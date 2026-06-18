US100 rastie pred víkendom o 2,7 % 🚀

Futures na Nasdaq 100 (US100) rastú takmer o 2,7 % a obchodujú sa len niekoľko bodov pod nedávno dosiahnutým historickým maximom okolo 30 790 bodov. Mierová dohoda medzi USA a Iránom znižuje geopolitickú rizikovú prémiu a presúva kapitál späť do rizikovejších akciových aktív.
Zdroj: xStation5
Risk-on nálada podporuje technológie
Technologický sektor prakticky sám potiahol dnešný rast Nasdaqu 100, keď posilnil o 2,34 % a zabezpečil väčšinu pozitívneho príspevku indexu. Tento rast vedený hardvérovými spoločnosťami stál najmä na polovodičových gigantoch Broadcom (+4,14 %) a Nvidia (+1,94 %), ktoré bez problémov vykompenzovali mierny pokles Microsoftu (-0,89 %). Dodatočnú podporu poskytli sektory komunikačných služieb (+0,69 %) a spotrebného tovaru (+0,55 %), predovšetkým vďaka akciám Amazonu (+1,97 %), čo prevážilo slabosť energetického sektora (-2,30 %) a zdravotníctva (-0,78 %).
Výkonnosť akcií Nasdaq 100 dnes. Zdroj: XTB Research
🚀 Top 5 rastových titulov (rally polovodičov a pamäťových čipov)
Rebríčku dňa dominovali výrobcovia čipov a pamäťových riešení, podporení silným nákupným záujmom v technologickom hardvéri:
- Marvell Technology: +11,44 % – najvýkonnejší titul celého indexu, ktorý pokračuje vo svojom výraznom raste od začiatku roka.
- Sandisk: +10,41 % – nasleduje tesne za Marvellom a zvyšuje svoj výnos od začiatku roka na viac ako 812 %.
- Intel: +8,30 % – silný jednodňový rast umožnil prekonať dôležité rezistenčné úrovne.
- Western Digital: +8,22 % – profitoval z podobného rastu dopytu ako Sandisk.
- KLA Corporation: +7,77 % – výrazné oživenie napriek stále negatívnemu strednodobému vývoju za posledný mesiac aj od začiatku roka.
Medzi ďalšie výrazne rastúce hardvérové spoločnosti patrili Micron Technology (+7,62 %), Monolithic Power Systems (+6,31 %) a ARM Holdings (+5,86 %).
📉 Top 5 stratových titulov (softvér a služby pod tlakom)
Zatiaľ čo hardvér výrazne rástol, spoločnosti zamerané na IT poradenstvo, podnikový softvér a niektoré zdravotnícke firmy čelili predajnému tlaku:
- Cognizant Technology Solutions: -9,17 % – najhorší výkon dňa, čo ďalej prehĺbilo stratu od začiatku roka na -46,8 %.
- Strategy: -4,55 % – pokračujúci pokles stlačil ročný výnos pod -70 %.
- Palantir Technologies: -3,38 % – oslabil v rámci rotácie investorov v technologickom sektore, pričom sa stále obchoduje pri vysokom P/E 141,1.
- AppLovin: -3,21 % – pokles posunul akciu do záporného výkonu za aktuálny mesiac, približne -31 % od začiatku roka.
- Datadog: -3,12 % – oslabil napriek stále silnej ročnej výkonnosti (+75,6 %).
Prehľad najlepších a najhorších titulov dňa. Zdroj: XTB Research
Deeskalácia konfliktu medzi USA a Iránom a odznenie tlaku po Fede
Geopolitické napätie výrazne ustúpilo po tom, čo prezident Trump a jeho iránsky náprotivok nečakane urýchlili harmonogram rokovaní a už v stredu podpísali memorandum o dočasnej mierovej dohode.
Dohoda, ktorá vstúpila do platnosti vo štvrtok, otvára cestu k obnoveniu komerčnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive a k postupnému zmierňovaniu sankcií na iránsku ropu. Zložitejšie otázky, ako je iránsky jadrový program, boli odložené na 60-dňové rokovacie obdobie.
Tento nečakaný posun smerom k diplomacii rýchlo odstránil vojnovú prémiu z cien ropy. Cena ropy Brent preto klesla až o 3 % smerom k úrovni 78 USD za barel a na Wall Street odštartovala výrazná rastová vlna, keď investori presúvali kapitál z energetických zaistení späť do akcií.
Ďalším podporným faktorom bolo nedávne zasadnutie FOMC, ktoré odstránilo neistotu ohľadom jastrabieho postoja menového výboru. Prvá tlačová konferencia Kevina Warsha však bola pomerne stručná a zdržanlivá.
Index amerického dolára (USDIDX) tento týždeň vzrástol o 1 % na najvyššiu úroveň od mája 2025, podporený jastrabím vyznením prvého zasadnutia FOMC pod vedením Kevina Warsha. Na druhej strane desaťročné americké štátne dlhopisy reagovali bez výraznej volatility (kontrakt TNOTE, žltá krivka v inverznom zobrazení).
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