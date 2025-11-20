🚨US100 vymazal všetky denné zisky

Index US100 vymazal skoré euforické zisky po výsledkoch Nvidie a momentálne oslabuje na intradennom základe. Napriek silným výsledkom a zvýšeniu cieľových cien akcií sa nálada na trhu mení na opatrnejšiu pre varovania o prehriatych oceneniach a potenciálnych rizikách prudkých poklesov.
Lisa Cook z FED-u upozornila, že vysoké ocenenia akcií, podnikových dlhopisov, nehnuteľností a úverov s pákovým efektom zvyšujú riziko prudkých trhových poklesov, hoci finančný systém zostáva odolný. Ray Dalio súhlasí, že trhy môžu byť aktuálne na relatívne vysokých úrovniach, ale zdôrazňuje význam diverzifikácie portfólia, nie okamžitý predaj.
Septembrová správa z trhu práce ukázala, že americká ekonomika vytvorila 119 000 pracovných miest, čo je podstatne viac, než sa očakávalo. Miera nezamestnanosti však vzrástla na 4,4 %, najvyššiu úroveň od októbra 2021. Mzdy vzrástli len o 0,2 % medzimesačne a o 3,8 % medziročne, čo je pod prognózami. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti bol 220 000, pod očakávaniami (227 000). Rast zamestnanosti pochádzal najmä zo sektorov zdravotníctva a gastronómie, zatiaľ čo doprava a podnikové služby zaznamenali pokles.
Údaje podporujú vieru trhu v pokračujúci cyklus znižovania úrokových sadzieb, avšak peňažné trhy preferujú pauzu v decembri. Pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov na zasadnutí 10. decembra je aktuálne 41,79 %.
Index US100 vymazal svoje skoré výrazné zisky a prepadol sa pod 50-dňové EMA (modrá krivka v grafe). Ak nástroj uzavrie pod touto úrovňou, môže to znamenať, že aktuálna korekcia v rámci rastového trendu je rozsiahlejšia, než sa očakávalo, a môže priniesť ďalšie poklesy, aj keď posledné firemné dáta to teoreticky nepotvrdzujú.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia týždňa – NVIDIA (21. 11. 2025)
Lilly a Novo zvyšujú dostupnosť liekov na obezitu
Ceny kávy sa prepadli po zrušení amerických ciel na dovoz z Brazílie
Meta začína obchodovať s elektrinou kvôli AI. Chce urýchliť výstavbu nových elektrární v USA.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.