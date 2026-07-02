US100 klesá takmer o 2 % 🚩 Polovodičové akcie sa prepadajú, SanDisk stráca 13 %

- Polovodičové akcie sú pod silným predajným tlakom, pričom SanDisk sa prepadá o viac než 13 %.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) klesli za menej než hodinu takmer o 700 bodov a prehĺbili straty takmer na 2 %.
- S&P 500 stráca 0,4 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average rastie o viac než 0,6 %, čo poukazuje na zhoršujúcu sa šírku trhu, keďže akcie „starej ekonomiky“ čoraz viac prekonávajú technologický sektor.
- Farmaceutické, zábavné, obranné a ropné a plynárenské spoločnosti výrazne prekonávajú širší trh uprostred výpredaja v technologickom sektore.
- Polovodičové akcie sú pod silným predajným tlakom, pričom SanDisk sa prepadá o viac než 13 %.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) klesli za menej než hodinu takmer o 700 bodov a prehĺbili straty takmer na 2 %.
- S&P 500 stráca 0,4 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average rastie o viac než 0,6 %, čo poukazuje na zhoršujúcu sa šírku trhu, keďže akcie „starej ekonomiky“ čoraz viac prekonávajú technologický sektor.
- Farmaceutické, zábavné, obranné a ropné a plynárenské spoločnosti výrazne prekonávajú širší trh uprostred výpredaja v technologickom sektore.
Technologické akcie sa počas štvrtkovej popoludňajšej seansy dostali pod silný predajný tlak, pričom pokles viedli polovodičové spoločnosti. Nvidia a TSMC strácajú takmer 2 %, zatiaľ čo SanDisk a Micron klesli približne o 13 %, respektíve 6,5 %. Tesla takisto stratila viac než 8 %, keďže takmer 25 % medziročný nárast dodávok vozidiel nedokázal udržať býčí sentiment. Futures na Nasdaq 100 medzitým nečakane klesli o viac než 700 bodov približne na 29 500, zatiaľ čo niektoré polovodičové tituly utrpeli ešte výraznejšie straty. Napríklad Applied Materials (AMAT) od 29. júna klesla o viac než 20 %.
- Meta Platforms stráca takmer 4,5 %, zatiaľ čo slabosť sa šíri naprieč veľkou časťou dodávateľského reťazca elektronických komponentov, od Dellu po Arm Holdings. Na druhej strane Apple prekonáva trh a rastie takmer o 5 % spolu s Microsoftom, zatiaľ čo farmaceutické, zdravotnícke, IT služby a obranné akcie, ako Lockheed Martin a RTX Corp., sa obchodujú vyššie.
- Napriek dnešnému výpredaju HSBC zdvojnásobila cieľovú cenu pre Intel zo 100 USD na 200 USD a zopakovala odporúčanie Buy. Banka očakáva silnejšie dodávky serverových CPU a rastúci dopyt po službách Intel Foundry. Zároveň od druhej polovice roka 2026 predpokladá rastúce záväzky zákazníkov, ktoré by mali dlhodobo podporovať rast ziskov. Akcie Intelu však dnes strácajú viac než 5 % a obchodujú sa pod 120 USD.
- Dodatočný tlak na polovodičový sektor mohli priniesť včera zverejnené správy, podľa ktorých Apple zvažuje nákup pamäťových čipov od čínskych výrobcov. Takýto krok by mohol vyvolať obavy o dlhodobú konkurenčnú pozíciu amerických, juhokórejských a taiwanských dodávateľov pamätí. Podľa Bloombergu Apple rokuje so spoločnosťami ChangXin Memory Technologies (CXMT) a Yangtze Memory Technologies (YMTC), aby diverzifikoval svoj dodávateľský reťazec a zmiernil dôsledky globálneho nedostatku pamätí, napriek tomu, že obe spoločnosti figurujú na čiernej listine Pentagonu pre údajné väzby na čínsky vojenský sektor.
- Bloomberg tiež uviedol, že Apple požiadal Trumpovu administratívu o podporu, aby znížil možné politické dôsledky takejto spolupráce. Rozšírenie dodávateľskej základne by Applu pomohlo zabezpečiť dostupnosť pamäťových čipov a zároveň obmedziť nákladové tlaky, ktoré spoločnosť v poslednom čase prinútili zvýšiť ceny v časti svojho produktového portfólia.
Volatilita S&P 500
Zdroj: xStation5
Na hodinovom časovom rámci klesol RSI indexu US100 tesne pod 30 bodov, čo signalizuje silne prepredané podmienky. Index zároveň nedokázal udržať obchodovanie nad 50-periodovým ani 200-periodovým EMA, čo naznačuje, že býčí momentum výrazne oslabilo. Stojí však za zmienku, že polovodičové a pamäťové akcie v posledných mesiacoch zaznamenali zisky v ráde niekoľkých stoviek percent a v niektorých prípadoch viac než 1 000 % za posledný rok (vrátane SanDisku a Micronu). Zároveň vykazovali rekordný rast tržieb a ziskov, v niektorých prípadoch medziročne o niekoľko stoviek percent. Súčasný pokles sa tak napokon môže ukázať skôr ako zdravé vyberanie ziskov než ako začiatok dlhodobého medvedieho trendu.
Zdroj: xStation 5
SanDisk a Micron (D1)
ETF Roundhill Memory ETF (DRAM), ktoré poskytuje expozíciu voči odvetviu pamäťových polovodičov, počas skráteného obchodného týždňa klesá takmer o 20 % po mimoriadnej rally, počas ktorej ETF od svojho uvedenia 2. apríla do maxima na konci júna takmer strojnásobilo hodnotu. Za rovnaké obdobie Micron klesol takmer o 15 %, zatiaľ čo SanDisk sa počas iba dvoch obchodných seáns prepadol o viac než 20 %.
Zdroj: xStation 5
Jeden z najsilnejších titulov v pamäťovom sektore teraz zažíva prudký obrat, pričom vyberanie ziskov prevažuje nad nákupným záujmom napriek tomu, že spoločnosť nedávno reportovala rekordné kvartálne výsledky a výrazne zvýšila svoj budúci výhľad. Akcie sa vrátili na úrovne naposledy zaznamenané 11. júna.
Zdroj: xStation 5
Tesla pod tlakom, akcie klesajú o 7 %
Tesla stráca viac než 7 % napriek mimoriadne silným údajom o dodávkach za druhý štvrťrok. Spoločnosť dodala 480 126 vozidiel, výrazne nad konsenzuálnym odhadom Wall Street vo výške 406 600, zatiaľ čo výroba dosiahla 451 758 vozidiel. Negatívna reakcia trhu môže odrážať vyberanie ziskov po tom, čo akcie Tesly počas predchádzajúcich štyroch obchodných seáns vzrástli o viac než 13 %. Hoci sa nasadenie systémov na ukladanie energie Tesly zlepšilo na 13,5 GWh, výsledok zaostal za prognózou William Blair vo výške 20,6 GWh.
Z technického pohľadu akcie Tesly klesli pod 200-dňový EMA (červená línia). Ak akcia uzavrie pod 403 USD, mohlo by to potvrdiť medvedí obrat trendu.
Zdroj: xStation 5
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