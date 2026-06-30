⬆️US100 na konci 2. štvrťroka rastie o 1,6 %

Americké indexy zakončujú štvrťrok vo veľmi silnej nálade, podporované odolnosťou ekonomiky a pokračujúcim boomom v technologickom sektore. Napriek lokálnym geopolitickým otrasom zostáva stratégia „buying the dips“ dominantným prístupom investorov.
Kľúčové informácie z dnešnej seansy a posledného štvrťroka
- Najlepší štvrťrok za niekoľko rokov: S&P 500 zakončuje svoj najlepší štvrťrok za šesť rokov. Trojmesačný rast cien zvýšil trhovú hodnotu tohto indexu o pôsobivých 8 biliónov dolárov. Optimizmus investorov podporuje silný trh práce a dobrý spotrebiteľský sentiment.
- Technologický sektor a AI v ofenzíve: Nasdaq 100 (US100) rastie o 1,6 %. Index výrobcov polovodičov (Philadelphia Semiconductor Index) medzitým smeruje k najlepšiemu štvrťroku vo svojej histórii, podporovaný silnými fundamentmi a štrukturálnym trendom rozvoja umelej inteligencie (AI).
- Júnové oslabenie: Napriek skvelému štvrťroku priniesol samotný jún dočasné zhoršenie štatistík: index S&P 500 tento mesiac stratil približne 0,8 %, stále však ide o zmiernenie poklesu z takmer -5 %. Dôvodom je rotácia kapitálu smerom k menším spoločnostiam (small caps) a prirodzené vyberanie ziskov po masívnom, viac než 5% raste indexu v máji.
- Geopolitika a klesajúce ceny ropy: Trhy pozorne sledujú mierové rokovania medzi USA a Iránom, ktoré prebiehajú v Katare. Nádeje na trvalú dohodu a vyššie toky cez Hormuzský prieliv spôsobili, že ropa smeruje k najväčšiemu štvrťročnému poklesu od pandémie.
US100 výrazne rastie druhú seansu po sebe a od historických maxím ho delí iba 1,5 %. Zdroj: xStation5
US500 zostáva v júni v miernej strate. Zdroj: xStation5
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