⬇️US500 zaznamenáva korekciu od marca

Futures na S&P 500 (US500) zažívajú výrazný pullback po tom, čo posledné zasadnutie vedené Jeromom Powellom prinieslo trhom v podobe jastrabieho vyznenia „studenú sprchu“. Hoci Powell odchádza, jastrabie krídlo Fedu (okrem iných reprezentované Hammackovou, Kashkarim a Loganovou) jasne ukázalo, že inflácia — poháňaná energetickými šokmi a rastúcimi cenami ropy — zostáva príliš vysokým rizikom na to, aby bolo možné uvažovať o uvoľnení politiky.
Investorov znepokojuje vnútorný rozkol vo výbore, ktorý naznačuje, že éra po Powellovi by mohla priniesť ešte reštriktívnejší prístup k úrokovým sadzbám. Táto menová neistota dopadá na trhy v najhoršom možnom okamihu — tesne pred zverejnením kľúčových finančných výsledkov Big Tech.
Treba však poznamenať, že hlavným zdrojom nervozity na Wall Street nie sú nevyhnutne samotné výsledky, ale skôr „dychberúce“ kapitálové výdavky (CapEx) na rozvoj AI. Trh úzkostlivo sleduje investičné plány najväčších technologických firiem a obáva sa o krátkodobú ziskovosť tvárou v tvár dramaticky rastúcim výdavkom.
Alphabet (Google):
- Očakávaný CapEx pre rok 2026: 175–185 miliárd USD, teda takmer dvojnásobok už aj tak masívnych výdavkov roka 2025 (91,4 miliardy USD).
- Reakcia trhu: Investori horúčkovito hľadajú akékoľvek signály smerom nadol revidovaného výhľadu pre obavy z dopadu na marže.
Microsoft:
- Odhadovaný CapEx pre aktuálny štvrťrok: ohromujúcich 35,2 miliardy USD.
- Signály manažmentu: Vyhlásenia, že výdavky v druhej polovici roka presiahnu prvú polovicu, vyvolali obavy z ďalšieho „rastu“ týchto výdavkov v nasledujúcich rokoch.
- Kľúčový problém: Nedostatok vlastných AI čipov znamená, že každý dolár investovaný do infraštruktúry je zaťažený vysokými maržami kľúčových dodávateľov (Nvidia).
Meta:
- Plánovaný CapEx pre rok 2026 (Mark Zuckerberg): 115–135 miliárd USD, oproti menej než 70 miliardám USD v roku 2025.
- Celkové prevádzkové náklady: Mohli by dosiahnuť nepredstaviteľnú sumu 169 miliárd USD.
Zhrnutie
Súčasný pullback na US500 je výsledkom „dvojitého úderu“. Na jednej strane môže jastrabí Fed obmedziť nádeje na lacnejší kapitál, na druhej strane Big Tech vstupuje do fázy bezprecedentných výdavkov, ktoré môžu „spaľovať“ hotovosť rýchlejšie, než AI generuje skutočné zisky. Ak dnešné reporty potvrdia, že technologické zbrojenie bude stáť viac, než naznačovali aj tie najpreháňanejšie scenáre — a ak neuvidíme výraznú návratnosť týchto investícií — support na úrovni 7 100 bodov na US500 môže byť výrazne otestovaný. Zároveň by zníženie týchto výdavkov mohli investori vnímať ako znak slabosti; jedinou cestou z tejto situácie je preto preukázať vysokú návratnosť a rastúcu používateľskú základňu.
US500 ustupuje druhý deň po sebe, čo by mohlo znamenať najväčšiu korekciu od konca marca. Naposledy index zaznamenal dva po sebe idúce dni poklesu práve vtedy. Prvý významný support leží na 7 100, nasledovaný úrovňou 7 000 na 23,6 % Fibonacciho retracemente. Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Powell zostáva vo Fede 🏦 Ropa prudko rastie 🛢️ 🚀
🔴 Powellova posledná konferencia (LIVE)
Dolár rastie vďaka obchodu s ropou 📈 Alarmujúce zisky na USDJPY❗️
BREAKING: Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny 📌 EURUSD klesá pod 1,1700 📉
