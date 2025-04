📈 US100 rastie o 1,8 %

­čŚŻ Sentiment na Wall Street sa zlep┼íuje, trhy sa zotavuj├║ po v─Źeraj┼íom v├Żpredaji, podporen├ę v├Żsledkovou sez├│nou

Futures na americk├ę akciov├ę indexy dnes zaznamen├ívaj├║ odraz po v─Źeraj┼í├şch poklesoch, pri─Źom index US100 vedie zisky so zv├Ż┼íen├şm o takmer 1,8 %. Rast je poh├í┼łan├Ż predov┼íetk├Żm americk├Żmi technologick├Żmi gigantmi.

Spomedzi nich sa najviac dar├ş Amazonu (AMZN.US), Applu (AAPL.US) a Meta Platforms (META.US) . Pr├şrastky podporuj├║ aj siln├ę v├Żsledky firiem zo sektora softv├ęru a z├íbavy ÔÇô akcie Netflixu rast├║ takmer o 6 % a dosahuj├║ nov├ę historick├ę maxim├í . Akcie Tesly si pripisuj├║ takmer 4 % , pri─Źom spolo─Źnos┼ą dnes po americkej seanse zverejn├ş svoje hospod├írske v├Żsledky.

a . Pr├şrastky podporuj├║ aj ÔÇô akcie a dosahuj├║ . si pripisuj├║ takmer , pri─Źom spolo─Źnos┼ą dnes po americkej seanse zverejn├ş svoje hospod├írske v├Żsledky. Slab┼í├ş ├║daj Richmond Fedu dnes investorov neodradil a taktie┼ż zn├ş┼żenie v├Żh─żadu rastu HDP USA zo strany MMF z 2,8 % na 1,7 % bolo vn├şman├ę ako miernej┼íia rev├şzia, ne┼ż sa ob├ívalo . Viacer├ę banky tie┼ż pouk├ízali na to, ┼że Trump pravdepodobne Jeroma Powella neodvol├í , ke─Ć┼że si uvedomuje, ┼że by t├Żm destabilizoval americk├Ż finan─Źn├Ż syst├ęm.

dnes investorov neodradil a taktie┼ż z bolo vn├şman├ę ako . Viacer├ę banky tie┼ż pouk├ízali na to, ┼że , ke─Ć┼że si uvedomuje, ┼że by t├Żm destabilizoval americk├Ż finan─Źn├Ż syst├ęm. Zisky s├║ ─Ćalej podporen├ę pokrokom v obchodn├Żch rokovaniach, o ktor├Żch informoval Biely dom, najm├Ą s partnermi, na ktor├Żch USA uvalili odvetn├ę cl├í pri pr├şle┼żitosti D┼ła oslobodenia. Pod─ża tla─Źovej hovorkyne Bieleho domu Leavittovej sa tento t├Ż┼żde┼ł t├şm pre medzin├írodn├Ż obchod stretol so z├ístupcami 34 kraj├şn, pri─Źom dohody s Japonskom a Indiou s├║ pod─ża v┼íetk├ęho takmer hotov├ę. Ministerka financi├ş USA Bessentov├í z├írove┼ł vyjadrila presved─Źenie, ┼że dohoda s ─î├şnou je st├íle mo┼żn├í.

The results from companies like 3M and GE Aerospace, which reported today, were better than expected, boosting sentiment in the U.S. stock market, with the exception of the defense sector, which is the 'biggest loser' today. Raytheon Technologies' shares are down more than 10%, while shares of Lockheed Martin and Northrop Grumman are also falling sharply. The largest companies in the U.S. defense sector disappointed investors with their reports, and even though they reported revenues and profits above forecasts, market expectations were missed. Source: xStation5



Futures kontrakt na index Nasdaq 100 sa kr├ítko dostal do pozit├şvneho p├ísma v porovnan├ş s v─Źeraj┼í├şm v├Żpredajom.┬áZdroj: xStation5

 

 

