržieb
Napriek pokračujúcej sile amerického dolára dosahujú spoločnosti, ktoré generujú väčšinu svojich tržieb mimo Spojených štátov, výrazne lepšie výsledky než firmy zamerané predovšetkým na domáci trh. Dáta FactSet naznačujú, že medzinárodná expozícia tentoraz nepredstavovala prekážku, ale naopak jeden z hlavných motorov tohtoročnej výsledkovej sezóny.
- Spoločnosti, ktoré generujú viac než 50 % tržieb mimo USA, vykazujú medziročný rast tržieb o 74,7 %, zatiaľ čo firmy orientované prevažne na domáci trh dosahujú rast 35,5 %.
- Podobný rozdiel je viditeľný aj pri raste tržieb, kde medzinárodne orientované spoločnosti rastú o 20,5 %, zatiaľ čo domáce firmy o 12,0 %.
- Celkový očakávaný rast tržieb indexu S&P 500 za 2. štvrťrok 2026 aktuálne predstavuje 47,4 % medziročne.
- Najväčšími prispievateľmi k silným výsledkom medzinárodne orientovaných spoločností sú Alphabet, Exxon Mobil a Chevron.
- Bez týchto troch spoločností by očakávaný rast tržieb medzinárodne orientovaných firiem klesol z 74,7 % na 27,5 %, zatiaľ čo rast tržieb by sa znížil z 20,5 % na 16,0 %.
- Dáta ukazujú, že tohtoročnú výsledkovú sezónu vo veľkej miere poháňajú najväčšie globálne spoločnosti s rozsiahlymi aktivitami mimo Spojených štátov.
Zdroj: FactSet
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