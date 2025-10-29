USA investujú 80 miliárd USD do jadrovej energie 🗽Cameco posilňuje o 20 % v reakcii na dohodu s Westinghouse

- Akcie Cameco dnes prudko rastú v reakcii na dohodu medzi USA a Westinghouse
- USA sa zaväzujú investovať 80 miliárd USD do jadrovej energetiky
Administratíva prezidenta Trumpa sa zaviazala investovať viac ako 80 miliárd USD do výstavby nových jadrových reaktorov Westinghouse. Spojené štáty by mohli získať približne 8 % vlastnícky podiel v spoločnosti, ak budú splnené určité ziskové podmienky, a v prípade, že valuácia Westinghouse presiahne do roku 2029 úroveň 30 miliárd USD, zvažuje sa verejná emisia akcií (IPO).
Akcie Cameco vzrástli o 23,4 % a dosiahli nové historické maximá, podporené 49 % podielom vo Westinghouse. Zároveň austrálske uránové spoločnosti vzrástli v priemere o 10 %, pričom na čele boli Boss Energy, Peninsula Energy a Alligator Energy.
Dohoda zapadá do série býčích impulzov pre sektor jadrovej energie, medzi ktoré patrí opätovné spustenie reaktora Three Mile Island spoločnosťou Microsoft, investícia Amazonu vo výške 500 miliónov USD do technológie SMR a 19 % zníženie produkcie Cameco.
Na druhej strane však prevádzkové problémy v spoločnostiach Paladin a Boss Energy poukazujú na pokračujúcu volatilitu na trhu s uránom.
Dohoda sa podobá predchádzajúcim štátnym kapitálovým vstupom do firiem ako Intel či U.S. Steel, ktoré mali za cieľ prekonať finančné bariéry pri strategických projektoch, spomalených aj napriek rastúcemu dopytu po elektrine v dôsledku rozvoja AI a dátových centier.
Spojené štáty budú vystupovať ako hlavný odberateľ nových reaktorov, čím umožnia spustenie výstavby a nákup komponentov s dlhým výrobným cyklom. Investičná štruktúra zároveň otvára cestu k podielu vlády na zisku, ak zisky Westinghouse prekročia 17,5 miliardy USD.
Akcie Cameco, druhého najväčšieho svetového producenta uránu, vzrástli o viac ako 20 % a prekonali historické maximá. Spoločnosť vlastní 49 % vo Westinghouse, zvyšných 51 % držia Brookfield Asset Management a Brookfield Renewable Partners.
Po oznámení dohody výrazne vzrástli aj americké uránové akcie – Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy a Uranium Royalty Corp pridali medzi 5 % a 20 % počas jednej obchodnej seansy.
