USA Rare Earth posilňuje o 10 % po správe o rokovaniach s Bielym domom

🔹 Akcie USA Rare Earth vzrástli o 10 % v predobchodnej fáze po správe o rokovaniach s Bielym domom.
🔹 Cieľom americkej vlády je posilniť domácu produkciu vzácnych zemín a ďalších kritických surovín, čím reaguje na dominanciu Číny v tomto odvetví.
🔹 USA už skôr získali 5 % podiel vo firme Lithium Americas a jej projekte Thacker Pass; MP Materials uzavrela miliardovú dohodu s vládou a Pentagonom.
🔹 Trh očakáva, že vládna podpora a investície do strategických zdrojov môžu firme priniesť výrazné príležitosti k rastu.
Akcie spoločnosti USA Rare Earth vyskočili v predobchodnej fáze o 10 % po tom, čo médiá informovali, že generálna riaditeľka firmy Barbara Humpton je v intenzívnom kontakte s Bielym domom ohľadom možnej spolupráce. V rozhovore pre CNBC uviedla, že firma zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s podporou domácej ťažby strategických surovín.
Tento vývoj prichádza v čase, keď americká administratíva zosilňuje snahy o zníženie závislosti na Číne, ktorá má takmer monopolné postavenie v oblasti vzácnych zemín a strategických minerálov. Prezident Donald Trump už v marci aktivoval núdzové právomoci s cieľom podporiť domácu produkciu kritických surovín a urýchliť rozvoj domácich ťažobných projektov.
Tento týždeň vláda USA oznámila, že získala 5 % podiel v spoločnosti Lithium Americas (LAC.TO) aj v jej spoločnom podniku Thacker Pass s General Motors – ide o najväčší pripravovaný zdroj lítia na západnej pologuli. V júli zase MP Materials uzavrela miliardovú dohodu s americkým ministerstvom obrany na navýšenie výroby magnetov zo vzácnych zemín, pričom vláda sa stala jej najväčším akcionárom.
USA Rare Earth vyvíja vlastnú baňu v Sierra Blanca v Texase a plánuje spustenie výrobného závodu na neodýmové magnety v Stillwatere (Oklahoma) v prvej polovici roku 2026. Tieto magnety sú kľúčové pre výrobu elektromotorov, obranných systémov aj obnoviteľných zdrojov energie.
K 2. októbru vzrástla hodnota akcií spoločnosti od začiatku roka o 97,8 %, čím firma dosiahla trhovú kapitalizáciu približne 2,59 miliardy USD. Správy o možnej vládnej podpore a strategickom partnerstve tak ďalej zvyšujú dôveru investorov v dlhodobý rastový potenciál firmy.
Tento vývoj zdôrazňuje, že americká vláda je ochotná priamo investovať a vstupovať do projektov, ktoré posilnia národnú sebestačnosť v kritických surovinách, a to aj prostredníctvom minoritných podielov či podpory infraštruktúry.
Graf USAR.US (D1)
Zdroj: xStation5
