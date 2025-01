⌚ US500 znižuje straty pred správou o NFP

📈Akciové futures v USA znižujú predchádzajúce straty z ázijskej obchodnej seansy, keďže investori čakajú na kľúčovú správu o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora.

Americký úrad pre štatistiku práce zverejní údaje o zamestnanosti o 14:30.

Ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg predpovedajú, že údaj o NFP sa bude pohybovať v rozmedzí od 160 000 do 165 000.

Očakáva sa, že miera nezamestnanosti sa udrží na stabilnej úrovni 4,2 %, hoci niektoré prognózy naznačujú potenciálny nárast na 4,3 %.

Silný výsledok NFP by zdôraznil odolnosť americkej ekonomiky, posilnil by dolár, podporil zisky Wall Street a potenciálne by posilnil jastrabí postoj Federálneho rezervného systému.

Údaje o zamestnanosti predchádzali pozitívne očakávania

Trhový konsenzus poukazuje na výrazný nárast zamestnanosti v USA za december. Zatiaľ čo konsenzus sa pohybuje okolo 160 000 - 165 000, agentúra Bloomberg Economics očakáva údaj až o 100 000 vyšší, pričom sa odvoláva na sezónnosť údajov. Predpokladá sa, že súkromné mzdy sa zvýšia o 135 000, čo je údaj, ktorý treba porovnať so sklamaním zo správy ADP, ktorá vykázala len 122 000 nových pracovných miest. Dnešné čítanie by teoreticky malo byť silnejšie, nadpriemerné, vďaka kompenzácii nízkeho rastu zamestnanosti v októbri, keď boli USA ovplyvnené hurikánmi.

Trh práce v USA zostáva stabilný, o čom svedčia počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti pohybujúce sa na úrovni 200 000. Decembrová sezónnosť súvisiaca s prijímaním zamestnancov počas sviatkov by teoreticky mala podporiť vyšší údaj NFP. Z pohľadu Federálneho rezervného systému však budú kľúčové údaje o mzdách. Konsenzuálne prognózy nenaznačujú žiadny ohňostroj a naznačujú, že ročná miera rastu sa udrží na úrovni 4,0 % medziročne a mesačná miera rastu sa zníži z 0,4 % medzimesačne na 0,3 % medzimesačne. Prekvapenie na úrovni 0,5 % medzimesačne alebo vyššej by mohlo signalizovať potenciálne oživenie inflačných tlakov.

V poslednom období sa výrazne zlepšila nálada malých podnikov v USA, čo by malo podporiť oživenie prijímania nových zamestnancov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Mzdový fond v USA pokračuje v zdravom raste nad 2 % ročne. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Zameriava sa Fed stále na údaje?

Fed v poslednom čase zmenil svoj prístup k menovej politike a signalizuje, že nie je potrebné bezprostredne znižovať sadzby, hoci ešte v septembri uviedol, že bude venovať väčšiu pozornosť trhu práce. V súčasnosti trh práce nepredstavuje hrozbu. Údaj nižší ako 100 000 a nárast miery nezamestnanosti by však mohli Fed podnietiť k prehodnoteniu výhľadu menovej politiky holubičejšou optikou. Ak údaje zostanú silné, súčasný vývoj na trhu by mal pretrvať.

Potenciálna reakcia trhu

Index US500 v prvých hodinách obchodovania po opätovnom otvorení spočiatku klesal, ale od začiatku európskej seansy tieto straty získaval späť. Niekoľko hodín pred zverejnením NFP index klesol o necelé 0,1 %. Vzhľadom na súčasný dobre nastavený trend menovej politiky by solídne čítanie nemalo s US500 výrazne pohnúť. Dobré údaje by mohli indexy podporiť. Na druhej strane, slabé údaje by mohli zmeniť očakávania Fedu, ale zároveň zvýšiť obavy o hospodársky rast USA. Preto by slabá tlač NFP pravdepodobne vyvolala počiatočný výpredaj US500. Pokles pod 5 900 bodov je však dnes nepravdepodobný, keďže rastúca trendová línia, ktorá zároveň tvorí spodnú hranicu trojuholníkového obrazca, by mala poskytnúť podporu. Nedávna cenová akcia naznačuje nákupný záujem nad úrovňou 5 900 bodov, čo by mohlo US500 v najbližšom období posunúť k otestovaniu pásma 5 960 - 5 975 bodov.

Zdroj: xStation5