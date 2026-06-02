Valná hromada ČEZu: schválenie dividendy a vyčlenenie novej spoločnosti 📊

Energetická skupina ČEZ na svojej včerajšej valnej hromade schválila vyplatenie dividendy vo výške 42 Kč na akciu, čo zodpovedá viac než 80 % minuloročného zisku. Celkovo akcionári obdržia 23 miliárd korún, z toho štát ako majoritný vlastník približne 16 miliárd korún. Vyplatenie dividendy bolo očakávané a na akciovom trhu prakticky nezanechalo výraznú reakciu. Aktuálny dividendový výnos sa pohybuje okolo 3,3 % a cena akcií zostáva okolo 1 260 Kč.
Ďalším kľúčovým bodom bolo schválenie vyčlenenia novej dcérskej spoločnosti, do ktorej sa zaradia časti skupiny ako ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO a divízia tradingu. ČEZ si ponechá 51 % podiel, zvyšok ponúkne investorom. Nová spoločnosť by mala vzniknúť v priebehu týždňov od schválenia a dokončenie celého procesu sa očakáva v prvom štvrťroku 2027.
Cieľom novej spoločnosti je získať flexibilnejšie financovanie, pretože nebude viazaná na jadrové a uhoľné elektrárne, čo môže pritiahnuť širší okruh investorov. Predaj minoritného podielu by mohol zabezpečiť prostriedky na prípadný odkup menšinových akcionárov. Ocenenie vyčlenených podnikov bude vykonané trhovou metódou, s orientačnou hodnotou: ČEZ Distribuce 110 mld. Kč, GasNet 11 mld. Kč, ČEZ Prodej 9 mld. Kč, ČEZ ESCO 15 mld. Kč a Elevion Group 16 mld. Kč.
Počas valnej hromady sa tiež diskutovalo o windfall tax, ktorú štát uvalil na energetické firmy a veľké banky v rokoch 2023 až 2025 ako reakciu na energetickú krízu. Menšinový akcionár a kritik vedenia ČEZ Michal Šnobr vyzval vedenie spoločnosti na podanie žaloby proti štátu, pretože podľa neho daň zvýhodnila štát ako majoritného akcionára a znížila dividendu pre ostatných akcionárov.
