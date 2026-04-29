🔥USA sa pripravujú na úder proti Iránu? Trump odmieta kompromis. Ropa Brent vystrelila nad 110 USD!

Na Blízkom východe momentálne prebieha veľká eskalácia „studenej vojny“. Ako informovali Axios a izraelská stanica N12, prezident Donald Trump oficiálne odmietol iránsky návrh na otvorenie Hormuzského prielivu a namiesto toho zvolil stratégiu „maximálneho škrtenia“ a prípravy na priame vojenské údery. Hoci prímerie technicky stále platí, súčasná komunikácia naznačuje, že obnovenie nepriateľských akcií je len otázkou času. Najviditeľnejšie je to na ropnom trhu; ropa Brent prerazila nad 110 USD za barel a pri pohľade na najaktívnejšie kontrakty existuje šanca na rekordný záver od začiatku konfliktu. Za zmienku stojí aj expirujúci júnový kontrakt, ktorý sa obchoduje na 118 USD za barel a dostal sa až na 119,4 USD, teda veľmi blízko marcového rekordu (hoci vtedy bol benchmarkom májový kontrakt).
Júnový kontrakt na Brent pravdepodobne uzavrie na rekordnom maxime. Decembrový kontrakt navyše prekonáva nedávne maximá z marca. Zdroj: Bloomberg Finance LP
„Krátka a silná vlna úderov“
Podľa najnovších správ USA pripravili plán na „krátku, ale silnú“ vlnu úderov proti cieľom vo vnútri Iránu. Stratégia Washingtonu je jasná: najprv zasiahnuť infraštruktúru a potom prinútiť Teherán vrátiť sa k rokovaciemu stolu za amerických podmienok.
Prezident Trump v rozhovore pre N12 nevolil mierne slová a prirovnal ekonomickú situáciu Iránu k „dusiacemu sa vykŕmenému prasaťu“. Podľa Trumpa je námorná blokáda účinnejšia než bomby, pretože viedla k fyzickému preplneniu iránskych skladovacích kapacít a ropovodov, ktoré, ako prezident tvrdí, „sú blízko výbuchu“, pretože krajina už nemá kam ukladať nepredanú ropu. Zároveň sa však objavili správy naznačujúce, že Irán by pravdepodobne radšej vypúšťal vyťaženú ropu do púšte, než aby zastavil ťažbu na kľúčových vrtoch, pretože to by mohlo viesť k tak závažným geologickým zmenám, že obnovenie produkcie by bolo nemožné.
Trenie v Teheráne a mlčanie najvyššieho vodcu
Vnútorná situácia v Iráne sa zdá byť mimoriadne napätá a roztrieštená:
- Armáda a radikáli: Správy naznačujú, že iránska armáda je pripravená na boj a odmieta akúkoľvek kapituláciu pod tlakom blokády.
- Diplomacia: Iránsky námestník ministra zahraničných vecí verejne vyhlásil, že krajina nechce vojnu, čo naznačuje posledný pokus o záchranu situácie.
- Paralýza rozhodovania? Najviac znepokojujúci je nedostatok oficiálneho vyjadrenia najvyššieho vodcu Alího Chameneího. Mlčanie na najvyššej úrovni v takomto kritickom okamihu (vrátane neaktivity na X a v oficiálnych médiách) môže znamenať buď prípravy na odvetu, alebo hlbokú rozhodovaciu patovú situáciu vo vnútri režimu.
Čo to znamená pre ropný trh?
Reakcia trhu bola okamžitá a prudká. Ceny ropy WTI počas dnešnej seansy vzrástli o takmer 6–7 USD, prerazili nad hranicu 106 USD za barel, zatiaľ čo Brent sa už obchoduje nad 111 USD za barel. Kľúčové závery:
- Riziková vojnová prémia sa vracia v plnej sile. Trh prestal veriť v diplomatické riešenie krízy v Hormuzskom prielive. Trumpovo odmietnutie iránskeho návrhu znamená, že blokáda — cez ktorú prechádza 20 % globálnej spotreby ropy — nebude v dohľadnom čase zrušená. Investori teraz započítavajú reálne riziko zničenia iránskej produkčnej infraštruktúry.
- Riziko trvalého poškodenia ropných polí. Trumpov argument o „vybuchujúcich ropovodoch“ má technický základ. Ak bude Irán nútený náhle zastaviť ťažbu pre nedostatok skladovacích kapacít, mohlo by dôjsť k nezvratným zmenám tlaku v ropných poliach, čo by trvalo znížilo ich budúcu produktivitu. To je dlhodobo býčí scenár pre ceny, pretože obmedzuje globálnu produkčnú kapacitu na celé roky.
- USA ako „jediný bezpečný dodávateľ“. Dnešné dáta EIA ukazujúce masívny pokles amerických zásob (-6,2 milióna barelov) v kombinácii s blokádou Iránu naznačujú, že globálna ekonomika „vysáva“ každý dostupný barel z Ameriky. Ak k úderom dôjde, dopyt po rope z USA a ďalších regiónov mimo Perzského zálivu ešte vzrastie, čo by mohlo vytlačiť WTI smerom k 115–120 USD. Export americkej ropy dosiahol absolútny rekord 6 miliónov bpd a spolu s rafinovanými palivami sa dostal na nové maximá 14 miliónov bpd.
- „Sell the News“, alebo ďalšia rally? Teraz sa nachádzame vo fáze eskalácie. Ropa vstúpila do takmer neprebádanej zóny, v ktorej sa v minulosti udržala len krátko počas niekoľkých seáns. Uzavretie nad 111–112 USD pri Brente a 107 USD pri WTI otvára nový priestor pre rast. Tieto úrovne však stále treba vnímať ako oblasti silnej ponuky, aj keď sa ceny ropy približujú k úrovniam diktovaným fyzickým trhom. Za zmienku stojí aj to, že špekulanti zatiaľ na ropnom trhu nie sú výrazne prítomní.
Je ťažké tvrdiť, že na ropnom trhu momentálne existuje veľké špekulatívne zapojenie. Long pozície zostávajú zvýšené, ale v rokoch 2023 alebo 2025 boli vyššie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Zhrnutie
Situácia je mimoriadne binárna. Ak USA skutočne zaútočia, ropa WTI by mohla počas niekoľkých hodín otestovať úroveň 110 USD. Ak sa však Chameneího mlčanie skončí náhlym ústupkom, hrozí prudká korekcia smerom k 100 USD. Zatiaľ Trumpov „jastrabí“ postoj drží ponuku pod kontrolou.
Tankovať sa bude opäť drahšie, nové maximá nie sú vylúčené
BREAKING: Americká námorná blokáda zostáva v platnosti❗️WTI pokračuje nad 105 USD 🛢️ 📈
Vsádza Trump na dlhú hru? Blokáda Iránu nekončí!💣🛢️
Odchod SAE z OPEC odhalil hlboký rozkol: Hrozí mocenský stret medzi Emirátmi a Saudskou Arábiou? 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.