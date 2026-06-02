Nový víťaz AI infraštruktúry? STMicro prudko zvyšuje výhľad tržieb ⚡

- STMicro zvýšila odhad tohtoročných tržieb z dátových centier na 1 miliardu USD.
- Hlavným motorom rastu je dopyt po AI infraštruktúre, konektivite a riadení napájania.
- Spolupráca s AWS posilňuje pozíciu firmy v rýchlo rastúcom segmente dátových centier.
- Po raste akcií o približne 164 % zostáva hlavným rizikom vysoké očakávanie trhu.
- STMicro zvýšila odhad tohtoročných tržieb z dátových centier na 1 miliardu USD.
- Hlavným motorom rastu je dopyt po AI infraštruktúre, konektivite a riadení napájania.
- Spolupráca s AWS posilňuje pozíciu firmy v rýchlo rastúcom segmente dátových centier.
- Po raste akcií o približne 164 % zostáva hlavným rizikom vysoké očakávanie trhu.
Spoločnosť STMicroelectronics výrazne zvýšila svoj výhľad pre biznis spojený s dátovými centrami. Firma teraz očakáva, že tržby z tejto oblasti tento rok dosiahnu približne 1 miliardu USD, zatiaľ čo skorší odhad počítal s viac než 500 miliónmi USD. Ide teda o takmer dvojnásobné navýšenie cieľa, ktoré ukazuje, ako silno sa dopyt po infraštruktúre pre umelú inteligenciu premieta aj do firiem mimo najužšej skupiny najväčších AI hráčov.
Rast je ťahaný predovšetkým prudkou expanziou dátových centier, ktoré potrebujú stále väčšie množstvo čipov na napájanie, konektivitu a riadenie výkonu. STMicro sa tak snaží využiť trend, ktorý doteraz najviac pomáhal firmám ako Nvidia, Broadcom alebo ďalším dodávateľom polovodičov pre AI infraštruktúru. Pre STMicro je dôležité, že sa dokáže zapojiť do tejto oblasti nielen cez výpočtové čipy, ale aj cez komponenty, ktoré sú nevyhnutné na efektívnu prevádzku celých dátových centier.
Dôležitým signálom bolo už februárové oznámenie spolupráce s Amazon Web Services. STMicro má AWS dodávať polovodiče, okrem iného na podporu konektivity a riadenia napájania. Práve tieto segmenty sú pri budovaní AI infraštruktúry kľúčové, pretože moderné dátové centrá spotrebúvajú obrovské množstvo energie a vyžadujú stále efektívnejšiu správu výkonu.
Generálny riaditeľ Jean-Marc Chery sa snaží firmu postupne posunúť za hranice tradičných oblastí, ako sú automobilový priemysel a spotrebná elektronika. STMicro dodáva čipy napríklad pre Teslu a Apple, ale práve dátové centrá môžu predstavovať nový rastový pilier. Manažment už skôr označil tento rok za významný prielom v tržbách z tejto oblasti, čo aktuálne zvýšenie výhľadu potvrdzuje.
Z investičného pohľadu je tento posun veľmi dôležitý. Automobilový a spotrebný polovodičový trh bývajú cyklické a v niektorých obdobiach môžu brzdiť rast celej firmy. Dátové centrá naopak aktuálne patria medzi najrýchlejšie rastúce časti polovodičového sektora. Ak sa STMicro podarí v tejto oblasti dlhodobo uspieť, môže sa zmeniť spôsob, akým investori firmu oceňujú.
Firma zároveň uviedla, že ak bude rast dopytu pokračovať, tržby z dátových centier by sa mohli v roku 2027 opäť zdvojnásobiť. To naznačuje, že nejde iba o krátkodobý výkyv, ale potenciálne o začiatok nového rastového cyklu. Kľúčové bude, či sa STMicro podarí rozšíriť zákaznícku základňu a udržať si silnú pozíciu u veľkých cloudových poskytovateľov.
Akcie STMicro už na tento príbeh výrazne reagovali. Titul si tento rok pripísal približne 164 %, čo ukazuje, že investori do ceny započítavajú výrazné zlepšenie výhľadu. To však zároveň zvyšuje riziko, že prípadné spomalenie rastu alebo slabšie objednávky môžu viesť k vyberaniu ziskov. Po takom silnom raste bude trh veľmi citlivý na každú zmenu očakávaní.
Celkovo ide pre STMicro o dôležitý strategický moment. Firma sa snaží presunúť časť svojho príbehu od cyklických trhov smerom k dlhodobo rastúcej AI infraštruktúre. Ak sa jej podarí túto príležitosť využiť, môžu sa z dátových centier stať jeden z hlavných motorov budúceho rastu. Investori však budú musieť sledovať, či sa súčasný optimizmus premení aj na udržateľné tržby, marže a ziskovosť.
Graf STMicroelectronics (STM.IT, D1)
Zdroj: xStation5
Akcie STMicroelectronics pokračujú v mimoriadne silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 64,29 EUR. Cena sa nachádza výrazne nad hlavnými kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje prevahu kupcov a silné pozitívne momentum. Rast v posledných týždňoch výrazne zrýchlil, čo zodpovedá pozitívnemu sentimentu okolo AI infraštruktúry a dátových centier.
Z technického pohľadu je trend stále jednoznačne býčí. Cena sa drží vysoko nad EMA 50 na úrovni 46,10 EUR aj nad SMA 100 na hodnote 34,84 EUR. Najbližšia dôležitá podporná oblasť sa nachádza okolo predchádzajúceho prerazenia v pásme 60–61 EUR.
Najbližšou psychologickou rezistenciou je oblasť okolo 65 EUR. Ak sa akciám podarí túto hranicu udržať a preraziť vyššie, môže pokračovať rast smerom k novým maximám. Naopak prípadný pokles pod 60 EUR by mohol spustiť návrat k nižším úrovniam, pričom ďalšia dôležitá zóna podpory sa nachádza blízko 55 EUR. Hlbšia korekcia smerom k 46 EUR by už znamenala výraznejšie ochladenie súčasného rastového trendu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Alphabet chce získať 80 miliárd USD na AI expanziu 💰
Anthropic predbieha OpenAI v pretekoch o biliónové IPO 💰
Denné zhrnutie: Technologický sektor drží ocenenia napriek riziku
Anthropic podal dôvernú žiadosť o IPO
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.